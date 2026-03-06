Darmstadt vs Kiel Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 07.03.2026

SPORT1 Betting 06.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Darmstadt vs Kiel Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 07.03.2026.

Darmstadt 98 war am vergangenen Wochenende der große Verlierer im Aufstiegskampf. Als einzige Mannschaft der aktuellen Top Fünf haben die Lilien verloren und damit gleichzeitig auch den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Dennoch sind die Hessen noch voll im Aufstiegsrennen dabei. Im Heimspiel am Samstag haben sie drei Punkte fest anvisiert.

Mit Holstein Kiel kommt nüchtern betrachtet ein dankbarer Gegner ans Böllenfalltor. Die Störche stecken in einer Krise und sind den Abstiegsrängen bedrohlich nah. Im schlimmsten Fall könnten sie bei einer Niederlage sogar bis auf den letzten Platz zurückfallen. Allzu viel trauen wir der KSV im kommenden Auswärtsspiel nicht zu.

Die Lilien sind das beste Heimteam der 2. Bundesliga und haben in den letzten Partien auf heimischem Rasen nichts liegen lassen. Wir erwarten, dass die Hessen eine Reaktion auf die Pleite am vergangenen Spieltag zeigen und entscheiden uns für den Darmstadt Kiel Wett Tipp heute “Sieg Darmstadt”. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 1,98!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am vergangenen Wochenende hat es die Lilien mal wieder erwischt. Beim bis dato Vorletzten Dresden verlor Darmstadt nach zuvor 13 Zweitligaspielen in Folge ohne Niederlage mit 1:3. Mit einem Dreier hätten die Hessen die Spitze der Tabelle erklommen. So aber ging es vom 2. auf den 3. Platz. Dort steht der SVD nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den ansonsten punktgleichen Teams von Elversberg und Hannover. Die beiden Führenden Schalke und Paderborn sind zwei bzw. einen Punkt entfernt. Zu Hause sind die Darmstädter dagegen die beste Mannschaft. Mit einer 9-3-0-Bilanz und 26:9 Toren thronen sie in der Heimtabelle ganz oben und sind als einziger Klub in dieser Saison daheim noch ungeschlagen.

Nach zwölf Heimpartien stehen die Lilien bei 30 Punkten. Noch nie in ihrer Historie hatten sie zum Vergleichszeitpunkt mehr Heimzähler. Ihre letzten sechs Zweitligaspiele am heimischen Bölle haben sie allesamt gewonnen und damit ihren bisherigen Vereinsrekord eingestellt. In sieben ihrer letzten acht Pflichtspiele auf heimischem Rasen trafen die Darmstädter mindestens doppelt. Mit 26 Toren nach zwölf Heimspielen stellen sie die beste Heimdefensive hinter Kaiserslautern mit 27 Treffern. Die Roten Teufel haben allerdings ein Heimspiel mehr bestritten. Insgesamt kommen die Hessen nach 24 Spieltagen auf 45 Tore. Das ist aktueller Liga-Höchstwert.

Von solchen Zahlen können die Gäste aktuell nur träumen. Sie stehen nach 24 absolvierten Partien bei gerade einmal 29 Treffern. Das ist nicht nur der aktuell drittschwächste Wert im Ligavergleich, sondern stellt gleichzeitig auch die schwächste Offensive eines Bundesliga-Absteigers zum Vergleichszeitpunkt seit 10 Jahren dar. Auf der anderen Seite blieb die KSV an den bisherigen 24 Spieltagen selbst erst dreimal ohne eigenes Tor - Liga-Bestwert. Das dürfte angesichts der letzten schwachen Leistungen aber nur ein geringer Trost sein. Denn viele Punkte sammelten die Kieler zuletzt nicht. Im Gegenteil: Von ihren letzten sechs Partien in der 2. Bundesliga haben sie vier verloren und nur zweimal einen Punkt geholt. Hinzu kommt in diesem Zeitraum eine Pleite im DFB-Pokal.

