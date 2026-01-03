Darts WM 2026 Finale Quoten: Hat Gian van Veen eine Chance?

SPORT1 Betting 03.01.2026 • 12:30 Uhr Wie stehen die Chancen von Gian van Veen im Darts WM Finale 2026 gegen Luke Littler? Hier gibt es den Wettquoten-Check und interessante van Veen Tipps!

Gian van Veen steht erstmals in seiner noch jungen Karriere im WM-Finale. Am heutigen Samstag trifft er auf Dominator Luke Littler. Dabei wird “The Giant” als klarer Außenseiter gehandelt. Doch wie stehen seine Chancen? Hier gibt es den Wettquotencheck und spannende van Veen Tipps zum Finale.

Am heutigen Samstagabend (03.01., 21:00 Uhr) steigt das Finale der Darts WM 2026 zwischen Darts WM 2026 Top-Favorit Luke Littler und Gian van Veen. Doch wer wird neuer Weltmeister? Den Wettquoten in der Interwetten App nach betritt “The Nuke” den Ally Pally mit 1,40 und damit als klarer Favorit.

Gian van Veen bleibt mit einem Wert von 2,90 damit nur die Außenseiterrolle. Doch ist er wirklich so chancenlos und der klare Underdog im Endspiel? In diesem Beitrag gibt es den Wettquotencheck für “The Giant” + drei spannende Wett Tipps für den Niederländer.

3 spannende Darts WM Finale Wett Tipps für Außenseiter Gian van Veen

Darts WM Finale Quotencheck & Statistiken

Beim Finale zwischen Luke Littler und Gian van Veen trifft die aktuelle Nummer Eins auf den Dritten der Live Order of Merit.

Bewahrheiten sich die Prognosen von Interwetten, dann wird “The Nuke” als Sieger hervorgehen und den Titel verteidigen.

Aber: Chancenlos ist “The Giant” nicht. Im Gegenteil, es gibt einige Argumente für ein umkämpftes Match und für einen Erfolg des Niederländers.

Beim WM-Average beispielsweise ist der 23-Jährige mit 102,00 zu 102,96 komplett auf Augenhöhe.

Abgesehen davon hat Gian van Veen drei der letzten vier Spiele gegen den 18-Jährigen für sich entscheiden können. Und genau diese Tatsache macht ihn so unberechenbar. Der Niederländer weiß ganz genau, wie man Littler bespielt und ihn bezwingt.

Insofern könnte sich ein Einsatz auf “Sieg van Veen HC +2,5” zu einer Quote von 1,75 auszahlen.

Entscheidet “The Giant” den 1. Satz für sich?

Letztlich wird es entscheidend sein, wie die beiden ins Match finden und ob das Finale besonderen Druck auf van Veen erzeugt. Gelingt es ihm, die Last zu tragen, kann er “The Nuke” im Ally Pally zu einem offenen Tanz bitten.

Besonders wichtig wird dabei der 1. Satz sein! Kann Gian van Veen diesen für sich entscheiden und mit 1:0 in Führung gehen, spricht einiges für ein ausgeglichenes Duell.

Ein Argument dafür ist, dass der Engländer zuletzt schlechter in die Partien gestartet ist und erst danach so richtig ins Spiel gefunden hat. Das war nicht zuletzt im Halbfinale gegen Ryan Searle zu sehen.

Im 1. Satz unterlag er “Heavy Metal”, weil nur zwei der fünf Doppelwürfe den Weg ins Ziel fanden. Wett-Empfehlung Nummer zwei ist daher “1. Satz - Gian van Veen” zu einer Quote von 2.10.

Darts WM Finale Quoten & Tipps: van Veen mit 180er-Feuerwerk?

Neben dem Spielausgang und dem 1. Satz gibt es noch eine dritte spannende Option für die Darts WM Finale Quoten. Gemeint sind die 180er-Aufnahmen von Gian van Veen, der in dieser Disziplin zu den aktuell besten Spielern gehört.

In den letzten 12 Monaten hat “The Giant” 606-Mal das Maximum gespielt. Damit liegt er im Ranking auf Platz 4. Bei der WM hat er in den bislang sechs Spielen 48-Mal die 180 getroffen.

Besonders im Viertel- und Halbfinale gelangen ihm mit jeweils 11 besonders viele Würfe auf das Maximum. Aufgrund der länger zu gehenden Distanz steigt die Wahrscheinlichkeit für noch deutlich mehr 180er-Aufnahmen.

Entscheidend ist allerdings auch hier, dass der 23-Jährige sein A-Game abruft und den gewohnten Touch auf die Triple 20 hat. Ist beides gegeben, spricht viel für “van Veen über 15,5 180er”. Wer diesen Tipp anspielt, darf sich im Gewinnfall über das 1,85-Fache freuen.