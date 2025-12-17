Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 18.12.2025

SPORT1 Betting 17.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Donnerstag, den 18.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Weitere Sensationen?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 18.12.2025 lauten: Am Nachmittag setzen sich die Favoriten in ihren Partien jeweils durch. In der Abendsession unterliegt Gruellich gegen Wattimena, während Sherrock eine Überraschung gelingt. Dazu siegt van Gerwen klar gegen Tatsunami.

Am vorletzten Tag der ersten Runde hat der Darts WM 2026 Spielplan einige vielversprechende Duelle zu bieten. Am Nachmittag steigen die Paarungen Callan Rydz - Patrick Kovacs, Thibault Tricole - Motomu Sakai, Ryan Joyce - Owen Bates und Mike De Decker - David Munyua.

In der Abendsession ist mit Dominik Gruellich der letzte von den acht deutschen WM-Teilnehmern im Einsatz. Für ihn wartet mit Jermaine Wattimena die schwierigste aller Aufgaben. Im Anschluss daran steigt die Partie Dave Chisnall - Fallon Sherrock.

Danach betritt mit Michael van Gerwen einer der absoluten Darts WM 2026 Top-Favoriten das Oche. Für „MvG“ geht es zum Auftakt gegen Mitsuhiko Tatsunami.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 18.12.2025

Kann Dominik Gruellich gegen Jermaine Wattimena überraschen?

Der Fokus bei der Darts WM heute liegt zweifelsfrei auf den Partien in der Abendsession. Ein Highlight ist die Partie von Dominik Gruellich gegen Jermaine Wattimena. Die Favoritenrolle liegt beim Duell des 18. gegen den 88. der Order of Merit deutlich auf Seiten des Niederländers.

Das zeigt speziell der Blick in die Wettquoten von Interwetten. Der Sieg für „The Machine Gun“ ist mit gerade einmal 1.15 das mit Abstand wahrscheinlichste Szenario. Im letzten Erstrundenspiel mit deutscher Beteiligung ist der Sieg für Gruellich indes mit einer Quote von 5.50 bewertet.

Die Prognose ist komplett verständlich, denn Wattimena gehört in diesem Jahr zu den besten Spielern, was die Siegquote von 68 % deutlich unterstreicht. Auch der Average ist mit 94,82 sehr stark.

Auch Dominik Gruellich hat ein gutes Jahr gespielt. 63 % der absolvierten Spiele hat die Nummer 88 der Live Order of Merit gewonnen. Beim Average allerdings hat er mit 89,10klar das Nachsehen.

Ungeachtet dessen ist die Wahl für die Darts WM Tipps heute auf „Über 3,5 Sätze“ zu einer Quote von 1.80 gefallen.

Darum tippen wir bei Wattimena - Gruellich auf „Über 3,5 Sätze“

Jermaine Wattimena ist spielerisch deutlich stärker und geht als klarer Favorit ins Match

Dominik Gruellich hat 55,24 % seiner Legs gewonnen und eine ordentliche Checkout-Quote von 36,72 % vorzuweisen

Die letzten Tage haben gezeigt, dass viele Favoriten ihre Anfangsprobleme haben und noch nicht ihr A-Game abrufen

Gelingt der „Queen of the Palace“ gegen den formschwachen Chisnall eine Überraschung?

Im zweiten Match des Abends betritt bei der Darts WM heute die „Queen of the Palace“ Fallon Sherrock das Oche. Für die Engländerin geht es in der ersten Runde gegen den formschwachen Dave Chisnall.

Die Prognosen und Wettquoten in der Interwetten App deuten mit 1.20 gegenüber 4.50 auf einen souveränen Sieg für „Chizzy“ hin. Der 45-Jährige ist in der Order of Merit auf Rang 21, während Sherrock an Position 140 geführt wird. Aufgrund dessen ist die Einschätzung erstmal nachvollziehbar.

Nimmt man allerdings das Jahr 2025, dann gibt es durchaus Zweifel an Chisnall. Gerade einmal 52 % seiner Spiele hat er gewinnen können und das bei einem für seine Verhältnisse schlechten Average von 91,86.

Hinzu kommt: Vor allem die letzten Monate durchlebt Chisnall ein echtes Formtief und findet im Grunde gar nicht mehr statt.

Fallon Sherrock ihrerseits hat 73 % ihrer Partien im Jahr 2025 gewonnen. Beim Average allerdings liegt die „Queen of the Palace“ mit 80,95 um über 10 Punkte hinter Chisnall.

Angesichts aller Faktoren und der Krise von „Chizzy“ gehen wir dennoch auf die Quote von 1.50 für „Sieg Sherrock HC +2,5“.

Darum tippen wir bei Chisnall - Sherrock auf „Sieg Sherrock HC +2,5“

Sherrock hat 73 % ihrer Spiele gewonnen und sich zuletzt in guter Form präsentiert

Bei Dave Chisnall läuft es 2025 nicht, was 52 % Siegquote zeigen

Der 45-Jährige hat 14 der letzten 21 Partien verloren

Klare Sache für „MvG“ und Ansage an die Konkurrenz?

Im vorletzten Match des Abends ist dann Michael van Gerwen im Einsatz. Der dreimalige Weltmeister trifft in der ersten Runde auf Mitsuhiko Tatsunami.

Die Partie von „MvG“ gehört zu den Matches in der ersten Runde mit der klaren Ausgangslage. Der Niederländer ist die aktuelle Nummer drei der Welt, während der Japaner zum ersten Mal an der PDC-WM teilnimmt - und in diesem Jahr sein Debüt im Ally Pally feiert.

Der Tipp zu diesem Match liegt auf der Hand und lautet „Sieg van Gerwen 3:0“ zu einer Quote von 1.73 - trotz des bestenfalls durchschnittlichen Jahres des 36-Jährigen.

Mit einem Average von 97,28 ist die Nummer drei der Order of Merit derzeit an Rang acht zu finden. Tatsunami seinerseits liegt mit 82,18 über 15 Punkte darunter. Insofern spricht hier alles für einen glatten zu Null-Sieg von „MvG“.

Darum tippen wir bei van Gerwen - Tatsunami auf „Sieg van Gerwen 3:0“

Michael van Gerwen liegt in allen Statistiken deutlich vorne

Der Niederländer peilt den Titel an, will mit einem klaren Sieg für ein Ausrufezeichen sorgen

Tatsunami ist zum ersten Mal dabei und ist spielerisch in allen Belangen schlechter