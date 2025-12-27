Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 27.12.2025

SPORT1 Betting 27.12.2025 • 09:14 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Samstag, den 27.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026.

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 27.12.2025 lauten: In der Nachmittagsesssion gibt es umkämpfte Matches und einen klaren Clayton-Erfolg. Am Abend behauptet sich Pietreczko gegen Harrysson, während Bunting und Littler souveräne Siege einfahren.

Nach der kurzen Weihnachtspause geht die Action im Ally Pally weiter! Bei der Darts WM heute am (27.12.) stehen die ersten Partien der 3. Runde an. Los geht es mit den Duellen Wesley Plaisier - Krzysztof Ratajski und Andrew Gilding - Luke Woodhouse. Im letzten Match der Nachmittagssession ist Jonny Clayton dann gegen Niels Zonneveld gefordert.

Die Abendsession beginnt ab 20:15 Uhr mit dem Match von Deutschlands aktueller Nummer Zwei Ricardo Pietreczko gegen Andreas Harrysson. Danach folgt die Partie von Stephen Bunting gegen James Hurrell. Zum Abschluss ist mit Luke Littler (trifft auf Mensur Suljovic) die Nummer Eins unter den Darts WM 2026 Top-Favoriten im Einsatz.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 27.12.2025

Behauptet sich Jonny Clayton gegen Niels Zonneveld?

Im letzten Match der Nachmittagssession bekommt es Jonny Clayton als Fünfter der Order of Merit mit Niels Zonneveld zu tun. Die Wettquoten bei Interwetten zeigen, dass die Favoritenrolle gegen den aktuellen 42. der Welt klar auf Seiten von “The Ferret” liegen.

Der Sieg für den Waliser ist mit 1.43 das wahrscheinlichste Szenario. Auf der anderen Seite bringt ein Tipp auf den Niederländer im Gewinnfall das 2.80-Fache.

Spielerisch ist Clayton in jedem Fall der bessere Akteur, daran bestehen keinerlei Zweifel. Im bisherigen Turnierverlauf wurde der 5. der Order of Merit allerdings kaum gefordert.

Gegen Adam Lipscombe genügte “The Ferret” ein 92,53 Average für einen 3:1-Sieg. In Runde zwei musste er durch den Doping-Skandal von Dom Taylor gar nicht erst ran.

Mit Niels Zonneveld wartet auf den Waliser nun der erste richtige Prüfstein. Auf den ungefährdeten 3:0-Erfolg über Haupai Puha folgte in Runde zwei der 3:1-Sieg gegen Michael Smith.

Clayton ist also gewarnt und braucht eine Top-Leistung für den Sieg. Letztlich spricht einiges für ein umkämpftes Match. Mit Blick auf die Darts WM Tipps heute ist die Wahl daher auf “Über 5,5 Sätze” zu einer Quote von 1.70 gefallen.

Darum tippen wir bei Clayton - Zonneveld auf “Über 5,5 Sätze”

Jonny Clayton ist spielerisch besser und geht als Favorit ins Spiel

Niels Zonneveld hat bislang gut performt und zwei souveräne Siege eingefahren

Der Niederländer hat gegen Michael Smith gezeigt, dass er auch gegen die Top-Namen ein starkes Match liefern kann

Zieht “Pikachu” gegen Harryssson als erster Deutscher in die vierte Runde ein?

Die bisherige Darts WM 2026 verläuft aus deutscher Sicht durchaus erfolgreich. Von den acht Startern sind mit Ricardo Pietreczko, Martin Schindler, Gabriel Clemens und Arno Merk noch vier in der 3. Runde dabei.

Für Deutschlands aktuell zweitbesten Darter “Pikachu” geht es am Samstagabend im ersten Match der Session um circa 20:15 Uhr gegen den Schweden Andreas Harrysson. Die Favoritenrolle sehen die Buchmacher auf Seiten des 31-Jährigen Deutschen.

In der Interwetten App ist der Sieg für Pietreczko mit 1.65 bewertet, während Harrysson eine Quote von 2.20 aufweist. Stellt sich die Frage: Kann “Pikachu” als erster von vier Deutschen den Einzug in die vierte Runde klarmachen?

Ungeachtet der Favoritenrolle sollte Deutschlands aktuelle Nummer zwei gewarnt sein. Andreas Harrysson hat in der ersten Runde Ross Smith mit 3:2 bezwungen und in Runde zwei gegen Motomu Sakai (3:0) besiegt.

Pietreczko seinerseits behauptete sich bislang gegen Jose de Sousa (3:1) und entschied den Nervenkrimi gegen Dave Chisnall (3:2) knapp für sich. Am heutigen Samstag wird er leistungstechnisch aber noch etwas draufpacken müssen.

Und genau das trauen wir ihm zu, zumal er sich bislang nervenstark präsentierte. Daher gehen wir für die Darts WM Tipps heute am 27.12. auf “Sieg Pietreczko” zu einer Quote von 1.65.

Darum tippen wir bei Harrysson gegen Pietreczko auf “Sieg Pikachu”

Pietreczko ist nominell deutlich besser und als 33. genau 52 Positionen vor seinem Gegner

Harrysson hat in den ersten beiden Runden über seinem Level gespielt

“Pikachu” hat bislang Nervenstärke bewiesen und seine Spiele mit starken Doppelquoten von 44 respektive 39,29 Prozent gewonnen

Kann Mensur Suljovic jetzt auch Luke Littler ärgern?

Das letzte Match am heutigen Samstag bestreiten Luke Littler und Mensur Suljovic. Die Ausgangslage vor dem Spiel ist eindeutig und spricht aus jeder Perspektive für einen Erfolg des amtierenden Weltmeisters.

“The Nuke” geht mit 1,03 ans Oche, während “The Gentle” den Ally Pally mit einer Siegquote von 12.0 betritt. Klar ist: Ruft der 18-Jährige nur ansatzweise sein Potenzial ab und steigert sich erneut, wird das Match mit einem glatten Sieg enden.

Aber: Der Suljovic-Erfolg gegen Cullen hat gezeigt, dass der Österreicher die Gegner mit seinen ausgelassenen Jubeln und langsamen Würfen komplett aus dem Spiel nehmen kann.

Ein engeres Match ist daher durchaus vorstellbar, keinesfalls aber sicher zu erwarten. Aufgrund der niedrigen Siegquote und der nun zu gewinnenden vier Sets ist unsere Wahl bei den Darts WM Tipps heute daher auf “Littler über 7,5 180er” zu einer Quote von 1.65 gefallen.

Darum tippen wir bei Littler - Suljovic auf “Littler über 7,5 180er”

Littler hat in den ersten beiden Partien durchschnittlich 5,5 Maximums geworfen.

Aufgrund der nun vier zu gewinnenden Sets sind weitere 180er von “The Nuke” zu erwarten

Der 18-Jährige ist spielerisch klar besser und liegt bei einem Turnieraverage von bislang 99,35