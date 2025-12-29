Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 29.12.2025

SPORT1 Betting 29.12.2025 • 10:30 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Montag, den 29.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026.

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 29.12.2025 lauten: In der Nachmittagssession behaupten sich zunächst Hood und Evans. Dazu feiert Aspinall einen souveränen Sieg. Am Abend gewinnen Rock, Searle und Littler ihre Partien.

Bei der Darts WM 2026 geht es heute mit Justin Hood - Ryan Meikle und Ricky Evans - Charlie Manby los. Zum Abschluss der Nachmittagssession betritt Nathan Aspinall die Bühne und trifft auf Kevin Doets.

In der Abendsession steigt mit Josh Rock - Callan Rydz zunächst das letzte Match der dritten Runde. Im Anschluss daran finden mit James Hurrell - Ryan Searle und Luke Littler - Rob Cross die ersten Achtelfinalspiele statt.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 29.12.2025

Kann Doets gegen Aspinall überraschen?

Das letzte Match der Nachmittagssession findet zwischen Nathan Aspinall und Kevin Doets statt. Beim Duell des 13. gegen den 38. der Order of Merit sprechen die Vorzeichen für einen Favoritensieg des Engländers.

Die Quote für den Erfolg von “The Asp” ist bei Online Buchmacher Interwetten mit 1,30 bewertet. Auf der anderen Seite bringt ein Einsatz auf den Niederländer das 3,50-Fache.

Aufgrund der 25 Plätze Unterschied in der Rangliste ist die Prognose zugunsten von Aspinall durchweg nachvollziehbar. Hinzu kommt: Der 34-Jährige hat in den letzten 12 Monaten 63 % seiner Partien siegreich bestritten.

Bei der WM präsentiert sich Aspinall bislang souverän. Gegen Lourence Ilagan gewann er mit 3:1 und in der zweiten Runde folgte ein 3:0-Sieg über Leonard Gates.

Mit Kevin Doets wartet nun allerdings der erste Prüfstein auf den Engländer. Die Nummer 38 der Welt hat sich gegen Matthew Dennant (3:1) und David Munyua (3:0) jeweils klar durchgesetzt.

Mit 62 % Siegquote hat er ähnlich viele Spiele wie Nathan Aspinall gewonnen. Letztlich spricht viel für ein eng umkämpftes Duell, bei dem “The Asp” im Normalfall weiterkommt.

Aber: Kevin Doets hat vier der bisherigen fünf direkten Duelle gewonnen. Mit Blick auf die Darts WM Wetten lautet unser Tipp daher “Sieg Doets HC +2,5” zu einer Quote von 1,50.

Darum tippen wir bei Aspinall - Doets auf “Sieg Doets HC +2,5”

Doets hat vier der bisherigen fünf Spiele gegen Aspinall gewonnen

Beim Turnieraverage nehmen sich die beiden mit 91,11 zu 92,89 kaum etwas

Der letzte Sieg von “The Asp” gegen den Niederländer datiert aus Juli 2021

Klare Sache für Rock gegen Rydz?

Im letzten Drittrunden-Spiel ist mit Josh Rock einer der Darts WM 2026 Top-Favoriten im Einsatz. Für “Rocky” geht es im ersten Match der Abendsession gegen den Engländer Callan Rydz.

Bewahrheiten sich die Prognosen und Wettquoten in der Interwetten App, dann wird der Nordire einen souveränen Sieg einfahren. Das Weiterkommen für Rock ist mit 1,30 bewertet, während der Erfolg für Rydz mit 3,50 einhergeht.

Nimmt man die bisherigen Leistungen und die sportlichen Ergebnisse im Jahr 2025 als Maßstab, dann ist alles andere als ein souveräner Sieg für Rock undenkbar.

Der 24-Jährige hat 68 % seiner absolvierten Partien in den letzten 12 Monaten gewonnen und ist mit einem Durchschnittsaverage von 98,15 der drittbeste PDC-Spieler.

Callan Rydz ist natürlich keineswegs zu unterschätzen, hat aber nur 55 % der Partien siegreich bestritten und auch beim Average mit 94,15 das Nachsehen.

Dennoch ist “Rocky” gewarnt, zumal er die beiden letzten Spiele gegen den Engländer verloren hat. Aufgrund der gezeigten Leistungen und Form ist unsere Wahl für die Darts WM Tipps heute dennoch auf die Quote 1,55 für “Sieg Josh Rock HC -1,5” gefallen.

Darum tippen wir bei Rock - Rydz auf “Sieg Rock HC -1,5”

Rock ist in allen Statistiken deutlich vorne

Der Nordire gehört zu den formstärksten Spielern in diesem Jahr, was die Siegquote und sein Top-Average unterstreichen

“Rocky” zählt zu den Titelfavoriten und hat ein starkes Zweitrunden-Match abgeliefert

Sorgt Ryan Searle für den nächsten Paukenschlag?

Das vorletzte Match in der Abendsession findet bei der Darts WM heute zwischen James Hurrell und Ryan Searle statt.

Die Vorzeichen sind bei dieser Partie auf den ersten Blick eindeutig. “Heavy Metal” geht als 17. der Live Order of Merit ins Match und ist laut den Wettquoten mit 1,90 gegenüber 2,50 der Favorit.

Der 38-Jährige konnte in den letzten 12 Monaten 62 % der Spiele gewinnen. “Hillbilly” seinerseits steht bei einem Wert von 47 %. Auch beim Average hat Searle mit 95,66 zu 92,16 recht klar Oberwasser.

Aber: Bei der bisherigen WM präsentiert sich Hurrell in Top-Form und als Angstgegner für die Favoriten. Mit Dirk van Duijvenbode und Stephen Bunting hat er zuletzt zwei absolute Big Player ausgeschaltet.

Beide Spieler eint, dass sie im bisherigen Turnier viele 180er geworfen haben. Searle steht nach drei Partien bei 13 Maximum-Aufnahmen und Hurrell hat sogar 19-Mal die 180 geworfen.

Mit Blick auf die Quoten ist unsere Wahl daher auf “Über 12,5 180er” gefallen. Ein Einsatz darauf bringt bei positivem Verlauf das 1.65-Fache.

Darum tippen wir bei Hurrell - Searle auf “Über 12,5 180er”

Beide präsentieren sich bislang in guter Form und überzeugen mit vielen 180ern

Searle kommt im Schnitt bislang auf 4,33 180er; Bei “Hillbilly” sind es sogar 6,33

Da viel für ein enges Match mit 6 und mehr Sets spricht, bietet ein Tipp auf 13 oder mehr 180er Value