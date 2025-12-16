Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 17.12.2025

SPORT1 Betting 16.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Mittwoch, den 17.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Sieg für Schindler?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 17.12.2025 lauten: An Tag sieben bestimmen die Favoriten größtenteils das Geschehen. Campbell entscheidet das Match gegen Sevada für sich, während van Barneveld gegen Bellmont zittern muss. Wade und Schindler feiern hingegen souveräne Siege.

Bei der PDC Weltmeisterschaft ist am heutigen Mittwoch zwar keiner der größten Darts WM 2026 Favoriten am Start, dafür sind zahlreiche Top-Player im Einsatz. Los geht es mit dem Duell Matt Campbell - Adam Sevada. Danach betritt mit Raymond van Barneveld (spielt gegen Stefan Bellmont) einer der erfolgreichsten Darts-Akteure aller Zeiten das Oche.

Match Nummer drei findet zwischen “The Machine” James Wade und Ryusei Azemoto statt. Zum Abschluss des Abends kommt es bei der Darts WM heute am 17.12. zum Auftritt von Martin Schindler. Für Deutschlands besten Spieler geht es bei seinem Erstrundenauftritt gegen Stephen Burton.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 17.12.2025

Darts WM Tipps heute: Letztlich souveräner Sieg für van Barneveld?

Im zweiten Match kommt es bei der Darts WM heute am Mittwoch (17.12.) zum Duell zwischen Raymond van Barneveld und dem Schweizer Stefan Bellmont. Die Ausgangslage gestaltet sich laut den Wettquoten von Interwetten eindeutig.

Der Sieg für “Barney” ist beim Duell 35. gegen 99. mit 1.47 gegenüber 2.60 das mit Abstand wahrscheinlichste Szenario. Für den Weltmeister von 2007 verlief das Jahr allerdings bestenfalls durchschnittlich, was die Siegquote von nur 51 % unterstreicht.

Auch der Average war mit 91,38 nicht besonders gut. Mit Stefan Bellmont geht es nun gegen einen Spieler, der in diesem Jahr zum zweiten Mal im Ally Pally dabei ist.

Das Jahr 2025 war für den Schweizer durchaus erfolgreich. 62 % der Partien konnte der 36-Jährige für sich entscheiden.

Im Vergleich mit van Barneveld hat er jedoch mit 86,87 Punkten den klar niedrigeren Average. In den weiteren Statistiken liegt der Schweizer dagegen auf Augenhöhe. Mit 224 zu 222 hat Bellmont marginal mehr 180er geworfen. Bei der Checkout-Quote liegt “Barney” mit 38,65 % zu 37,69 % seinerseits knapp vorn.

Mit Blick auf die Darts WM Tipps heute wird entscheidend sein, ob der Weltmeister von 2007 sein A-Game abruft. In dem Fall dürfte es auf ein 3:1 hinauslaufen.

In den letzten Wochen lief für van Barneveld allerdings kaum etwas zusammen, was sechs Niederlagen aus den letzten neun Partien zeigen. Aufgrund dessen ist unsere Wahl auf “Sieg Bellmont HC +1,5” zu einer Quote von 1.75 gefallen.

Darum tippen wir bei van Barneveld - Bellmont auf “Sieg van Barneveld HC -1,5”

van Barneveld ist spielerisch tendenziell auf dem absteigenden Ast

Bellmont hat 62 % seiner Partien im Jahr 2025 gewonnen

In vielen Statistiken liegen beide eng beieinander

“The Machine” gewinnt und es fallen einige 180er

Ein Duell mit durchweg eindeutigen Vorzeichen ist die Partie von James Wade gegen Ryusei Azemoto. “The Machine” ist die aktuelle Nummer 8 der Welt und hat intakte Chancen, nächstes Jahr an der Premier League teilzunehmen.

Mit Azemoto geht es in der ersten Runde gegen einen größtenteils unbekannten Spieler, der auf der PDC-Bühne kaum Erfahrung besitzt. Im Vorjahr nahm er das erste Mal an der WM teil, verlor aber gegen Wesley Plaisier knapp mit 2:3.

Mit James Wade trifft er in diesem Jahr nun auf ein ganz anderes Kaliber. Der Engländer spielt ein gutes Jahr 2025, was die Siegquote von 65 % ebenso unterstreicht wie der Average von 94,79.

Der Japaner seinerseits hat in Asien gut performt und konnte 74 % seiner Spiele siegreich gestalten. Beim Average trennen die beiden aber Welten, denn Azemoto kommt nur auf 83,28. Im Normalfall spricht hier nahezu alles für einen 3:0-Sieg.

Schaut man sich allerdings die letzten WM-Ergebnisse von “The Machine” an, dann ergeben sich zumindest leichte Zweifel. In den letzten drei Jahren schied er nämlich als jeweils gesetzter Spieler immer in der 2. Runde aus.

Aufgrund aller Faktoren ist unsere Wahl hier auf “Über 4,5 180er” zu einer Quote von 1.80 gefallen.

Darum tippen wir bei Wade - Azemoto auf “Über 4,5 180er”

Wade ist der spielerisch deutlich bessere Akteur und ein Power-Scorer

Im bisherigen Turnierverlauf sind pro Partie (Stand: 16.12. 12:00 Uhr) durchschnittlich 7,05 180er gefallen

Wade ist ein Spieler, der gerne auf die 180er geht

Feiert Schindler einen souveränen Auftakt in die WM?

Martin Schindler hat auch 2025 ein starkes Jahr gespielt. In der Order of Merit ging es für “The Wall” durch konstant gute Leistungen bis auf den 14. Platz in der Live-Weltrangliste.

Daran möchte Schindler natürlich bei der Weltmeisterschaft anknüpfen und sich so für einen Platz in der Premier League 2026 empfehlen. In der ersten Runde trifft Deutschlands aktuelle Nummer eins auf Stephen Burton, der an Rang 65 liegt.

Die Vorzeichen sprechen durchweg für einen souveränen Erfolg von Schindler. Auch statistisch ergeben sich eindeutige Vorteile für den Deutschen, der 63 % seiner Spiele gewonnen hat.

Dazu liegt “The Wall” bei einem Average von 94,13 und einer guten Doppelquote von 39,23 %. Burton hingegen konnte nur 44 % seiner Spiele für sich entscheiden und hat mit 89,60 auch beim Average mehr als klar das Nachsehen.

Aufgrund aller Fakten und den über 50 Plätzen Unterschied könnte sich für die Darts WM Tipps heute ein Einsatz auf “Sieg Schindler HC -1,5” auszahlen. Die Quote hierfür ist mit 1.55 angesetzt.

Darum tippen wir bei Schindler - Burton auf “Sieg Schindler HC -1,5”

Schindler spielt ein richtig gutes Jahr mit Titeln auf der Pro Tour und European Tour

Statistisch liegt “The Wall” in allen wichtigen Kategorien vor Burton

Der Engländer konnte nicht mal die Hälfte der Spiele gewinnen und droht die Tourcard zu verlieren