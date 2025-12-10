Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 11.12.2025

SPORT1 Betting 10.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Donnerstag, den 11.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Mit ersten Überraschungen?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 11.12.2025: Kim Huybrechts gewinnt gegen Arno Merk, während sich Michael Smith gegen Lisa Ashton behauptet. Dazu feiern Weltmeister Luke Littler und Madars Razma ihre Erstrunden-Erfolge.

Mit der Darts WM 2026 beginnt am heutigen Donnerstag (11.12.) das größte PDC-Turnier des Jahres. Los geht es um 20:00 Uhr mit dem Duell Kim Huybrechts - Arno Merk. Anschließend folgt das Match des früheren Weltmeisters Michael Smith gegen Lisa Ashton.

Danach betritt der amtierende Weltmeister Luke Littler das Oche. Für “The Nuke” als größten Darts WM 2026 Favoriten geht es in seiner Erstrunden-Partie gegen Darius Labanauskas. Dazu trifft Madars Razma auf Jamai van den Herik.

Kann Arno Merk gegen Kim Huybrechts bestehen?

Das erste Spiel bei der Darts WM 2026 lautet Kim Huybrechts - Arno Merk. Die Darts WM 2026 Prognose ebenso wie die Wettquoten von Interwetten zeigen, dass der Belgier mit 1.40 gegenüber 2.90 als klarer Favorit ans Oche tritt.

Die Einschätzung ist grundsätzlich erstmal nachvollziehbar. Zum einen verfügt “The Hurricane” über deutlich mehr Erfahrung. Dazu ist Huybrechts als 53. der Order of Merit deutlich vor Arno Merk (163.) platziert.

Aber: Lediglich 53 % der Spiele konnte der 40-Jährige für sich entscheiden. Auch der Average war mit 91,23 alles andere als gut. Arno Merk hingegen hat 67 % seiner Partien siegreich bestritten.

Ungeachtet der Form dürfte Kim Huybrechts das Match ziehen. Daher lautet unser Darts WM Tipp heute am 11.12.: Sieg Huybrecht 3-1 zu einer Quote von 3.60.

Darum tippen wir bei Huybrechts - Merk auf “Sieg Huybrechts 3-1”

Arno Merk hat in den letzten Monaten einige starke Spiele gezeigt

Huybrechts könnte gerade zu Beginn Schwierigkeiten haben

Letztlich ist die Qualität beim “Hurricane” trotz Formschwäche besser ; Das zeigt nicht zuletzt der Average-Vergleich von 91,23 gegenüber 83,30

Bestätigt der “Bully Boy” die Favoritenrolle gegen Lisa Ashton?

Ein Duell mit vermeintlich eindeutiger Favoritenrolle ist das zweite Match bei der Darts WM heute am 11.12. zwischen Michael Smith und Lisa Ashton.

Der “Bully Boy” als Weltmeister von 2023 ist in der Order of Merit in diesem Jahr bis auf Rang 28 zurückgefallen. Wie schlecht das Jahr für den Engländer lief, zeigt die schwache Siegquote von gerade einmal 52 %.

Immerhin: Beim Grand Slam of Darts ging es für Smith nach vielen erfolglosen Turnieren im November mal wieder bis ins Achtelfinale. Mit Lisa Ashton geht es in der ersten Runde nun gegen eine vierfache BDO-Weltmeisterin, die 2025 72 % ihrer Partien gewonnen hat.

Die Wettquoten in der Interwetten App fallen trotzdem klar für Smith aus, der den Ally Pally mit einem Siegwert von 1.07 betritt. Letztlich ist der Qualitätsunterschied nominell zu groß.

Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Lisa Ashton bei fünf der letzten zehn Partien sogar unter einem Average von 80 blieb. Und: Beim Grand Slam verlor sie sowohl gegen Josh Rock als auch gegen Wessel Nijman jeweils ohne Leg-Gewinn.

Daher ist unsere Wahl für die Darts WM Tipps heute auf “Sieg Smith 3-0” gefallen. Die Quote hierfür liegt bei 2.35.

Darum tippen wir bei Smith - Ashton auf “Sieg Smith 3-0”

Michael Smith ist spielerisch klar stärker und liegt in nahezu allen relevanten Statistiken vorne

Allein beim Jahresaverage (92.74 zu 78.80) trennen die beiden fast 14 Punkte

Der “Bully Boy” hat die letzten vier Spiele gegen Ashton allesamt gewonnen

Darts WM heute am 11.12.: 180er-Feuerwerk von Luke Littler?

Das Duell mit der aus jeder Hinsicht klarsten Ausgangslage ist die Partie von Weltmeister Luke Littler gegen Darius Labanauskas.

“The Nuke” ist der Dominator im Jahr 2025 und hat nach dem Triumph bei der letzten WM fünf der neun Major-Turniere gewonnen.

Im Match gegen den 95. der Order of Merit, Darius Labanauskas ist ein 3-0-Sieg mit gerade einmal 1.50 quotiert und bietet kaum Value.

Bei der Suche nach einer vielversprechenden Alternative ist die Quote von 1.80 für “Littler über 4,5 180er” ins Auge gestochen - und daher unsere Top-Empfehlung zu diesem Match.

Darum tippen wir bei Littler - Labanauskas auf “Littler über 4,5 180er”

“The Nuke” hat in den letzten 12 Monaten 922 180er geworfen

Damit liegt er in der PDC mit Abstand auf Rang 1 ; Zum Vergleich: Beau Greaves als Zweite kommt “nur” auf 677”

Spielerisch ist Littler in allen Belangen besser als Labanauskas. Das Match wird er nutzen wollen, um ein erstes Statement zu setzen