Darmstadt - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2025

SPORT1 Betting 18.10.2025 • 18:00 Uhr Darmstadt - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die Lilien am Spitzenduo dran?

Unser Darmstadt - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.10.2025 lautet: Beim 1. FC Magdeburg wird nach dem schwachen Saisonstart aktuell alles in Frage gestellt. Der Wett Tipp heute verspricht mit einem neuen Trainerteam aber eine erste Erleichterung.

Nach der 0:4-Heimpleite gegen Elversberg am 8. Spieltag stärkte Magdeburgs Sportchef Otmar Schork seinem Trainer Markus Fiedler noch den Rücken. Obwohl beim FCM nach sechs Niederlagen am Stück die Rote Laterne leuchtet. Nach dem blutleeren 0:6 am vergangenen Donnerstag im Testspiel gegen Braunschweig folgte aber dann doch die Kehrtwende.

Der Coach wurde vor die Tür gesetzt. Am Montag übernahmen die aktuellen U23-Trainer Petrik Sander und Pascal Ibold den Tabellenletzten. Laut den Quoten droht den neuen Übungsleitern bei der Darmstadt Magdeburg Prognose ein missglückter Einstand. Wir schätzen die Lage allerdings etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,87 bei Bet365 den Darmstadt Magdeburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2”.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Magdeburg auf “Doppelte Chance x/2”:

Darmstadt muss erneut ohne die “Schlüsselspieler” Klefisch und Nürnberger auskommen

In der vergangenen Saison konnte der FCM beide Duelle gegen die Lilien gewinnen

Florian Kohfeldt hat alle seine vier Spiele als Trainer gegen Magdeburg verloren

Darmstadt vs Magdeburg Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen sich die Darmstadt vs Magdeburg Quoten der Sportwetten Anbieter recht deutlich auf die Seite der Hausherren. Das begründet sich schon alleine durch den Blick auf die Tabelle (Platz 3 gegen Rang 18).

So bekommt ihr in den Sportwetten Apps für einen Heimsieg aktuell im besten Fall eine Quote von 1,85. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste Darmstadt gegen Magdeburg Wettquoten zwischen 3,80 und 4,40 auf euch.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Magdeburg Prognose: Die Lilien wollen die Heimserie ausbauen

Darmstadt spielt mit 17 Punkten nach den ersten acht Spieltagen seine geteilt beste Saison in der eingleisigen zweiten Liga. Vor der Länderspielpause mussten sich die Männer von Coach Florian Kohfeldt nach drei Siegen in Serie aber zu Gast in Kiel mit einem 1:1 zufriedengeben. Hier merkte man auch, wie wichtig Klefisch und Nürnberger für das Spiel der Lilien sind. Ohne die beiden Akteure hatten die Hessen große Probleme und waren bei 39 Prozent Ballbesitz, 0,52 xG (zu 2,67 xG) und 8:23 Gesamtschüssen mit dem Remis noch sehr gut bedient.

Gegen das Schlusslicht wollen die Lilien nun weiter auf Tuchfühlung zum Spitzenduo bleiben. Daheim steht die Bilanz 2025/26 bei drei Siegen und einem Remis. Die Hessen haben 11,4 xGA zugelassen, mussten aber lediglich sechs Gegentreffer hinnehmen. Am Böllenfalltor kassierte der SVD sogar erst zwei Gegentore (Platz 1). Zudem lag die Elf von Coach Kohfeldt in dieser Zweitliga-Saison gerade mal 52 Minuten in Rückstand, kürzer als jeder andere Verein. Vor dem gegnerischen Tor ist auf Isac Lidberg Verlass. Der Schwede steht aktuell bei acht Toren, das ist neuer Vereinsrekord.

Der 1. FC Magdeburg musste im Sommer seinen Trainer Christian Titz nach Hannover ziehen lassen. Als Nachfolger wurde Markus Fiedler von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart geholt. Doch unter dem neuen Mann hat der FCM die letzten sechs Ligaspiele in Serie alle verloren. Mit gerade mal drei Punkten und einer Tordifferenz von minus zwölf spielt der Verein nach acht Partien seine schwächste Zweitliga-Saison. Zuletzt setzte es sogar vier Niederlagen in Folge ohne eigenes Tor. Und in der Offensive wurden die eigenen Chancen nicht genutzt.

