Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 22.12.2025

SPORT1 Betting 21.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Montag, den 22.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026. Mit Clemens-Sieg?

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 22.12.2025 lauten: In der Nachmittagssession gewinnt Razma zunächst, während Clemens zu kämpfen hat. Anschließend setzen sich Doets und Wade durch. In der Abendsession feiern van Veen, Aspinall und Humphries souveräne Siege. Dazu entscheidet Manby sein Duell für sich.

Bei der Darts WM 2026 stehen am heutigen Montag einige vielversprechende Partien an. Die Frage lautet: Geht das Favoritensterben weiter? Der Nachmittag beginnt mit Darren Beveridge - Madars Razma. Anschließend ist Gabriel Clemens gegen Wessel Nijman gefordert. Komplettiert wird die Session von David Munyua - Kevin Doets und James Wade - Ricky Evans.

Der Abend hat mit Gian van Veen direkt einen Spieler zu bieten, der zu den Darts WM 2026 Top-Favoriten zählt. Für “The Giant” geht es gegen den Schotten Alan Soutar. Im Anschluss trifft Nathan Aspinall auf Leonard Gates, während es Luke Humphries mit Darts-Ikone Paul Lim zu tun bekommt. Zum Abschluss steigt das Match Charlie Manby - Adam Sevada.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 22.12.2025

Kann “Gaga” gegen Nijman mithalten?

Das Highlight am Nachmittag ist bei der Darts WM heute aus deutscher Sicht das Match zwischen Wessel Nijman und Gabriel Clemens.

Den Wettquoten und Prognosen von Interwetten nach liegt die Favoritenrolle beim Duell 28. gegen 48. deutlich auf Seiten des Niederländers.

Und das ist grundsätzlich auch mehr als nachvollziehbar, denn Nijman spielt das bessere Jahr 2025, was die Siegquote von 70 % klar belegt. Zum Vergleich: Gabriel Clemens konnte in den letzten 12 Monaten nur 49 % und damit weniger als die Hälfte der Partien gewinnen.

Im Average-H2H hat “Gaga” mit 91,48 zu 95,91 mit über vier Punkten ebenfalls recht klar das Nachsehen. Der Direktvergleich der beiden ist mit 2:2 allerdings ausgeglichen. Spannend: Alle vier Duelle datieren aus diesem Jahr. Der “German Giant” gewann die ersten beiden Spiele, Nijman die jüngsten zwei Partien.

Die Form dürfte am Ende den Unterschied ausmachen. Nijman ist gut drauf, was der 3:0-Erstrundensieg und der Average von 100,91 unterstreichen. Clemens gewann sein Auftaktmatch gegen Spellman aber ebenfalls deutlich mit 3:0 und konnte dadurch Selbstvertrauen tanken.

Aufgrund aller Fakten und Statistiken ist unsere Wahl für die Darts WM Tipps heute auf “Über 3,5 Sätze” zu einer Quote von 1.50 gefallen.

Darum tippen wir bei Nijman - Clemens auf “Über 3,5 Sätze”

Wessel Nijman spielt gegenüber Gabriel Clemens das bessere Jahr und hat in der ersten Runde den stärkeren Eindruck hinterlassen

“Gaga” hat in den wichtigen Statistiken jeweils das Nachsehen

Der 3:0-Sieg über Spellman dürfte der früheren deutschen Nummer Eins Auftrieb geben

Klare Sache für van Veen gegen Soutar?

Das erste Match in der Abendsession bestreiten Gian van Veen und Alan Soutar. Die Wetten in der Interwetten App sprechen beim Duell 8. gegen 51. klar für einen souveränen Favoritensieg für den Niederländer.

Der Tipp auf “The Giant” ist mit gerade einmal 1.12 bewertet, während ein Einsatz auf Soutar mit 6.00 einhergeht. Die Prognose ist durchweg verständlich.

Gian van Veen spielt ein Top-Jahr hat sich in der Live Order of Merit in die Top-8 vorgearbeitet und 2025 mit der European Championship den ersten Major-Titel eingefahren.

Wie gut das Jahr war, belegen die Siegquote von 72 % und der Durchschnittsaverage von 97,92. Zum Vergleich: Nur Luke Littler, Luke Humphries, Stephen Bunting und Josh Rock haben eine höhere Punktzahl pro Aufnahme gespielt.

In der ersten Runde siegte van Veen gegen einen starken Cristo Reyes am Ende mit 3:1. Mit Alan Soutar geht es nun gegen einen Spieler, der über viel Ally Pally-Erfahrung verfügt. “Soots” konnte in den letzten 12 Monaten immerhin 55 % der Partien für sich entscheiden. In den wichtigen Statistiken wie dem Average (91,54) hat er aber klar das Nachsehen.

Aufgrund der niedrigen Siegquote haben wir uns bei diesem Match für “van Veen über 4,5 180er” zu 1.75 entschieden.

Darum tippen wir bei van Veen - Soutar auf “van Veen über 4,5 180er”

Gian van Veen hat in den letzten 12 Monaten 565-Mal die 180 geworfen

“Soots” liegt beim Average über 6 Punkte hinter dem Niederländer

Das bislang einzige Duell gewann “The Giant” deutlich mit 6:2

Statement-Sieg von “Cool Hand Luke” gegen Paul Lim?

Für den Zweiten der Order of Merit und Titelmitfavorit Luke Humphries geht es in der zweiten Runde am Montagabend gegen Darts-Ikone Paul Lim. Die Ausgangslage ist schnell erzählt.

Humphries spielt ein Top-Jahr 2025 (Average: 98,59), was die Titel in der Premier League und beim Masters belegen. Dazu stand er bei drei der letzten vier Major-Turniere im Finale. Das Erstrunden-Match gegen Ted Evetts gewann “Cool Hand Luke” letztlich souverän mit 3:1.

Paul Lim seinerseits ist aktuell an Position 115 der Order of Merit zu finden und geht als klarer Außenseiter ins Match. Die Wettquoten fallen mit 1.01 zu 15.0 entsprechend deutlich aus.

In der ersten Runde gewann der 71-Jährige Darts-Spieler aus Singapur allerdings überraschend mit 3:1 gegen Jeffrey de Graaf. Die Reise dürfte nun aber enden, denn ein Sensationserfolg erscheint gegen den Engländer nahezu ausgeschlossen.

Humphries liegt in allen Stats vorne und ist mit seinem A-Game nominell um mindestens zwei Klassen besser. Die deutliche Ausgangslage lässt sich auch daran ablesen, dass ein Tipp auf einen glatten 3:0-Sieg nur einen Wert von 1.20 aufweist.

Unsere Wahl für die Darts WM Tipps heute ist daher auf “Über 5,5 180er” zu einer Wettquote von 1.50 gefallen.

Darum tippen wir bei Humphries - Soutar auf “Über 5,5 180er”

Humphries zählt zu den besten Spielern der Welt und ist hinter Luke Littler der Topfavorit auf den Titel

Lim spielt durchschnittlich 85,06 Punkte pro Aufnahme; Das sind über 13 weniger als bei “Cool Hand Luke”

Der Engländer hat in den letzten 12 Monaten 563-Mal die 180 getroffen