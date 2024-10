Darmstadt - Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2024

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 23:00 Uhr Darmstadt - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Feiern die Lilien gleich den nächsten Heimsieg?

Unser Darmstadt - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.10.2024 lautet: Gegen den Aufsteiger sind die Hessen im Wett Tipp heute zurecht favorisiert. Am Ende müsste für den SVD am 10. Spieltag auch mindestens ein Punkt drin sein.

Zuletzt hatte Darmstadt am 1. Oktober 2023 am 6. Spieltag beim 4:2 gegen Werder Bremen einen Heimsieg in der Bundesliga gefeiert. Diese extrem lange Serie ging am vergangenen Spieltag im Unterhaus mit dem klaren 5:1 gegen Köln zu Ende. Am kommenden Spieltag steht für die Lilien nun direkt das nächste Heimspiel auf dem Programm. Laut der Darmstadt Ulm Prognose dürfen die Männer von Coach Florian Kohfeldt auf einen weiteren Erfolg hoffen.

Wir kommen bei unserer Preview zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,53 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Ulm auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

In BL2 ist Darmstadt noch ohne Heimniederlage gegen Ulm

Ulm ist seit 2 Spielen ohne Punkt und Tor

Die Lilien haben lediglich eines der letzten 5 Liga-Spiele verloren (2S, 2U)

Darmstadt vs Ulm Quoten Analyse:

In der Tabelle haben die Hessen zwei Plätze und zwei Punkte Vorsprung auf die Schwaben. Zusammen mit dem Heimvorteil schlagen sich die Darmstadt vs Ulm Quoten recht deutlich auf die Seite der Hausherren.

Ein Heimsieg wird aktuell mit einer Höchstquote von 1,78 belohnt. Bei den Buchmachern, unter denen auch viele Gratiswetten zu finden sind, gibt es dagegen für einen Erfolg der Gäste Darmstadt gegen Ulm Wettquoten zwischen 4,20 und 4,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Ulm Prognose: Die Lilien-Offensive läuft heiß

Anfang September wurde Florian Kohfeldt in Darmstadt als neuer Trainer verpflichtet. Die Bilanz unter dem neuen Coach kann sich nach fünf Spielen mit zwei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage sehen lassen. Der Trainerwechsel hat sich vor allem in der Offensive niedergeschlagen. So erzielten die Lilien in den vergangenen vier Partien 14 Treffer. Vor allem das Sturmduo Lidberg und Hornby harmoniert immer besser. Bei einem xG-Wert von 14,1 hat der SVD schon 17 Tore erzielt.

Mit dem souveränen 5:1 am vergangenen Spieltag gegen Köln ging für die Hessen endlich eine Serie von 383 Tagen ohne Heim-Dreier zu Ende. Dabei waren die Hausherren vor allem in Umschaltmomenten gefährlich und vor dem gegnerischen Tor sehr effektiv. Nur die Defensive macht dem Coach vor dem Darmstadt Ulm Tipp noch Sorgen. Bei einem xGA-Wert von 12,5 hat Darmstadt schon 20 Gegentore kassiert. Lediglich drei Teams ließen in dieser Saison noch mehr Schüsse zu. Als eines von zwei Teams ist der SVD noch ohne Weiße Weste.

Im Duell am vergangenen Sonntag daheim gegen den KSC wollte Ulm seine Heimbilanz von nur drei Punkten aus vier Partien etwas ausbauen. Nachdem die Spatzen vor allem mit und ohne Ball sowie durch einige Chancen zu Beginn der zweiten Hälfte ein ordentliches Spiel gemacht hatten, sah bis zum Ende alles immerhin nach einem Punktgewinn aus. Doch die Karlsruher erzielten mit der letzten Aktion der Partie in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch den 1:0-Siegtreffer. Nach dieser bitteren Pleite war der Aufsteiger natürlich bedient.

