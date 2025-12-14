Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 15.12.2025

SPORT1 Betting 14.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Montag, den 15.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Gewinnt Max Hopp?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 15.12.2025 lauten: Am Nachmittag gewinnen die Favoriten Brendan Dolan, Cameron Menzies und Peter Wright, während Mensur Suljovic kämpfen muss. In der Abendsession setzt sich Max Hopp durch. Dazu feiern Dirk van Duijvenbode und Jonny Clayton souveräne Siege, während sich Connor Scutt und Simon Whitlock ein umkämpftes Match liefern.

Die Darts WM 2026 hat am heutigen Montag gleich mehrere vielversprechende Top-Partien zu bieten. Los geht es in der Nachmittagssession mit den Duellen Brendan Dolan - Tavis Dudeney und Cameron Menzies - Charlie Manby. Im Anschluss ist Mensur Suljovic im Einsatz, dem gegen David Cameron ein schwieriges Match bevorsteht. Dazu trifft “Snakebite” Peter Wright auf Noa-Lynn van Leuven.

Am Abend liegt das Hauptaugenmerk auf der Rückkehr von Max Hopp. Für den “Maximiser” geht es in seinem Erstrundenmatch gegen Martin Lukeman. Im Anschluss sind mit Dirk van Duijvenbode (spielt gegen Andy Baetens) und Jonny Clayton (ist gegen Adam Lipscombe im Einsatz) zwei Akteure dran, die zum erweiterten Kreis der Darts WM 2026 Top-Favoriten zählen. Zum Abschluss kommt es zur Begegnung zwischen Connor Scutt und Simon Whitlock.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 15.12.2025

Peter Wright unter Druck: Wie präsentiert sich “Snakebite” zum Auftakt?

Zu den Highlights in der Nachmittagssession zählt das letzte Match zwischen Peter Wright und Noa-Lynn van Leuven. Die Favoritenrolle liegt gemäß der Wettquoten von Interwetten auf Seiten von “Snakebite”, für den es sportlich betrachtet auch 2025 nicht lief.

Der Schotte hat lediglich 47 % seiner Spiele gewonnen und ist inzwischen auf Platz 31 zurückgefallen. Dennoch wird Wright mit einer Siegquote von gerade einmal 1.07 ans Oche geschickt.

Das liegt mitunter auch daran, dass Noa-Lynn van Leuven spielerisch nicht das Niveau des zweifachen Weltmeisters besitzt. Ein Blick auf die wichtigsten Statistiken unterstreicht dies mehr als deutlich.

Wright kommt auf einen Average von 92,41, während die Niederländerin durchschnittlich 81,48 Punkte wirft. Mit Blick auf die Darts WM Tipps heute könnte sich daher ein Einsatz auf die Quote von 1.75 für “Unter 5,5 180er” lohnen.

Darum tippen wir bei Wright - van Leuven auf “Unter 5,5 180er”

Mit 256 beziehungsweise 165 180er haben beide in den letzten 12 Monaten nur wenige Maximum-Aufnahmen geworfen

Wright ist spielerisch deutlich besser als van Leuven

Sowohl der 55-Jährige als auch die 29-Jährige kommen eher über die 140er Aufnahmen

Der “Maximiser” zurück im Ally Pally: Gewinnt Hopp gegen Lukeman?

Nach vierjähriger Abstinenz ist es soweit: Max Hopp kehrt in den Ally Pally zurück und feiert das Comeback auf der ganz großen Bühne. Im Erstrunden-Match trifft der “Maximiser” am Montag im ersten Spiel der Abendsession als 85. auf Martin Lukeman, der die Nummer 37 der Welt ist.

Trotz der Order of Merit zeigt die Analyse der Wettquoten in der Interwetten App, dass die Favoritenrolle auf Seiten des Deutschen liegt. Der Sieg für Hopp ist mit 1.60 bewertet und am naheliegendsten. Auf der anderen Seite geht ein Tipp auf Lukeman mit 2.30 einher.

Nimmt man die Statistiken, dann spricht viel für ein ausgeglichenes Match. Beim Average trennen Lukeman (90,03) und den “Maximiser” (88,90) gerade mal 1,13 Pünktchen. Auch bei der Saisonsiegquote liegen die beiden mit 55 zu 53 % nahezu gleichauf.

Letztlich dürften Nuancen die Partie entscheiden und hier spricht etwas mehr für Hopp, der mit 686 zu 523 unter anderem deutlich mehr 140er wirft.

Darum tippen wir bei Lukeman - Hopp auf “Sieg Max Hopp”

Hopp hat nach dem Gewinn der Tourcard ein ordentliches Jahr 2025 gespielt

Lukeman hat 9 der letzten 12 Spiele verloren

Der “Maximiser” hat in den letzten Wochen deutlich stärker performt

Souveräner Sieg für Clayton gegen Lipscombe?

Zu den Highlights bei der Darts WM heute gehört der Auftritt von Jonny Clayton. “The Ferrret” ist die Nummer 5 der Order of Merit und gehört zum erweiterten Kreis der Titelfavoriten.

In der ersten Runde kommt es für den Waliser zum Aufeinandertreffen mit Adam Lipscombe, der an Position 80 liegt. Die Ausgangslage ist also eindeutig, was sich auch an den Wettquoten von 1.20 gegenüber 4.50 zeigt.

Neben der spielerischen Qualität und Weltranglistenposition sprechen für einen Clayton-Erfolg auch die Statistiken. 67 % seiner Partien hat “The Ferret” gewonnen und das mit einem Jahresaverage von 96,30.

Adam Lipscombe kann hier nicht mal ansatzweise mithalten. Mit 48 % konnte der Engländer nicht mal die Hälfte der absolvierten Spiele für sich entscheiden. Auch beim Average hat er mit 88,41 deutlich das Nachsehen.

Aufgrund dessen ist unsere Wahl für die Darts WM heute auf “Sieg Clayton 3:0” zu einer Quote von 3.15 gefallen.

Darum tippen wir bei Clayton - Lipscombe auf “Sieg Clayton 3:0”

Clayton hat 67 % seiner Saisonspiele 2025 gewonnen, Lipscombe nur 48 %

Der Waliser zählt als 5. der Order of Merit zu den Topspielern der PDC

Statistisch liegt “The Ferret” in allen wichtigen Kategorien vorne