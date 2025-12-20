Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 20.12.2025

SPORT1 Betting 20.12.2025 • 09:37 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Samstag, den 20.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Mit Pikachu-Sieg?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 20.12.2025 lauten: Am Nachmittag gewinnen Dolan, Sakai und van Duijvenbode ihre Duelle, während sich “Pikachu” und Chisnall ein intensives Match liefern. In der Abendsession setzen sich Michael Smith, Dobey und Bunting durch.

Bei der Darts WM 2026 stehen heute die ersten Zweitrunden-Spiele an. Los geht es mit Ryan Searle - Brendan Dolan. Im zweiten Match stehen sich Andreas Harrysson und Motomu Sakai gegenüber. Danach folgt die Partie Dirk van Duijvenbode - James Hurrell. Das Highlight ist die Begegnung von Ricardo Pietreczko gegen Dave Chisnall.

Das erste Duell in der Abendsession lautet Michael Smith - Niels Zonneveld. Im Anschluss daran ist Chris Dobey im Einsatz, der auf Andrew Gilding prallt. Mit Stephen Bunting steht danach ein Big Player am Oche, der zum erweiterten Kreis der Darts WM 2026-Favoriten zählt. Für “The Bullet” geht es gegen Nitin Kumar.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 20.12.2025

Behauptet sich “Pikachu” gegen den formschwachen Dave Chisnall?

Ein aus deutscher Sicht spannendes Spiel steigt am heutigen Samstag im letzten Match der Nachmittagssession zwischen Dave Chisnall und Ricardo Pietreczko.

In der ersten Runde setzte sich “Pikachu” gegen Jose de Sousa durch, während “Chizzy” das Match gegen Fallon Sherrock gewann.

Beim Aufeinandertreffen des 20. gegen 33. der Live Order of Merit zeigen die Wettquoten von Interwetten, dass ein ausgeglichenes Spiel bevorsteht. Sowohl “Chizzy” als auch “Pikachu” betreten das Oche im Ally Pally mit einer Siegquote von 1.90.

Und auch statistisch nehmen sich die beiden nicht viel. Der Engländer liegt beim Durchschnittsaverage der letzten 12 Monate bei einem Wert von 91,84, während Deutschlands aktuell zweitbester Spieler auf 91,04 kommt.

Vorteile zugunsten von Pietreczko ergeben sich bei der Doppelquote, die mit 39,71 zu 38,01 etwas besser ausfällt.

In der ersten Runde hat “Pikachu” außerdem den spielerisch etwas besseren Eindruck hinterlassen. Und: Die Leistungen in den letzten Wochen waren beim 33. der aktuellen Live Order of Merit ebenfalls positiver.

Letztlich deutet viel auf ein Match mit über 3,5 Sätzen hin. Mit Blick auf die Darts WM Tipps heute ist unsere Wahl auf “Sieg Pietreczko” zu einer Quote von 1.90 gefallen.

Darum tippen wir bei Chisnall - Pietreczko auf “Sieg Pikachu”

“Pietreczko” hat in den letzten Wochen den meist besseren Average gespielt

In der ersten Runde hat sich Deutschlands aktuelle Nummer zwei mit 3:1 gegen einen starken de Sousa behauptet

Der Average von “Chizzy” war in vier der letzten fünf Spiele unter 90

Souveräner Sieg für “Hollywood” gegen “Goldfinger”?

Ein sportliches Highlight steigt bei der Darts WM heute im zweiten Match der Abendsession mit Chris Dobey gegen Andrew Gilding.

Beim englisch-englischen Duell trifft die aktuelle Nummer 11 auf den 32. der Welt. Die Ausgangslage spricht für einen Favoritensieg. Das bestätigen auch die Quoten in der Interwetten App.

Das Weiterkommen für “Hollywood” ist mit 1.35 bewertet, während ein Tipp auf “Goldfinger” im Gewinnfall das 3.15-Fache des Einsatzes bringt.

Dobey gewann sein Erstrundenspiel gegen Xiaochen Zong mit 3:1, während sich Gilding mit ebenfalls 3:1 gegen Cam Crabtree durchgesetzt hat.

Letztlich ist der 35-Jährige spielerisch stärker und sollte die Partie für sich entscheiden. Vor allem statistisch hat Gilding in den meisten Kategorien das Nachsehen. Während der 55-Jährige in den vergangenen 12 Monaten durchschnittlich 93,46 Punkte geworfen hat, sind es bei Dobey 96,72.

Bei den 180ern (606 gegenüber 241) ergeben sich ebenso Vorteile wie beim First 9 Average. Für die Darts WM Tipps heute könnte sich daher ein Einsatz auf “1. Satz - Dobey” zu einer Quote von 1.50 lohnen.

Darum tippen wir bei Dobey - Gilding auf “1. Satz - Dobey”

Dobey hat ein gutes Jahr 2025 gespielt und ist spielerisch stärker

“Hollywood” hat die letzten drei direkten Duelle für sich entscheiden können

Mit 96,72 ist die aktuelle Nummer 11 der Welt auf Platz 10 was den Average angeht

180er-Feuerwerk von “The Bullet”?

Im Anschluss an diese Partie ist mit Stephan Bunting die aktuelle Nummer 4 der Welt im Einsatz. Für “The Bullet” geht es in der zweiten Runde gegen den Inder Nitin Kumar.

Die Favoritenrolle liegt bei diesem Match wenig überraschend deutlich auf Seiten des Engländers, was die Quoten von 1.03 gegenüber 12.0 mehr als klar unterstreichen.

Bunting gewann in der ersten Runde letztlich knapp mit 3:2 gegen Sebastian Bialecki. Nitin Kumar seinerseits sorgte mit dem 3:2 über Richard Veenstra für einen Paukenschlag.

Mit Blick auf die Wettmöglichkeiten sticht vor allem der Einsatz auf “Bunting über 4,5 180er” ins Auge. Ein Tipp hierauf bringt bei positivem Verlauf das 1.75-Fache.

Dafür spricht einerseits die Scoring-Power des 40-Jährigen Engländers, der in den letzten 12 Monaten 648-Mal die 180 geworfen hat. Und: Im Erstrunden-Match gegen den Polen Bialecki gelangen “The Bullet” 9 Maximum-Aufnahmen.

Darum tippen wir bei Bunting - Kumar auf “Bunting über 4,5 180er”

Bunting ist statistisch in allen wichtigen Kategorien vorn und gehört als 4. der Order of Merit zu den besten PDC-Akteuren

“The Bullet” ist in den letzten 12 Monaten der Spieler mit den drittmeisten 180ern

Gegen Nitin Kumar wird der Engländer einen souveränen Erfolg als gegen Bialecki einfahren wollen