Auch bei den Heimpleiten gegen Kaiserslautern (1:2), Düsseldorf (1:2) und Nürnberg (1:2) hatte man trotz guter Leistungen durch späte Treffer Punkte liegen gelassen. Somit ist der SSV seit zwei Spielen ohne Punkt und Tor. Probleme macht in der Darmstadt vs. Ulm Prognose vor allem die Offensive. Nur Schlusslicht Regensburg (8,7) kann einen schwächeren xG-Wert vorweisen als Ulm (10,4). Hinzu kommt die drittschwächste Chancenverwertung. Außerdem spielte die Defensive lediglich einmal zu Null. Immerhin haben die Ulmer bei einem xGA-Wert von 16,2 gerade mal zwölf Gegentreffer kassiert.

Darmstadt - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 5:1 Köln (H), 3:3 KSC (A), 1:2 Magdeburg (H), 5:3 Schalke (A), 1:1 Eintracht Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Ulm: 0:1 KSC (H), 1:1 VfB Stuttgart (A), 0:2 Köln (A), 3:1 Eintracht Braunschweig (H), 3:1 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Ulm: 1:1 (A), 3:1 (H), 0:4 (H), 0:1 (A), 2:0 (H)

Beide Vereine standen sich schon 27 Mal gegenüber. 14 Duelle wurden dabei in der Regionalliga Süd ausgetragen. Insgesamt ist die Bilanz mit jeweils elf Siegen und fünf Remis komplett ausgeglichen.

Im Unterhaus hat Darmstadt mit sechs Erfolgen bei zwei Niederlagen die Nase vorne. Vor allem daheim kann sich die Bilanz der Lilien gegen die Spatzen mit fünf Siegen und einem Remis in sechs Partien (13:5 Tore) sehen lassen.

Mit sieben Toren in sieben Spielen gehört SVD-Stürmer Isac Lidberg zu den Top-Angreifern der Liga. Auch am Sonntag sollte man den Schweden auf dem Zettel haben. In der Winamax App gibt es für den Darmstadt Ulm Tipp „Lidberg trifft“ eine Quote von 2,90.

So seht ihr Darmstadt - Ulm im TV oder Stream:

27. Juni 2024, 13:30 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Alle Partien und weitere Formate der 2. Bundesliga laufen auf dem Sender Sky Sport Bundesliga. So wird auch die Partie zwischen Darmstadt und Ulm live auf dem Bezahlsender übertragen.

Los geht es im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt am Sonntag um 13:30 Uhr.

Darmstadt vs Ulm: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen – Lopez, Riedel, Vukotic, Guille Bueno – Klefisch, Müller – Förster, Corredor – Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Niemczycki (Tor), Nürnberger, Maglica, Kempe, Marseiler, Lakenmacher, Papela, Thiede, Vilhelmsson

Startelf Ulm: Thiede – Geyer, Strompf, Kolbe – Stoll, Brandt, Hyryläinen, Rösch – Chessa, Higl, Krattenmacher

Ersatzbank Ulm: Seybold (Tor), Gaal, Allgeier, Ludwig, J. Meier, Ulrich, Keller, Röser, Maier, Nelson

Die Hausherren müssen in der Darmstadt gegen Ulm Prognose ohne die verletzten Bader, Holland, Will und Zimmermann auskommen.

Stürmer Fynn Lakenmacher muss nach seiner guten Leistung gegen Köln wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Die Gäste reisen ohne Ortag, Reichert und Kahvic an.

Unser Darmstadt - Ulm Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Ulmer haben am vergangenen Spieltag schon die sechste Niederlage im neunten Liga-Spiel kassiert und tun sich in Liga 2 einfach noch schwer. Bei den Lilien zeigt die Tendenz unter Coach Kohfeldt dagegen inzwischen nach oben.

Am Sonntag sprechen der Heimvorteil und die Heimbilanz im Unterhaus gegen die Spatzen für die Gastgeber. Da der SVD aber seine Defensive nicht stabilisieren kann, sichern wir unseren Tipp durch die „Doppelte Chance“ ab.