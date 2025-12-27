Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 23.12.2025

SPORT1 Betting 27.12.2025 • 09:20 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Dienstag, den 23.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026.

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 23.12.2025 lauten: Am Nachmittag gibt es bei Gurney - Rydz und Wattimena - Williams zwei umkämpfte Partien. Im Anschluss gelingt Merk gegen Wright ein überraschend starker Auftritt. In der Abendsession behaupten sich die Favoriten Noppert, Anderson, van Gerwen und Rock.

Bei der Darts WM finden am heutigen Dienstag die letzten Partien vor der Weihnachtspause statt. Am Nachmittag kommt es unter anderem zum Duell Jermaine Wattimena gegen Scott Williams. Dazu trifft Arno Merk nach dem starken Sieg gegen Kim Huybrechts im letzten Match der Session gegen 16:40 Uhr auf Peter Wright.

In der Abensession sind dann gleich mehrere der Darts WM 2026 Top-Favoriten im Einsatz. Los geht es mit Danny Noppert - Justin Hood. Danach betritt Gary Anderson (spielt gegen Connor Scutt) das Oche. Dazu finden die Begegnungen Michael van Gerwen - William O’Connor und Josh Rock - Joe Comito statt.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 23.12.2025

Gelingt Arno Merk gegen Peter Wright der Coup?

Die Darts WM 2026 ist bislang geprägt vom großen Favoritensterben. Mit Stand Dienstagmorgen (23.12.) sind aus den Top-40 schon 17 Spieler ausgeschieden. Legende Peter Wright (30. der Order of Merit) könnte es heute als nächsten erwischen.

Für den formschwachen “Snakebite” geht es in der zweiten Runde gegen Arno Merk. Der Deutsche Darts-Teilnehmer ist die Nummer 109 der Welt, hat in der ersten Runde gegen den erfahrenen Kim Huybrechts aber souverän mit 3:1 gewonnen - und dabei stark performt.

Die Vorzeichen sprechen im Allgemeinen erstmal für einen Erfolg von Peter Wright, was die Wettquoten bei Interwetten unterstreichen. Der Sieg für den Schotten ist mit 1.45 bewertet, während ein Tipp auf Merk mit 2.70 einhergeht.

“Snakebite” setzte sich gegen van Leuven mit 3:0 zwar deutlich durch - spielerisch war es aber echt schwach, was der Average von gerade einmal 83,51 ans Board brachte. Merk seinerseits präsentierte sich eiskalt und gewann gegen den Belgier vor allem aufgrund der starken Doppelquote von 40 %.

Auch beim Average-Vergleich war Merk bei seinem ersten Match im Ally Pally mit 89,73 deutlich besser. Aufgrund dessen gehen wir für die Darts WM Tipps heute hier auf “Sieg Merk HC +1,5” zu einer Quote von 1.75.

Darum tippen wir bei Wright - Merk auf “Sieg Merk HC +1,5”

Merk hat in der ersten Runde den klar besseren Eindruck hinterlassen

Wright spielt ein schwaches Jahr und steckt einer tiefen Krise

Deutschlands WM-Teilnehmer hat in der ersten Runde gezeigt, dass er auch gegen die großen Namen bestehen kann

Setzt sich van Gerwen gegen starken O’Connor durch?

Ein interessantes Match steigt im vorletzten Spiel der Abendsession mit Michael van Gerwen - William O’Connor. Dabei trifft der 3. der Weltrangliste auf die aktuelle 42 der Welt.

Die Wettquoten und Prognosen in der Interwetten App zeigen, dass “MvG” aufgrund der Rangliste, seiner Erfolge und Erfahrung als klarer Favorit ins Duell hineingeht.

Aber: Trotz der vermeintlich eindeutigen Ausgangslage ist van Gerwen gewarnt und muss eine starke Leistung zeigen - ansonsten droht ihm das Aus.

William O’Connor hat sein Erstrunden-Match gegen Kciuk mit 3:0 gewonnen und dabei eine Top-Leistung gezeigt. Am Ende lag der Average bei 102,36. Sehenswert war auch die sensationelle Checkout-Quote von 52,94 %.

Der Niederländer seinerseits fand nur schwer in die WM hinein. Gegen Underdog Tatsunami gewann van Gerwen zwar mit 3-1. Der Average (90,82) ebenso wie die Checkout-Quote (29,41) blieben allerdings deutlich unter den Erwartungen.

Ungeachtet des ersten schwachen Auftritts wäre alles andere als ein Sieg für “Mighty Mike” eine riesige Sensation. Für die Darts WM Tipps heute ist der Favoritensieg auf van Gerwen am naheliegendsten. Die Quote hierfür liegt bei 1.50.

Darum tippen wir bei van Gerwen - O’Connor auf “Sieg van Gerwen”

“MvG” ist spielerisch eigentlich besser und hat in den Key-Stats klare Vorteile

O’Connor hat gegen Kciuk top-performt, in den drei Spielen zuvor ist er beim Average aber unter 88 geblieben

Die Erfahrung und Titelambitionen sprechen klar für den Favoritensieg

Statement-Sieg von Rock gegen Comito?

Im letzten Match der Abendsession bekommt es Josh Rock als einer der Titelmitfavoriten mit Joe Comito zu tun. Die Ausgangslage zu dieser Partie ist schnell erzählt, denn “Rocky” geht als haushoher Siegaspirant ins Duell hinein.

Der Nordire ist die aktuelle Nummer 10 der Welt, hat 68 % seiner Saisonspiele in den letzten 12 Monaten gewonnen und spielt ein Top-Jahr. Beim World-Match Play stand er ebenso im Halbfinale wie bei den World Series of Darts Finals.

Auch statistisch gehört Rock zu den Big Guns. Mit 98,00 ist er beim Average der viertbeste Spieler der PDC. Der 3:1-Erstrundensieg gegen Gemma Hayter war jetzt noch längst nicht sein A-Game, aber er musste auch nicht mehr zeigen.

Zu unterschätzen ist Joe Comito nicht. Der Australier siegte im Erstrunden-Match gegen Niko Springer mit 3:1. Im Gegensatz zu Deutschlands Shootingstar verfügt Rock aber über deutlich mehr Major-Turniererfahrung und ist leistungstechnisch nochmal ein gutes Stück darüber anzusiedeln.

Ein souveräner Sieg für Rock mit einem 3:0 ist daher eine Top-Wahl für die Darts WM Tipps heute. Die Quote hierfür liegt bei 1.80.

Darum tippen wir bei Rock - Comito auf “Sieg Rock 3:0”

Rock ist Comito in allen Belangen um zwei bis drei Klassen überlegen

Comito hat gegen Springer nur gewinnen können, weil der überhaupt nicht in sein Spiel gefunden hat; “Rocky” ist in jedem Moment des Spiels in der Lage, draufzulegen und sein Spiel zu steigern

Ruft der Nordire nur ansatzweise sein Leistungsvermögen ab, ist das Match schnell mit 3:0 vorbei