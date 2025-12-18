Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 19.12.2025

SPORT1 Betting 18.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Freitag, den 19.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026.

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 19.12.2025 lauten: Am Nachmittag wartet bei den Partien Doets - Dennant, Meikle - Salate und Mansell - Gates Überraschungspotenzial. Dazu setzt Josh Rock ein Ausrufezeichen. In der Abendsession behauptet sich erst O’Connor gegen Kciuk. Danach liefern sich Gurney und Greaves ein umkämpftes Match, während Aspinall und Barry souverän siegen.

Mit den Spielen am Freitag endet bei der Darts WM 2026 heute am 19.12. die erste Runde. In der Nachmittagssession kommt es zu den Partien Kevin Doets - Matthew Dennant, Ryan Meikle - Jesus Salate und Mickey Mansell - Leonard Gates. Zum Abschluss ist mit Josh Rock (spielt gegen Gemma Hayter) dann noch einer der Darts WM 2026 Top-Favoriten im Einsatz.

Die Abendsession hält zunächst die Begegnung William O’Connor - Krzysztof Kciuk bereit. Danach kommt es zum spannenden Match zwischen Daryl Gurney und Beau Greaves. Komplettiert wird der Abend von den Spielen Nathan Aspinall - Lourence Ilagan und Keane Barry - Tim Pusey.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 19.12.2025

Statement-Sieg von Rock gegen Hayter?

Josh Rock ist mit Gian van Veen und Luke Littler der Überflieger in diesem Jahr. “Rocky” ist die aktuelle Nummer 10 der Welt, hat starke 67 % der Partien gewonnen und einen Average von 98.10 geworfen.

Wie gut das Jahr ansonsten war, zeigen nicht zuletzt die beiden Halbfinals bei den UK Open und beim World Matchplay. Dazu stand er beim Grand Slam of Darts im November im Viertelfinale.

Mit Gemma Hayter geht es in der ersten Runde nun gegen eine Spielerin, die nur die wenigsten kennen dürften. Als Fünfte der PDC Women’s Series 2025 qualifizierte sie sich als Nachrückerin.

Die Wettquoten fallen mit 1.02 gegenüber 13.0 klar aus. Neben dem erfolgreichen Jahr von Rock sind es natürlich auch die Statistiken, welche auf einen klaren Erfolg hindeuten. Allein beim Average hat der Nordire mit 98.10 gegenüber 79.93 um fast 19 Punkte die Nase vorn.

Aufgrund der niedrigen Siegquote lautet die Wahl für die Darts WM Tipps heute “Rock über 4,5 180er” zu einer Quote von 2.10.

Darum tippen wir bei Rock - Hayter auf “Rock über 4,5 180er”

Rock hat in den letzten 12 Monaten 598 180er geworfen; Das sind die sechstmeisten in der PDC

Spielerisch ist “Rocky” um mindestens drei Klassen besser

Gegen Hayter wird der 24-Jährige einen souveränen Erfolg mit Powerscoring einfahren wollen

Gewinnt Greaves gegen Gurney und bestätigt die Prognosen?

Das zweite Match des Abends ist für viele das Highlight bei der Darts WM heute am 19.12.! Mit Beau Greaves trifft die aktuell beste Frauenspielerin im Darts auf den Nordiren Daryl Gurney.

Die Wettquoten in der Interwetten App zeigen, dass die Favoritenrolle recht klar auf Seiten von “Beau ‘n’ Arrow” liegen. Der Sieg für die 21-Jährige ist mit 1.65 angesetzt, während Gurney das Oche mit 2.20 betritt.

Bleibt die Frage offen: Was spricht bei diesem Duell für wen? Daryl Gurney ist die Nummer 23 der Order of Merit - Beau Greaves trifft also auf einen Gegner, der zu den Top-25 der Welt gehört.

In den letzten 12 Monaten lief es für den Nordiren jedoch bestenfalls durchwachsen. Lediglich 54 % der Spiele hat “Superchin” gewinnen können. Die Engländerin ihrerseits dominiert die PDC Women’s Series und kommt auf eine Siegquote von 86 %.

Dazu hat sie 677 180er geworfen und sich in herausragender Verfassung präsentiert. Aufgrund dessen spricht hier viel für einen Tipp auf “Sieg Greaves” zu einer Quote von 1.65.

Darum tippen wir bei Gurney - Greaves auf “Sieg Greaves”

Daryl Gurney hat ein durchwachsenes Jahr gespielt und 6 der letzten 9 Spiele verloren

Beau Greaves hat 86 % ihrer Spiele gewonnen

Beim Grand Slam of Darts hat “Beau ‘n’ Arrow” einen Top-Eindruck hinterlassen und sowohl gegen van Gerwen und Anderson als auch gegen Springer starke Leistungen gezeigt

Wie präsentiert sich “The Asp” gegen Ilagan?

Im dritten Match der Abendsession kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Nathan Aspinall und Lourence Ilagan. Die Vorzeichen sprechen beim Match von “The Asp” - der die Nummer 13 der Order of Merit ist - deutlich für einen Favoritensieg.

Ein Einsatz auf den Engländer ist mit 1.20 bewertet, während der Philippine die Bühne im Ally Pally mit 7.75 betritt.

Für Ilagan ist es die 10. Teilnahme an der PDC-Weltmeisterschaft. Das beste Ergebnis gelang ihm 2023 mit dem Einzug in die 2. Runde. Ansonsten ist er jedes Mal in der 1. Runde ausgeschieden.

Für Nathan Aspinall ging es bei der letzten WM bis ins Viertelfinale. Das Jahr 2025 war für den 34-Jährigen insgesamt solide. Der größte sportliche Erfolg war der Finaleinzug bei den Players Championship Finals.

Nach dem gelungenen Abschneiden bei der WM-Generalprobe ist dem Engländer ein tiefer Run in jedem Fall zuzutrauen. 2025 hat “The Asp” 63 % der Spiele gewonnen. Stark lesen sich auch die weiteren Werte.

Beim Average kommt er auf 95,64, während er 550 180er geworfen hat. Lourence Ilagan ist hier in allen Bereichen klar schlechter, was der Average von 87,01 beispielhaft unterstreicht.

Aufgrund dessen ist unsere Wahl für die Darts WM Tipps heute auf “Aspinall über 4,5 180er” gefallen. Die Quote hierfür liegt bei 1,60.

Darum tippen wir bei Aspinall - Ilagan auf “Aspinall über 4,5 180er”

Aspinall ist ein Power-Scorer. In den letzten 12 Monaten hat er die elftmeisten Maximums geworfen

Spielerisch ist “The Asp” gegenüber Ilagan um mindestens zwei Klassen besser

Bei den Players Championship Finals hat der Engländer ab der K.o-Phase durchschnittlich über 5 180er geworfen