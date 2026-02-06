Darmstadt vs Kaiserslautern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 07.02.2026

SPORT1 Betting 06.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Darmstadt vs Kaiserslautern Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 07.02.2026.

Der Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga ist aktuell ziemlich spannend. Spitzenreiter Schalke und den Fünften Hannover trennen gerade einmal vier Punkte. Der SV Darmstadt hat am vergangenen Wochenende den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und ist durch das Remis in der Hauptstadt sogar auf Rang 3 gefallen.

Am Samstag empfangen die Lilien im Topspiel des 21. Spieltags die Roten Teufel aus Kaiserslautern. Zu Hause sind die Hessen eine Macht, während der FCK in der Fremde so seine Probleme hat. Auch an die letzten Auftritte am Böllenfalltor haben die Betzekicker keine guten Erinnerungen.

Deswegen, aber auch aufgrund der letzten Ergebnisse beider Klubs überhaupt, sehen wir die Gastgeber in diesem Duell in der Favoritenrolle. Wir entscheiden uns daher für den Darmstadt Kaiserslautern Wett Tipp heute “Sieg Darmstadt”. Hierfür gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 1,90!

Der Buchmacher Merkur Bets spielt in der Liga der besten Sportwetten Anbieter oben mit. Sofern ihr dort noch kein Kunde seid, findet ihr in unserem Ratgeber zur Merkur Bets Anmeldung wertvolle Hinweise. Einmal registriert, könnt ihr sofort vom aktuellen Merkur Bets Bonus profitieren.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am vergangenen Spieltag gastierte Darmstadt in der Hauptstadt bei Hertha BSC und konnte nach einem frühen 0:2-Rückstand am Ende noch ein 2:2 erzielen. In den letzten 20 Minuten agierten die Lilien sogar noch in Überzahl, doch ein weiterer Treffer wollte ihnen nicht mehr gelingen. Ein Sieg hätte die Tabellenführung bedeutet. So aber ging es durch den parallelen Erfolg der SV Elversberg von Rang 2 auf 3. Immerhin blieben die Hessen durch das Remis auch im zehnten Zweitligaspiel in Folge ungeschlagen (5S, 5U). Das ist nicht nur Liga-Höchstwert, sondern auch der längste eigene Lauf seit circa drei Jahren. Seit Anfang November 2025 holte kein anderer Klub aus dem Unterhaus mehr Punkte als der SVD.

Zu Hause sind die Lilien in dieser Saison als einziges Team neben Elversberg noch ungeschlagen. Allerdings holten die Hessen mehr Punkte als die SVE. Mit einer 7-3-0-Bilanz und damit 24 Zählern stehen die Darmstädter in der Heimtabelle ganz oben. Auf Platz 2 folgt übrigens der kommende Gegner. Die letzten vier Zweitliga-Begegnungen am heimischen Bölle haben die Lilien alle gewonnen. Mehr Heimsiege in Serie hat der SVD in diesem Jahrtausend im Unterhaus nur einmal geholt: Von August bis November 2021 gelangen ihm sogar sechs Heimdreier in Folge. Der damalige Trainer war der nun aktuelle Coach des kommenden Gegners: Torsten Lieberknecht.

Während die Roten Teufel zu Hause auch schon 22 Punkte geholt haben, waren es in der Fremde bisher nur neun. Lediglich drei Teams sammelten auswärts weniger Zähler. Auch schoss der FCK in neun Partien auf des Gegners Platz gerade einmal neun Tore. Auf dem heimischen Betzenberg fand er dagegen, wenn auch in zwei Spielen mehr, schon 25mal den Weg in den gegnerischen Kasten. Für die Gäste ist es dabei das dritte Topspiel in Folge. An den letzten beiden Spieltagen mussten sie bei Spitzenreiter Schalke und zu Hause gegen den aktuell Zweiten Elversberg antreten. Die Bilanz aus lediglich einem Punkt beim 2:2 in Gelsenkirchen und insgesamt 3:5 Toren ist dabei ziemlich dürftig.

Beim 1:3 gegen die SVE am vergangenen Wochenende handelten sich die Roten Teufel allerdings kurz vor dem Seitenwechsel beim Stand von 0:0 auch einen Platzverweis ein. So steht beim FCK aktuell nur ein Sieg aus den letzten fünf Zweitligaspielen in der Statistik (2U, 2N). Auswärts hingegen datiert der letzte Zweitliga-Dreier sogar aus dem Oktober 2025. Von den letzten vier Auswärtsbegegnungen im Unterhaus haben die Betzekicker keines gewonnen, allerdings auch nur eines verloren (3U). Gegen die Lilien konnten sie die letzten beiden Zweitligaduelle für sich entscheiden. Allerdings durften sie jeweils zu Hause ran. Beim kommenden Gegner gingen die letzten beiden Partien mit 0:2 und 1:5 verloren.