Eines der beiden Remis an den letzten sechs Spieltagen gab es am vergangenen Wochenende beim Debüt von Tim Walter auf der Trainerbank. Gegen Aufstiegsaspirant Elversberg gab es zu Hause ein 1:1. Mit einem Remis am Samstag wäre Holstein sicherlich auch zufrieden. Von ihren letzten neun Auswärtspartien haben die Störche keine gewonnen gewonnen und fünf verloren (4U). Das ist eingestellter Vereins-Negativrekord in der 2. Bundesliga. Insgesamt verlor der Nordklub sechs seiner bisherigen zwölf Auswärtspartien. Nie waren es zum Vergleichszeitpunkt mehr Auswärtsniederlagen. Mit einer weiteren Auswärtspleite würde Holstein den eigenen Negativrekord von insgesamt sieben Auswärtsniederlagen innerhalb einer kompletten Saison bereits einstellen.

Darmstadt vs Kiel: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Duell haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Darmstadt vs Kiel Prognosen für die Begegnung am 25. Spieltag der 2. Bundesliga stehen allen voran die Heimstärke der Lilien und die aktuelle Krise der Störche im Vordergrund.

Darmstadt ist das beste Heimteam der 2. Bundesliga. Die Lilien sind zu Hause noch ungeschlagen und haben die letzten sechs Partien am heimischen Bölle alle gewonnen. Die Gäste dagegen sind seit sieben Pflichtspielen sieglos, von denen sie fünf verloren haben. Zudem haben die Störche keines der letzten neun Auswärtsspiele im Unterhaus gewonnen (4U, 5N). Sieg Darmstadt (HC 0:1) ( Quote 3,55 bei Betano ): Die Hessen stellen den besten Angriff der 2. Bundesliga. In sieben ihrer letzten acht Heimspiele trafen sie mindestens doppelt. In vier und damit der Hälfte dieser acht Fälle trafen sie sogar mindestens dreifach. Die Kieler auf der anderen Seite haben in jedem ihrer letzten vier Auswärtsspiele mindestens zwei Gegentore und insgesamt elf Gegentreffer kassiert.

Die Hessen stellen den besten Angriff der 2. Bundesliga. In sieben ihrer letzten acht Heimspiele trafen sie mindestens doppelt. In vier und damit der Hälfte dieser acht Fälle trafen sie sogar mindestens dreifach. Die Kieler auf der anderen Seite haben in jedem ihrer letzten vier Auswärtsspiele mindestens zwei Gegentore und insgesamt elf Gegentreffer kassiert. Sieg Darmstadt & Beide Teams treffen ( Quote 3,35 bei Betano ): An den bisherigen 24 Spieltagen hat die KSV nur dreimal nicht getroffen. Das ist alleiniger Liga-Bestwert. In jedem der letzten zehn Zweitligaspiele kam Holstein zum Torerfolg. Einen Treffer kann man den Störchen daher durchaus zutrauen.

An den bisherigen 24 Spieltagen hat die KSV nur dreimal nicht getroffen. Das ist alleiniger Liga-Bestwert. In jedem der letzten zehn Zweitligaspiele kam Holstein zum Torerfolg. Einen Treffer kann man den Störchen daher durchaus zutrauen. Darmstadt Über 1,5 Tore (Quote 1,83 bei Betano): In den bisherigen zwölf Heimspielen erzielte der SVD 26 Tore. Das entspricht im Schnitt knapp 2,2 Treffern pro Heimpartie. Gegen eines der aktuell formschwächsten (Auswärts-)Teams sollten die Lilien an heimischer Wirkungsstätte mindestens zwei Tore zustande bringen.

Darmstadt verlor nur zwei der bisherigen 13 Zweitligaduelle mit den Kielern (5S, 6U). Nach der Pleite bei Abstiegskandidat Dresden am vergangenen Wochenende wollen die Lilien am Samstag eine Reaktion zeigen und im Aufstiegskampf wieder drei Punkte einfahren. Wo ginge das aktuell besser als zu Hause?

Die Hessen sind das beste Heimteam, zu Hause noch ungeschlagen und haben die letzten sechs Zweitliga-Begegnungen am heimischen Bölle allesamt gewonnen. Die Störche warten seit Mitte Januar oder umgerechnet sieben Pflichtspielen (2U, 5N) auf einen Sieg. Auswärts gab es den letzten Zweitliga-Dreier sogar im September 2025. Nach alldem sind die Gastgeber für uns der klare Favorit und wir tippen auf “Sieg Darmstadt” zu einer Quote von 1,98 bei Betano.