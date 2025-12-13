Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 14.12.2025

SPORT1 Betting 13.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Sonntag, den 14.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Mit Wenig-Sieg?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Duellen am 14.12.2025 lauten: Der Nachmittag verläuft mit Siegen für Edhouse, Taylor, Veenstra und Brooks ohne Überraschungen. Am Abend setzt sich Wenig gegen Plaisier durch, während Van den Bergh und Bunting ihre Duelle für sich entscheiden. Dazu liefern sich Hurrell und Buntz ein enges Match.

Bei der Darts WM geht es heute mit dem vierten Tag und den nächsten acht Partien weiter. Am Nachmittag steigen die Duelle Ritchie Edhouse - Jonny Tata, Dom Taylor - Oskar Lukasiak, Richard Veenstra - Nitin Kumar und Joe Cullen - Bradley Brooks.

Die Abendsession beginnt aus deutscher Sicht spannend mit dem Match von Lukas Wenig gegen Wesley Plaisier. Anschließend trifft Dimitri van den Bergh auf Darren Beveridge. Bei Match Nummer drei greift mit Stephen Bunting ein Spieler ins Geschehen ein, der zum Kreis der erweiterten Darts WM 2026 Favoriten zählt. Für “The Bullet” geht es gegen Sebastian Bialecki. Zum Abschluss steigt dann noch die Partie James Hurrell - Stowe Buntz.

Sorgt Brooks gegen den “Rockstar” für ein Ausrufezeichen?

Ein brisantes Duell steigt bei der Darts WM heute am 14.12. im letzten Spiel der Nachmittagssession zwischen Joe Cullen und Bradley Brooks. Die Wettquoten von Interwetten zeigen mit 1.60 gegenüber 2.30 nämlich, dass Brooks als Favorit geht.

Das ist auf den ersten Blick durchaus überraschend, denn Cullen alias der “Rockstar” ist beim Aufeinandertreffen 34. gegen 69. der deutlich besser platzierte Spieler. Begründen lässt sich die Prognose aber mit der Formkrise.

Cullen stand 2025 bei zwei Major-Turnieren im Achtelfinale. Dies waren seine besten Platzierungen. Auf der anderen Seite war beim World Matchplay, den World Series of Darts Finals und nicht zuletzt bei den Players Championship Finals schon in Runde eins Schluss.

Das wenig berauschende Jahr des 36-Jährigen lässt sich auch anhand der Statistiken ablesen. 54 % Siegquote bei einem Average von nur 91.88 entsprechen nicht dem Niveau, was Cullen eigentlich im Stande ist zu leisten.

Mit “Bam Bam” wartet in Runde eins nun ein Spieler, für den das Jahr 2025 bislang deutlich besser läuft. Nach dem Gewinn der Tourcard konnte er das Players Championship 21 für sich entscheiden.

Und auch bei den Statistiken liegt Brooks vorne. Eine Saisonsiegquote von 61 % bei einem Average von 93.20 unterstreichen, weshalb der 25-Jährige als Favorit ans Oche tritt.

Aufgrund dessen ist der Tipp auf “Sieg Brooks” mit einer Quote von 1.60 am naheliegendsten.

Darum tippen wir bei Cullen - Brooks auf “Sieg Brooks”

Cullen hat laut jüngsten Aussagen die Leidenschaft am Darts ein wenig verloren

In den letzten 12 Monaten hat der “Rockstar” mehr schlecht als Recht performt, was die Stats belegen

Brooks liegt sowohl beim Jahresaverage als auch beim prozentualen Wert gewonnener Spiele vorne

Sorgt Lukas Wenig für den nächsten deutschen Sieg bei der WM?

Im ersten Match der Abendsession stehen sich Lukas Wenig (61.) und Wesley Plaisier (84.) gegenüber. Diese Partie zählt zu den ausgeglichensten Duellen der 1. Runde, was die Wettquoten in der Interwetten App belegen.

Der Sieg für “Luu” ist mit 2.10 angesetzt, während ein Tipp auf Plaisier mit einer Quote von 1.75 einhergeht. Auch statistisch nehmen sich die beiden nicht allzu viel.

Wenig hat mit 54 % etwas mehr Spiele gewonnen als der Niederländer, der auf einen Wert von 50 % kommt. Auch beim Average trennt die beiden mit 91.60 gegenüber 92.23 kaum etwas.

Vorteile gegenüber dem Deutschen ergeben sich bei den Ergebnissen im Jahr 2025. Für Wenig gab es bei einem Players Championship Turnier einen Finaleinzug. Dazu stand er vor wenigen Wochen beim Grand Slam of Darts im Viertelfinale und sorgte für ein Statement.

Eine klare Prognose ist aufgrund aller Fakten kaum möglich. Vielmehr spricht einiges für ein ebenbürtiges Match. Daher ist unsere Wahl bei der Darts WM heute auf “Unter 7,5 180er” zu einer Quote von 1.70 gefallen.

Darum tippen wir bei Wenig - Plaisier auf “Unter 7,5 180er”

Wenig hat in den letzten 12 Monaten nur 273-Mal die 180 geworfen, Plaisier sogar nur 187. Zum Vergleich: Die Top-Spieler liegen bei deutlich über 400, Littler sogar bei 929.

Spielerisch nehmen sich beide nicht viel. Die Averages liegen bei über 90, womit ein ausgeglichenes Match wahrscheinlich ist.

Beide kommen mehr über ihre 100+ Aufnahmen.

“The Bullet” unter Druck: Wie präsentiert sich Bunting nach schwachen Ergebnissen?

Stephen Bunting ist die aktuelle Nummer vier der Order of Merit und damit potenzieller Kandidat für die Premier League im nächsten Jahr. In den letzten Wochen gab es für “The Bullet” aber einige bittere und vor allem unnötige Niederlagen.

Von den letzten zehn Partien hat der 40-Jährige nur zwei gewinnen können - und das mit Averages von teilweise über 100 Punkten. Das es zuletzt nahezu ausschließlich negative Erlebnisse gab, lag meist an der schwachen Checkout-Quote.

Im Erstrunden-Match wartet mit Sebastian Bialecki nun eine lösbare Aufgabe. Der Pole ist die Nummer 77 der Welt und damit über 70 Plätze hinter Bunting.

In den letzten 12 Monaten hat der 21-Jährige starke 64 % der Spiele gewonnen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Jahresaverage bei 88.55 liegt. Zum Vergleich: “The Bullet” kommt hier auf einen Wert von 98.04 und ist damit durchschnittlich fast zehn Punkte pro Aufnahme besser.

Letztlich ist Bunting der klare Favorit und sollte er seine eigentlich gute Form aus dem Jahr ans Oche bringen, wird er souverän gewinnen.

Dennoch ist ein Match mit über 3,5 Sätzen (Quote: 1.90) absolut vorstellbar, weshalb dies unsere Quote für die Darts WM Tipps heute ist.

Darum tippen wir bei Bunting - Bialecki auf “Über 3,5 Sätze”

Bunting hat acht der letzten zehn Spiele verloren, obwohl er größtenteils besser war

Spielerisch hat “The Bullet” klar die Nase vorn, was alle wichtigen Stats unterstreichen

Bialecki spielt ein ordentliches Jahr und ist bei der World Youth Championship bis ins Halbfinale marschiert.