Mit einer „Shot Conversion“ von 5,8 Prozent stehen die Bördestädter im Ligavergleich auf dem letzten Platz. Und bei 15,7 xGA hat man schon 19 Gegentore kassiert. Das bedeutet die schwächste Abwehr dieser Zweitliga-Saison, was auch für unseren Darmstadt Magdeburg Tipp eine Rolle spielt. Der FCM ist der einzige Verein, der in dieser Saison im Unterhaus nur in einem Spiel in Führung lag (2-1 in Dresden). Nun befinden sich die Verantwortlichen auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Hier werden gerüchteweise Namen wie Ziegner, Grammozis, Thioune oder Breitenreiter genannt.

Darmstadt - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:1 Kiel (A), 2:0 Dresden (H), 3:0 Düsseldorf (A), 2:1 Braunschweig (H), 1:3 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:6 Braunschweig (H), 0:4 Elversberg (H), 0:1 Karlsruhe (A), 0:2 Schalke (H), 0:2 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Magdeburg: 1:4 (A), 1:2 (H), 1:0 (H), 1:0 (A), 3:2 (A)

Die ersten sechs Duelle im Profifußball hatte Magdeburg gegen Darmstadt allesamt verloren. Doch in der vergangenen Saison konnten die Bördestädter das Blatt endlich wenden. 2024/25 geriet man zwar in beiden Partien gegen die Lilien in Rückstand, holte aber am Ende am Böllenfalltor in Unterzahl einen 2:1-Sieg und daheim einen 4:1-Erfolg.

Auch die Bilanz von Lilien-Coach Florian Kohfeldt dürfen wir bei der Darmstadt Magdeburg Prognose nicht unter den Tisch fallen lassen. Der Trainer traf viermal mit einer Mannschaft auf den Verein aus der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt und kassierte jedes Mal eine Niederlage.

Bei dieser Partie dürfte der Darmstadt Magdeburg Tipp “Mehr Tore HZ2”, für den wir bei Interwetten eine Quote von 2,05 bekommen, durchaus Sinn machen. Denn Magdeburg hat nach dem Seitenwechsel schon 12 Gegentore kassiert. Das ist Ligahöchstwert zusammen mit Düsseldorf.

Zudem erzielten die Lilien nach der Pause bereits elf Saisontore, mehr als jeder andere Verein im Unterhaus.

So seht ihr Darmstadt - Magdeburg im TV oder Stream:

19. Oktober 2025, 13:30 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Sky ist auch in der Saison 2025/26 die Heimat der 2. Fußball-Bundesliga. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele im deutschen Unterhaus: freitags um 18:30 Uhr, samstags um 13:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie sonntags um 13:30 Uhr. So seht ihr das Duell zwischen dem SVD und dem FCM auch exklusiv bei Sky.

Darmstadt vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - P. Pfeiffer, Vukotic, Maglica - Papela, Akiyama - Marseiler, Richter, Corredor - Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst (Tor), Holland, Furukawa, Lakenmacher, Lopez, Boetius, Klassen, Bialek

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Hoti - L. Musonda, F. Michel, Ulrich, Nollenberger - Ghrieb, M. Breunig, Atik

Ersatzbank Magdeburg: Kruth (Tor), Loric, El-Zein, Hyryläinen, Tob. Müller, Gnaka, Hercher, Onaiwu, Geschwill, Stalmach

Für die Darmstadt Magdeburg Prognose schauen wir natürlich auf die Ausfälle auf beiden Seiten. Bei den Hausherren fehlen Klefisch, Nürnberger und Will. Die Gäste reisen ohne Ahl-Holmström, Bockhorn, Chahed und Zukowski nach Südhessen.

Unser Darmstadt - Magdeburg Tipp: Doppelte Chance x/2

Was bewirkt der Trainerwechsel bei den Gästen? Diese Frage steht im Mittelpunkt unserer Darmstadt Magdeburg Prognose. Unserer Meinung nach müsste sich hier ein deutlicher Effekt zeigen.

Denn so schlecht, wie der FCM in den letzten Wochen gespielt hat, ist die Mannschaft sicher nicht. Zudem haben die Magdeburger aus der Vorsaison gute Erinnerungen an die Duelle gegen die Hessen.

Dafür spielt SVD-Coach Kohfeldt nicht so gern gegen die Bördestädter und muss am Sonntag auch zwei wichtige Spieler ersetzen. So trauen wir den Gästen aus Sachsen-Anhalt bei den Lilien mindestens einen Punkt zu.