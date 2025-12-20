Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 21.12.2025

SPORT1 Betting 20.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Sonntag, den 21.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Siege für Hopp & Schindler?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 21.12.2025 lauten: In der Nachmittagssession gewinnen Joyce und Cullen ihre Duelle. Max Hopp erwartet ein schwieriges Match gegen Woodhouse, während sich Cross souverän gegen White behauptet. Am Abend setzen sich mit Schindler, Price, Littler und Heta die Favoriten durch.

Die Darts WM hält heute die nächsten Spiele der zweiten Runde bereit. In der Nachmittagssession stehen ab 13:40 Uhr zunächst die Duelle Ryan Joyce - Krzysztof Ratajaski und Joe Cullen - Mensur Suljovic an. Im dritten Spiel ist dann Max Hopp gegen Luke Woodhouse gefordert. Zu guter Letzt steigt die Partie Rob Cross gegen Ian White.

Die Abendsession beginnt mit Deutschlands bestem Spieler Martin Schindler, der es mit Keane Barry zu tun bekommt. Danach sind mit Gerwyn Price (trifft auf Wesley Plaisier) und Luke Littler (muss gegen David Davies ran) zwei der größten Darts WM 2026 Top-Favoriten im Einsatz. Zu guter Letzt folgt dann noch die Partie Damon Heta - Stefan Bellmont.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 21.12.2025

Gelingt Max Hopp die Überraschung gegen Luke Woodhouse?

Nach dem erfolgreichen 3:1-Erfolg gegen Martin Lukeman wartet auf Max Hopp in der zweiten Runde mit Luke Woodhouse der nächste Engländer. Die Ausgangslage gestaltet sich laut den Wetten und Quoten von Interwetten eindeutig.

Mit 1,45 zu 2,70 sieht der Austro-Wettanbieter “Woody” beim Duell 22. gegen 81. in der Favoritenrolle. Kann der “Maximiser” die Prognosen widerlegen und für eine Überraschung sorgen?

Chancenlos ist der 29-Jährige zweifelsfrei nicht, zumal er in der ersten Runde stark performt hat. Gegen Martin Lukeman setzte sich Hopp mit 7 180ern und einer starken Doppelquote von 37,93 % durch.

“Woody” seinerseits behauptete sich mit 3:1 gegen Boris Krcmar. Die Leistung allerdings war bestenfalls guter Durchschnitt. Vor allem der Checkout-Wert ließ mit 30,56 % zu wünschen übrig. Von den 36 Würfen auf ein Doppel fanden lediglich 11 den Weg ins Ziel.

Sollte der “Maximiser” sein A-Game abrufen und gegenüber der ersten Runde noch ein paar Prozent draufpacken, ist eine Überraschung denkbar. In jedem Fall spricht einiges für ein enges Match.

Aufgrund der Statistiken und Erstrunden-Erkenntnisse lautet unsere Wahl für die Darts WM Tipps zu diesem Match daher “Sieg Hopp HC +1,5”. Die Quote hierfür ist mit 1.80 angesetzt.

Darum tippen wir bei Woodhouse - Hopp auf “Sieg Hopp HC +1,5”

Max Hopp hat gegen den wesentlich besser gerankten Martin Lukeman letztlich souverän gewonnen

Luke Woodhouse konnte gegen Boris Krcmar nicht überzeugen und präsentierte sich speziell auf die Doppel schwach

Das bislang einzige direkte Duell entschied der “Maximiser” im Mai dieses Jahres mit 6:3 für sich

Darts WM Tipps heute: Souveräner Sieg für Martin Schindler

Für Deutschlands besten Darter Martin Schindler (13.) geht es in der zweiten Runde der Darts WM 2026 gegen Keane Barry (55.). Die Vorzeichen deuten auf einen souveränen Erfolg für “The Wall” hin.

Das bestätigen nicht zuletzt die Wettquoten in der Interwetten App. Ein Tipp auf Schindler als Sieger ist mit 1,30 bewertet. Demgegenüber geht das Weiterkommen von “Dynamite” mit einem Wert von 3,50 einher.

Nimmt man die Leistung aus der ersten Runde und das Jahr 2025 als Maßstab, dann ist die Prognose durchweg nachvollziehbar. “The Wall” hat gegen Burton souverän mit 3:1 gewonnen.

Auch die letzten 12 Monate können sich sehen lassen. Schindler hat 63 % der gespielten Partien gewonnen und dabei einen Average von 94,17 gespielt. Keane Barry seinerseits durchlebt 2025 eine sportlich anhaltende Krise.

Mit 48 % hat der Ire weniger als die Hälfte seiner Spiele siegreich gestalten können. Auch der Average ist mit 89,42 deutlich schlechter. Aber: Im Erstrunden-Match siegte er gegen Tim Pusey souverän mit 3:0.

Aufgrund aller Statistiken und der Form ist ein souveräner Erfolg für “The Wall” dennoch am naheliegendsten. Unser Darts WM Tipp heute zu dieser Begegnung lautet daher “Sieg Schindler HC -1,5” zu einer Quote von 1.65.

Darum tippen wir bei Schindler - Barry auf “Sieg Schindler HC - 1,5”

Schindler spielt ein starkes Jahr mit zwei Titeln und konnte 63 % der Spiele für sich entscheiden

In allen wichtigen Statistiken liegt “The Wall” deutlich vor Barry

Die bislang einzigen zwei Duelle gegen den Iren endeten mit einem Erfolg für Deutschlands Nummer Eins

Gala-Sieg für Luke Littler?

Für den amtierenden Darts-Weltmeister und Ranglistenersten Luke Littler steht in der zweiten Runde das Aufeinandertreffen mit David Davies an.

Die Ausgangslage ist eindeutig und spricht aus jeder Perspektive für einen souveränen Erfolg von Luke Littler. Die Buchmacher Prognosen und Wettquoten bestätigen dies.

Der Sieg für “The Nuke” ist mit 1.02 bewertet, während der Waliser mit 13.0 ans Oche tritt.

Nach der starken Leistung beim 3:0-Erfolg über Darius Labanauskas ist davon auszugehen, dass der 18-Jährige das nächste Ausrufezeichen setzen möchte.

Der 40-Jährige Davies hat sein Erstrundenspiel gegen Mario Vandenbogaerde am Ende klar mit 3:0 gewonnen. Eine wirkliche Chance hat der Waliser gegen das Darts-Wunderkind aber nicht.

Alle Statistiken sprechen für Littler, der mit einem Jahresaverage von 100,96 zu 85,80 über 15 Punkte vor seinem Kontrahenten liegt.

Aufgrund der geringen Siegquote geht der Blick für die Darts WM Tipps heute auf die weiteren Wettmärkte. Spannend ist dabei vor allem die Wette auf “Über 7,5 180er” zu einer Quote von 2,05.

Darum tippen wir bei Littler - Davies auf “Über 7,5 180er”

Littler ist mit 929 180er der mit Abstand beste Dartspieler der letzten 12 Monate

Beim Erstrundensieg über Darius Labanauskas erzielte “The Nuke” 7-Mal das Maximum

Davies seinerseits warf beim Erfolg über Vandenbogaerde 3-Mal die 180