Darmstadt vs Kaiserslautern: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Darmstadt vs Kaiserslautern Prognosen für das Duell am 21. Spieltag der 2. Bundesliga stehen allen voran die Heimstärke der Lilien sowie die nur sehr mäßigen Auswärtsauftritte der Roten Teufel im Vordergrund.

Sieg Darmstadt ( Quote 1,90 bei Merkur Bets ): Darmstadt ist das beste Heimteam der 2. Bundesliga. In zehn Heimspielen gab es sieben Siege und noch keine Niederlage. Lautern auf der anderen Seite hat nur zwei von bisher neun Auswärtspartien für sich entscheiden können und die letzten beiden Gastspiele bei den Lilien mit insgesamt 1:7 Toren verloren.

Darmstadt ist das beste Heimteam der 2. Bundesliga. In zehn Heimspielen gab es sieben Siege und noch keine Niederlage. Lautern auf der anderen Seite hat nur zwei von bisher neun Auswärtspartien für sich entscheiden können und die letzten beiden Gastspiele bei den Lilien mit insgesamt 1:7 Toren verloren. Sieg Darmstadt & Beide Teams treffen ( Quote 3,30 bei Merkur Bets ): In diesem Duell trifft die zweitbeste Offensive (36 Tore) auf die drittbeste (35 Tore). Gegen Schalke und Elversberg konnte der FCK an den vergangenen beiden Spieltagen bereits treffen. Mit 13,2 % haben die Roten Teufel die beste Chancenverwertung der 2. Bundesliga. Die Hessen folgen auf Rang 2 mit 13,0 %.

In diesem Duell trifft die zweitbeste Offensive (36 Tore) auf die drittbeste (35 Tore). Gegen Schalke und Elversberg konnte der FCK an den vergangenen beiden Spieltagen bereits treffen. Mit 13,2 % haben die Roten Teufel die beste Chancenverwertung der 2. Bundesliga. Die Hessen folgen auf Rang 2 mit 13,0 %. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,87 bei Merkur Bets ): In sieben der letzten acht direkten Duelle zwischen diesen beiden Teams gab es Tore auf beiden Seiten. Zudem gab es in sechs dieser letzten acht Aufeinandertreffen mindestens drei Tore in der Partie. Die starken Offensivreihen und die Chancenverwertung der beiden Teams haben wir bereits angesprochen.

In sieben der letzten acht direkten Duelle zwischen diesen beiden Teams gab es Tore auf beiden Seiten. Zudem gab es in sechs dieser letzten acht Aufeinandertreffen mindestens drei Tore in der Partie. Die starken Offensivreihen und die Chancenverwertung der beiden Teams haben wir bereits angesprochen. Halbzeit/Endstand X/1 (Quote 4,90 bei Merkur Bets): 4:2, 3:2, 1:0 und 2:0 - mit diesen Ergebnissen hat Darmstadt seine letzten vier Heimspiele gewonnen. Aber: Zur Halbzeit hatte es bei diesen letzten vier Heimsiegen jeweils unentschieden gestanden. In den letzten beiden Partien des FCK auf Schalke und gegen Elversberg stand es zur Pause ebenfalls jeweils remis. Diese Option birgt ein gewisses Risiko und ist daher nur mit kleinem Einsatz zu empfehlen.

Die letzten beiden direkten Duelle im Unterhaus hat Darmstadt verloren. Zu Hause haben die Lilien die letzten beiden Zweitliga-Begegnungen mit dem FCK aber mit insgesamt 7:1 Toren für sich entschieden. Überhaupt haben die Hessen in Heimspielen der 2. Bundesliga gegen keinen anderen Klub eine so hohe Siegquote (75 %) wie gegen Kaiserslautern.

Am vergangenen Wochenende hat der SVD den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Konkurrenz aus Gelsenkirchen und Elversberg spielt schon mittags. Je nach Ausgang ihrer Partien könnten die Lilien mit einem Heimdreier Platz 1 erobern. Zumindest aber wollen sie mit einem Sieg unter den Top 3 bleiben. Wir sind zuversichtlich, dass ihnen das gelingt und tippen auf “Sieg Darmstadt” zu einer Quote von 1,90 bei Merkur Bets.