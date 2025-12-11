Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 12.12.2025

SPORT1 Betting 11.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Freitag, den 12.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Mit klaren Favoritensiegen?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 12.12.2025 lauten: Am Nachmittag setzen sich die Favoriten um Ryan Searle und Rob Cross durch. In der Abendsession gewinnen Ross Smith, Gian van Veen und Damon Heta ihre Duelle jeweils souverän.

Bei der Darts WM 2026 steht am zweiten Tag die erste Nachmittagssession an. Eröffnet wird der Turniertag von den Duellen Niels Zonneveld - Haupai Puha und Ian White - Mervyn King. Im Anschluss daran sind mit Ryan Searle und Rob Cross zwei Top-20-Spieler im Einsatz.

In der Abendsession ist zunächst Ross Smith gefordert. Für die Nummer 12 der Order of Merit geht es gegen den Schweden Andreas Harrysson. Danach folgt der Auftritt von Ricky Evans gegen Man Lok Leung, ehe mit Gian van Veen (spielt gegen Cristo Reyes) einer der Darts WM 2026 Top-Favoriten das Oche betritt. Zum Abschluss der Darts WM heute trifft Damon Heta auf Steve Lennon.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 12.12.2025

Klare Sache für “Voltage” gegen Dekker?

Eines der Highlights bei der Darts WM 2026 heute ist das letzte Duell in der Nachmittagssession zwischen Rob Cross und Cor Dekker. Wie gestaltet sich die Ausgangslage?

Rob Cross alias “Voltage” ist nach dem schwachen Jahr 2025 (Siegquote nur 53 %) aus den Top-16 gefallen und nur noch die Nummer 21 der Welt. Leistungstechnisch war der Engländer gar nicht so schlecht, doch vor allem bei den Major-Turnieren lief es nicht.

Viermal schied Cross bereits in der ersten Runde aus, während seine besten Ergebnisse die beiden Achtelfinals bei den UK Open und dem World Grand Prix waren. Mit Cor Dekker geht es nun gegen den 91. der Order of Merit.

Der Norweger ist auf der großen Darts-Bühne bislang noch nicht groß in Erscheinung getreten und zum ersten Mal bei der WM dabei. Im Match gegen Rob Cross ist er daher auch der klare Underdog, was die Wettquoten von 1.40 zu 3.00 bei Interwetten unterstreichen.

Trotz des eher durchschnittlichen Jahres von Cross sind die Qualitätsunterschiede nominell zu groß. Das zeigt nicht zuletzt der Average-Vergleich. Hier ist “Voltage” mit 95.75 gegenüber 87.89 fast acht Punkte besser.

Aufgrund dessen ist unsere Wahl für die Darts WM Tipps heute auf “Sieg Cross HC -1,5” zu einer Quote von 1.85 gefallen.

Darum tippen wir bei Cross - Dekker auf “Sieg Cross HC -1,5”

Cross ist trotz des durchschnittlichen Jahres weiter einer der besten Spieler der Welt

Dekker ist ein eher unbekannter Name, der erstmals an der PDC-Weltmeisterschaft teilnimmt

“Voltage” liegt in allen wichtigen Stats vorne und ist spielerisch deutlich stärker einzuschätzen

Bestätigt der “Smudger” gegen Harrysson die Prognosen?

Im ersten Match der Abendsession ist der Engländer Ross Smith im Einsatz. Für den “Smudger” geht es bei seinem Erstrundenspiel gegen Andreas Harrysson.

Die Ausgangslage ist dabei eindeutig. Ross Smith ist die Nummer 12 der Order of Merit, während der Schwede an Position 100 zu finden ist. Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass die Quoten mit 1.25 zu 3.90 für einen souveränen Erfolg des Big Players sprechen.

67 % seiner Partien hat Ross Smith 2025 gewonnen, doch bei den Major-Turnieren blieb er in diesem Jahr blass. Dreimal schied er bereits in Runde eins aus, während das Achtelfinale bei der European Championship und das Viertelfinale bei den World Series of Darts Finals seine besten Ergebnisse waren.

Andreas Harrysson seinerseits geht mit einer Saisonsiegquote von 71 % in die WM. Seine größten Erfolge in diesem Jahr waren die Achtelfinaleinzüge bei einem Pro Tour Turnier und bei den European Darts Open in Leverkusen.

Nominell ist Ross Smith klar besser und sollte das Match für sich entscheiden. Mit Blick auf die Wett Tipps könnte sich ein Einsatz auf “Smith über 4,5 180er” lohnen. Die Quote hierfür ist mit 1.65 angesetzt.

Darum tippen wir bei Smith - Harrysson auf “Smith über 4,5 180er”

Der “Smudger” hat in den letzten 12 Monaten 550-Mal die 180 geworfen. Damit ist er der elftbeste PDC-Spieler

Andreas Harrysson ist ein Set-Gewinn absolut zuzutrauen; Mit längerem Spielverlauf steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Smith häufiger das Maximum wirft

Der Engländer kommt auf einen Jahresaverage von 96.50 und zählt damit zu den Top-15 der PDC

Setzt van Veen gegen Reyes direkt ein Ausrufezeichen?

Gian van Veen wurde im Vorfeld der WM immer wieder als möglicher Titelkandidat genannt. “The Giant” hat ein starkes Jahr 2025 gespielt und sich mit Top-Ergebnissen auf den achten Rang vorgearbeitet.

Bei den UK Open und dem World Match Play erreichte er das Viertelfinale. Seinen bislang größten sportlichen Erfolg feierte er bei der European Championship, die er am Ende sogar gewann.

Entsprechend klar fallen die Vorzeichen im Erstrundenmatch gegen Cristo Reyes aus. Der Sieg für van Veen ist in der Interwetten App mit 1.07 bewertet, während ein Tipp bei der Darts WM heute auf “The Spartan” mit 8.00 einhergeht.

Aber: Zu unterschätzen ist Spaniens bester Spieler deshalb nicht! Beim WM Qualifier siegte er mit 102,83 beziehungsweise 94,92 Punkten jeweils klar und präsentierte sich in starker Form.

Dennoch erwarte ich einen klaren 3:0-Sieg für van Veen, der damit direkt ein erstes Statement setzen würde. Ein Tipp darauf bringt im Gewinnfall das 1.57-Fache.

Darum tippen wir bei van Veen - Reyes auf “Sieg van Veen 3-0”

Gian van Veen spielt 2025 sein bislang bestes Jahr bei der PDC

Mit einem Average von 97.91 ist “The Giant” der fünftbeste Spieler in den letzten 12 Monaten

Der Niederländer liegt in allen relevanten Statistiken vorne und hat bei den letzten fünf Spielen durchschnittlich immer über 96 Punkte geworfen