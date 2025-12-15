Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 16.12.2025

SPORT1 Betting 15.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Dienstag, den 16.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Mit zwei deutschen Siegen?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 16.12.2025 lauten: Der Nachmittag verläuft mit Siegen für Soutar, Kenny, Williams und Dobey unspektakulär. Am Abend gewinnt Ricardo Pietreczko gegen Jose de Sousa, während Danny Noppert das niederländische Duell gegen Jurjen van der Velde für sich entscheidet. Dazu feiern Price und Springer souveräne Siege.

Bei der Darts WM geht es heute mit Tag sechs weiter. Am Nachmittag stehen die Partien Alan Soutar - Teemu Harju, Nick Kenny - Justin Hood, Scott Williams - Paolo Nebrida und Chris Dobey - Xiazochen Zong an. Hier dürften sich die Favoriten jeweils problemlos durchsetzen.

Das Hauptaugenmerk allerdings liegt auf der Abendsession, die es nicht nur aus deutscher Sicht in sich hat. Im ersten Match ist mit Ricardo Pietreczko (trifft auf Jose de Sousa) Deutschlands aktuelle Nummer zwei im Einsatz. Danach folgt das niederländisch-niederländische Duell Danny Noppert - Jurjen van der Velde.

Im Anschluss daran bekommt es Gerwyn Price, der zu den Darts WM 2026 Top-Favoriten zählt, mit Adam Gawlas zu tun. Zum Abschluss folgt der Auftritt von Niko Springer. Für Deutschlands Shootingstar geht es gegen Joe Comito.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 16.12.2025

Klare Sache für Dobey gegen Zong?

Das Highlight bei der Darts WM heute in der Nachmittagssession ist die Partie von Chris Dobey gegen Xiaochen Zong. In der Order of Merit liegt “Hollywood” auf dem elften Rang und damit in Schlagdistanz zu den Top-8.

Mit Xiaochen Zong trifft er nun auf einen Spieler, der nach 2018, 2020, 2024 und 2025 zum insgesamt fünften Mal an der PDC-Weltmeisterschaft teilnimmt. Bei seinen bisherigen Teilnahmen war jeweils nach der ersten Runde Schluss. Die letzten beiden Jahre verlor er außerdem deutlich mit 0:3.

Und genau das ist der Tipp für dieses Match. Chris Dobey spielt ein ordentliches Jahr. Nach dem Halbfinale bei der vergangenen WM hat der Engländer 62 % seiner Saisonspiele gewonnen - bei einem Average von 96.76 und starken 600 180er-Würfen.

Für einen deutlichen 3:0-Erfolg spricht nicht zuletzt die starke Leistung bei den Players Championship Finals Ende November. Bei der Generalprobe marschierte Dobey bis ins Halbfinale.

Und zum Vergleich: Zong hat mit 73 % eine starke Saison gespielt, doch der Average lag bei gerade mal 83.37 und damit über 13 Punkte niedriger. Insofern ist die Wahl bei diesem Duell auf “Sieg Dobey 3:0” zu einer Quote von 1.77 gefallen.

Darum tippen wir bei Dobey - Zong auf “Sieg Dobey 3:0”

Dobey hat sich in den letzten Jahren zu einem Weltklasse-Spieler entwickelt

“Hollywood” liegt in allen relevanten Statistiken deutlich vor Zong

Der Engländer hat bei den letzten drei Weltmeisterschaften immer abgeliefert und mindestens das Viertelfinale erreicht

Setzt sich “Pikachu” gegen Jose de Sousa durch?

Die Abendsession bei der Darts WM heute am Dienstag (16.12.) wird von der Partie zwischen Ricardo Pietreczko und Jose de Sousa eröffnet.

Deutschlands aktuelle Nummer zwei ist derzeit auf Rang 34 zu finden und trifft mit dem Portugiesen nun auf die Nummer 78 der Order of Merit. Fast schon folgerichtig zeigen die Wettquoten in der Interwetten App, dass “Pikachu” als Favorit ins Match geht.

Der Sieg für Pietreczko geht mit 1.70 einher, während ein Tipp auf den früheren Weltklasse-Spieler de Sousa das 2.15-Fache bringt.

Abseits der Rangliste sprechen auch die Statistiken deutlich für einen Erfolg des 34. der Welt. “Pikachu” selbst spielt bestenfalls ein passables Jahr, was die 52 % Siegquote und der Average von 91.02 belegen.

Der Absturz des Jose de Sousa allerdings ist wesentlich dramatischer. Lediglich 37 % der Partien im Jahr 2025 hat “The Special One” für sich entscheiden können. Auch beim Average hat de Sousa mit 88.54 gegenüber Pietreczko deutlich das Nachsehen.

Aufgrund dessen haben wir uns innerhalb der Darts WM Tipps heute für “Sieg Pietreczko” zu einer Quote von 1.70 entschieden.

Darum tippen wir bei Pietreczko - de Sousa auf “Sieg Pikachu”

Pietreczko trifft mit de Sousa auf einen Spieler, der in den letzten Jahren kontinuierlich schlechter spielt

Alle wichtigen Statistiken wie Siegquote und Average sprechen für “Pikachu”

Deutschlands aktuelle Nummer zwei ist um über 40 Plätze besser platziert und hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen

Kann Niko Springer die Erwartungen bestätigen?

Im letzten Match des Abends ist mit Niko Springer Deutschlands aktueller Shootingstar im Einsatz. Für den “Meenzer Bub” geht es in seinem Erstrunden-Match gegen Joe Comito.

Den Wettquoten und Prognosen der Buchmacher respektive Experten nach liegt die Favoritenrolle haushoch auf Seiten von Springer. Die aktuelle Nummer 51 hat ein herausragendes erstes Profijahr gespielt und für reichlich Furore gesorgt.

62 % der Spiele hat der 25-Jährige gewonnen. Der größte sportliche Erfolg war der Titelgewinn der Hungarian Darts Trophy im September.

Davon ab stand er bei einem Players Championship unter den Top-16, erreichte die Runde der letzten 32 bei der European Championship und wusste auch beim Grand Slam of Darts (Achtelfinale) zu überzeugen.

Stark lesen sich auch die Statistiken, etwa der Average von 93,90 oder die sehr gute Doppelquote von 40,49 %. Mit Joe Comito trifft er nun auf einen absoluten Underdog.

Der Australier liegt mit 67 % Siegquote in einem Wert sogar vor Springer. Bei namhaften Turnieren konnte Comito jedoch kaum mithalten. Das war nicht zuletzt bei der ANZ Premier League zu sehen. Hier konnte er in sieben Nächten nur einen einzigen Sieg einfahren.

Auch beim Average (84.36) oder der Checkout-Quote (31,04 %) weist Comito ein um mindestens zwei Klassen niedrigeres Niveau auf. Insofern ist die Wette auf “Sieg Springer HC - 2,5” zu einer Quote von 1.85 eine interessante Value-Möglichkeit.

Darum tippen wir bei Springer - Comito auf “Sieg Springer HC -2,5”

Springer liegt allein beim Average um über neun Punkte vor Comito

Der “Meenzer Bub” zählt zu den Shootingstars und hat 2025 ein grandioses Jahr gespielt

Deutschlands aktuelle Nummer 3 ist spielerisch selbst mit seinem B-Game um zwei Klassen besser