Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 13.12.2025

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 13.12.2025 lauten: In der Nachmittagssession sorgt Cam Crabtree gegen Andrew Gilding für eine Überraschung, während Gary Anderson souverän gewinnt. Am Abend setzen sich Wessel Nijman und Luke Humphries bravourös durch, während Gabriel Clemens einen ungefährdeten Erfolg einfährt.

Am dritten Tag der Darts WM hat der Spielplan mehrere interessante Duelle zu bieten. Die Nachmittagssession wird mit dem Match Mario Vandenbogaerde - David Davies eröffnet. Anschließend muss Andrew Gilding gegen Cam Crabtree ran. Danach folgt das Match von Luke Woodhouse - Boris Krcmar, während Gary Anderson gegen Adam Hunt gefordert ist.

In der Abendsession ab 20:00 Uhr sind mehrere hochkarätige Stars im Einsatz. Nach Jeffrey de Graaf - Paul Lim betritt mit Wessel Nijman ein Geheimfavorit das Oche. Für Ihn geht es gegen Karel Sedlacek. Im Anschluss ist mit Luke Humphries (trifft auf Ted Evetts) einer der größten Darts WM 2026 Favoriten auf der Bühne zu sehen. Zum Abschluss wird es aus deutscher Sicht mit dem Match von Gabriel Clemens gegen Alex Spellman spannend.

Zaubert Gary Anderson gegen Adam Hunt?

Mit Gary Anderson ist bei der Nachmittagssesion der Darts WM heute am 13.12. auch einer der ganz großen Top-Player im Einsatz. Für den “Flying Scotsman” geht es als 15. der Order of Merit mit Adam Hunt gegen die Nummer 81.

Die Ausgangslage gestaltet sich entsprechend eindeutig, was sich anhand der Wettquoten von Interwetten auch ablesen lässt. Der Favoritensieg für Anderson ist mit gerade einmal 1.12 bewertet, während ein Darts WM Tipp 2026 heute auf Hunt das 6.00-Fache beschert.

Bei diesem Match deuten abseits der Rangliste auch die Top-Stats auf eine ganz klare Sache hin. Der Schotte hat hat in den letzten 12 Monaten 66 % der Spiele gewonnen und das mit einem Durchschnittsaverage von 97.41.

Zum Vergleich: Adam Hunt hat nur 48 % und damit weniger als die Hälfte der Partien siegreich bestritten. Auch beim Average hat er mit 89,28 deutlich das Nachsehen gegenüber dem zweifachen Weltmeister.

Aufgrund aller Faktoren gehen wir für die Darts WM Tipps heute daher auf die Quote von 1.90 für “Sieg Gary Anderson HC -2,5”.

Darum tippen wir bei Anderson - Hunt auf “Sieg Anderson HC -2,5”

Anderson spielt ein starkes Jahr 2025 und ist beim Average der acht beste Spieler

Mit Adam Hunt geht es für den “Flying Scotsman” gegen einen 66 Positionen schlechter platzierten Gegner

Die Statistiken wie Average, geworfene 180er oder Checkout-Quote fallen deutlich für den Schotten aus

Statement-Sieg von “Cool Hand Luke” gegen Ted Evetts?

Das sportliche Aushängeschild an Tag drei der Darts WM 2026 ist Luke Humphries, der im vorletzten Match der Abendsession im Einsatz ist.

Die Vorzeichen beim Match des 2. gegen den 113. der Order of Merit sind schnell erklärt. Luke Humphries ist in den Gesamtsieger Quoten an Position zwei zu finden und einer der Top-Favoriten auf den Titel.

Im Match gegen Ted Evetts - der an Rang 113 liegt - kommt es zum Duell David vs Goliath. Ruft “Cool Hand Luke” nur ansatzweise sein B-Game ab, wird er das Match hoch souverän mit 3:0 für sich entscheiden.

Dafür sprechen neben der Order of Merit natürlich auch die Statistiken. Der Premier League und World Masters Sieger dieses Jahres liegt beim Jahresaverage bei 98.50. Dazu hat der Weltmeister von 2024 in den letzten 12 Monaten 559-Mal die 180 geworfen und eine Checkout-Quote von 41.18.

Ted Evetts (Average: 88.25) hat bei diesem Duell in allen Belangen glasklar das Nachsehen und wird im Normalfall ohne große Chance sein.

Für die Darts WM Tipps heute ist unsere Wahl in der Interwetten App daher auf “Sieg Humphries 3:0” zu einer Quote von 1.90 gefallen.

Darum tippen wir bei Humphries - Evetts auf “ Sieg Humphries 3:0”

“Cool Hand Luke” ist Ted Evetts um zwei bis drei Klassen überlegen

Humphries ist in allen wichtigen Statistiken deutlich vorne ; beim Average trennen die beiden beispielsweise über zehn Punkte.

Der Weltmeister 2024 wird auf der Mission Titel direkt ein Ausrufezeichen setzen wollen.

Gelingt “Gaga” ein guter Start in die WM?

Im Ally Pally gelang Gabriel Clemens bei der WM 2023 mit dem Halbfinaleinzug der größte Erfolg seiner Karriere. Seitdem ging es für den früheren besten deutschen Spieler allerdings Stück für Stück abwärts.

Das Jahr 2025 war bezeichnend. Auf der European Tour war er kaum zu sehen, während der “German Giant” bei den Major-Turnieren nicht einmal das Achtelfinale erreichen konnte. Bei der WM 2026 will er nun den Turnaround einleiten.

Mit Alex Spellman trifft Clemens - der inzwischen nur noch auf Rang 49 der Order of Merit liegt - nun auf den 122. der Welt. Die Wettquoten zeigen, dass Clemens mit 1.30 gegenüber 3.50 der klare Favorit in diesem Match ist.

Nimmt man das spielerische Potenzial als Maßstab, müsste “Gaga” das Match mit 3:0 für sich entscheiden. Die WM hat allerdings in den letzten Jahren öfter gezeigt, dass gerade kriselnde Spieler zu Beginn schwer in die Partie finden.

Dennoch deuten die Vorzeichen auf einen letztlich souveränen Erfolg hin. Das Qualitätsniveau von Clemens (Jahresaverage: 91.50) ist nominell deutlich höher als das von Spellman (Average: 84.65).

Daher ist unsere Wahl auf “Sieg Clemens HC -1,5” zu einer Quote von 1.65 gefallen.

Darum tippen wir bei Clemens - Spellman auf “Sieg Clemens HC - 1,5”

“Gaga” liegt in den Statistiken teilweise deutlich vorne

Deutschlands frühere Nummer eins hat bei 7 der letzten 9 Spiele einen Average von über 90 geworfen; Spellman konnte diesen Wert seit September nur zweimal erreichen

Spielerisch ist Clemens trotz Formkrise nominell deutlich stärker einzuschätzen als der US-Amerikaner