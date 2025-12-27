Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 28.12.2025

SPORT1 Betting 27.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Sonntag, den 28.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026.

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 28.12.2025 lauten: Am Nachmittag sorgt Schindler gegen Searle für Furore. Anschließend liefern sich Heta und Cross beziehungsweise Anderson - Wattimena enge Duelle. In der Abendsession gewinnt van Veen souverän. Dazu sind Gabriel Clemens (gegen Humphries) und Arno Merk (gegen van Gerwen) im Einsatz.

Tag zwei nach der Weihnachtspause hat die nächsten Drittrunden-Spiele zu bieten und hält einige Kracher bereit. Bereits in der Nachmittagssession finden mit Martin Schindler - Ryan Searle, Damon Heta - Rob Cross und Gary Anderson - Jermaine Wattimena absolute Top-Duelle statt.

In der Abendsession sind mit Gian van Veen (trifft auf Madars Razma), Luke Humphries (spielt gegen Gabriel Clemens) und Michael van Gerwen (muss gegen Arno Merk ran) dann drei der Darts WM 2026 Top-Favoriten gefordert.

Prestige-Sieg für Schindler gegen Searle?

Direkt im ersten Match des Tages bei der Darts WM heute am 28.12. ist mit Martin Schindler Deutschlands aktuelle Nummer Eins im Einsatz. Für “The Wall” geht es als 13. der Order of Merit gegen Ryan Searle, der die aktuelle Nummer 19 der Welt ist.

Die Wettquoten bei Interwetten zeigen, dass ein ausgeglichenes und umkämpftes Duell bevorsteht. Der Sieg für Schindler ist mit 1,95 angesetzt, während der Engländer mit 1,85 und somit als leicht Favorit in die Partie hineingeht.

Nimmt man die bisherigen Leistungen in den ersten beiden Runden als Maßstab, dann ist die Prognose mit keiner klaren Rollenverteilung absolut plausibel. Beide haben bislang überzeugt und stehen vollkommen verdient in der dritten Runde.

“The Wall” gewann in der ersten Runde gegen Stephen Burton mit 3:1 und feierte anschließend einen starken 3:0-Erfolg über Keane Barry. Und: Sechs der letzten acht Spiele hat Deutschlands bester Darter gewonnen.

“Heavy Metal” seinerseits siegte nach dem 3:0 über Chris Landman in Runde 2 mit ebenfalls 3:0 gegen den Nordiren Brendan Dolan. Grundsätzlich nehmen sich beide also nicht viel.

Schaut man sich die Statistiken an, dann ergeben sich teilweise leichte Vorteile für Schindler, der beim WM-Average bei 97,65 liegt. Zum Vergleich: Der Engländer hat hier mit 95,98 das Nachsehen.

Searle allerdings hat die beiden Spiele mit starken Doppelquoten gewonnen. Insofern spricht einiges für ein enges Match. Trotzdem gehen wir für unsere Darts WM Tipps heute auf “Sieg Schindler”. Die Quote hierfür liegt wie erwähnt bei 1,95.

Darum tippen wir bei Schindler - Searle auf “Sieg Schindler”

Schindler spielt ein Top-Jahr mit zwei Titeln auf der Tour und einer Siegquote von 63 %

“The Wall” liegt in der Order of Merit sechs Positionen vor dem Engländer

Deutschlands aktuell bester Dartspieler präsentiert sich bislang abgezockt und scheint leistungstechnisch noch ordentlich draufpacken zu können

Kann Gabriel Clemens gegen “Cool Hand Luke” überraschen?

Das zweite Match mit deutscher Beteiligung steigt am Sonntag im vorletzten Spiel. Dabei trifft Gabriel Clemens (47.) auf die Nummer zwei der Order of Merit, Luke Humphries.

Ein Blick in die Interwetten App reicht aus, um die Rollenverteilung bei dieser Partie zu verstehen. Der Sieg für “Cool Hand Luke” ist mit 1,07 zu 8,00 das klar wahrscheinlichste Szenario bei dieser Partie.

Und das ist auch nachvollziehbar. Humphries spielt bislang lange noch nicht sein A-Game, liegt beim Turnieraverage aber mit 97,90 auf einem Top-Niveau. Auch die weiteren Stats lesen sich erstklassig und im Normalfall sollte Humphries die Partie locker gewinnen.

Gabriel Clemens allerdings ist keineswegs zu unterschätzen und ein Set-Gewinn in jedem Fall zuzutrauen. Gegen Alex Spellman und Geheimfavorit Wessel Nijman siegte der “German Giant” jeweils glatt mit 3:0.

Für die Darts WM Tipps heute ist unsere Wahl daher auf “Sieg Clemens HC +3,5” gefallen. Wer darauf tippt, erhält bei positivem Verlauf das 1,50-Fache.

Darum tippen wir bei Humphries - Clemens auf “Sieg Clemens HC +3,5”

Deutschlands frühere Nummer eins präsentiert sich bislang sehr gut und hat gegen Wessel Nijman einen überraschend starken Sieg eingefahren

Humphries ist besser und sollte normal gewinnen, ein oder zwei Set-Siege sind dem “German Giant” aber in jedem Fall zuzutrauen

“Cool Hand Luke” präsentiert sich bislang noch nicht so dominant wie sonst

Erneute Zitter-Partie von van Gerwen?

Michael van Gerwen gehört zu den besten Spielern und ist einer der erfolgreichsten Darter überhaupt. Bei der bisherigen WM läuft es für “MvG” jedoch bislang eher durchwachsen.

Beim 3:1-Erfolg über den Japaner Tatsunami spielte der Niederländer einen Average von gerade einmal 90,82. Deutlich besser war die Leistung schon gegen William O’Connor, den “Mighty Mike” am Ende verdient mit 3:1 bezwang.

Arno Merk ist die deutsche Überraschung bei der bisherigen WM. Mit Kim Huybrechts (3:1) und Peter Wright (3:0) hat der 33-Jährige bereits zwei etablierte Größen aus dem Turnier genommen.

Im Spiel gegen van Gerwen wird es nun aber nochmal erheblich schwerer. Die Quoten sprechen mit 1,10 gegenüber 6,75 klar für einen Favoritensieg des Dritten der Order of Merit.

Nach den starken Leistungen zuletzt ist Arno Merk ein starkes Match aber erneut zuzutrauen. Mit Blick auf die Darts WM Tipps heute gehen wir auf “Unter 10,5 180er” zu einer Quote von 1,60.

Darum tippen wir bei van Gerwen - Merk auf “Unter 10,5 180er”

van Gerwen hat gegen O’Connor 6 180er geworfen, Merk gegen Wright nur eine

Im bisherigen Turnier liegt van Gerwen bei durchschnittlich 5,5 und Merk bei nur 2,0

Im Normalfall wird “MvG” einen souveränen Erfolg einfahren; Spielerisch ist der dreimalige Weltmeister nominell dann doch zu stark