Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 30.12.2025

SPORT1 Betting 30.12.2025 • 10:30 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Dienstag, den 30.12.2025 zu den Spielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026.

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Spielen am 30.12.2025 lauten: In der Nachmittagssession gewinnen Woodhouse, Clayton und Rock ihre Spiele. Am Abend setzt sich van Veen durch, während sich van Gerwen und Anderson einen Krimi liefern. Dazu feiert Humphries einen souveränen Erfolg.

Die Darts WM 2026 lenkt in die entscheidende Phase des Turniers ein. Am heutigen Dienstag geht es mit den letzten Achtelfinalpartien weiter. In der Nachmittagssession sind die Partien Luke Woodhouse - Krzysztof Ratajski, Jonny Clayton - Andreas Harrysson und Justin Hood - Josh Rock angesetzt.

Der Abend wird mit dem Match Charlie Manby - Gian van Veen eröffnet. Danach kommt es zum Showdown zwischen Michael van Gerwen und Gary Anderson. Zum Abschluss ist mit Luke Humphries einer der Darts WM 2026 Top-Favoriten im Einsatz. Für “Cool Hand Luke” steht die Hürde Kevin Doets an.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 30.12.2025

Beendet “Rocky” den Lauf von Hood?

Im dritten Match der Nachmittagssession kommt es bei der Darts WM heute am 30.12. zum Aufeinandertreffen zwischen Justin Hood und Josh Rock. Die Vorzeichen sind beim Duell des 63. gegen den 7. der Live Order of Merit eindeutig - und sprechen für einen Erfolg von “Rocky”.

Das bestätigen nicht zuletzt die Wettquoten von Interwetten. Das Weiterkommen des Nordiren ist mit 1,30 bewertet. Zum Vergleich: Ein Tipp auf Hood als Sieger geht mit 3,50 einher.

Trotz der klaren Einschätzung ist Justin Hood keineswegs zu unterschätzen. Der Engländer spielt eine bislang richtig gute WM und hat mit Danny Noppert auch schon einen Big Player ausgeschaltet.

Josh Rock ist also gewarnt und wird sein A-Game benötigen, um sich hier durchzusetzen. Vom Leistungsvermögen her ist der Nordire definitiv auf einem höheren Niveau. Bislang kriegt der 24-Jährige dies allerdings nur punktuell ans Board.

In den wichtigsten Jahres-Statistiken hat Hood allerdings deutlich das Nachsehen. Mit Blick auf die Darts WM Tipps heute ist unsere Wahl aufgrund aller Facts auf die Quote von 1,85 für “Über 5,5 Sätze” gefallen.

Darum tippen wir bei Hood - Rock auf “Über 5,5 Sätze”

Rock und Hood spielen eine bislang gute WM (Turnieraverage: 96,83 zu 99,09)

“Rocky” ist spielerisch besser, bekommt sein A-Game bislang allerdings noch nicht zu 100 % abgerufen

Hood hat nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen. Ein Satzgewinn ist ihm in jedem Fall zuzutrauen.

Darts WM Tipps heute: Wer gewinnt den Showdown van Gerwen vs. Anderson?

Ein Match auf das viele hingefiebert haben, steigt mit Michael van Gerwen - Gary Anderson im vorletzten Duell des Tages.

Gemäß den Wettquoten in der Interwetten App lässt sich bei der Partie kein klarer Favorit erkennen. Der Sieg für van Gerwen ist mit 1,85 zu 1,95 das etwas wahrscheinlichere Szenario.

Die Ausgangslage deutet beim Duell des 3. gegen die aktuelle Nummer 12 der Welt also auf ein umkämpftes Spiel hin.

Aus spielerischer Sicht hat Anderson den bislang besseren Eindruck hinterlassen. Der “Flying Scotsman” wusste gegen Connor Scutt (3:1) und Jermaine Wattimena (4:3) mit einem Average von jeweils über 102 zu begeistern.

Ein Highlight des Schotten sind bislang außerdem die vielen 180er-Aufnahmen. Nach drei Partien steht Anderson bei 29 Maximums. Das entspricht einem Durchschnittswert von fast 10.

Und auch van Gerwen hat seine Kritiker nach dem wenig überzeugenden Erfolg über Tatsunami zuletzt verstummen lassen. Gegen Deutschlands Überraschung Arno Merk feierte “MvG” einen nie gefährdeten 4:1-Erfolg und warf 9 180er.

Mit Blick auf die Darts WM Tipps heute ist ein Siegertipp riskant, da beide gut drauf sind und ein ebenbürtiges Match bevorsteht. Aus diesem Grund und den vielen Maximums ist unsere Wahl auf “Über 14,5 180er” zu einer Quote von 1,50 gefallen.

Darum tippen wir bei van Gerwen - Anderson auf “Über 14,5 180er”

Beide finden immer besser in die WM und haben zuletzt stark performt

Anderson steht nach drei Partien schon bei 29 180ern, van Gerwen bei ebenfalls starken 20

Da ein enges Match mit vielen Sets wahrscheinlich ist, spricht einiges für ein Maximum-Feuerwerk

Klare Sache für “Cool Hand Luke” gegen Doets?

Im letzten Match am heutigen Dienstag ist mit Luke Humphries die Nummer Zwei der Order of Merit gefordert. Für “Cool Hand Luke” steht im Achtelfinale die Herausforderung Kevin Doets an.

Ein Blick in die Quoten reicht, um die Vorzeichen zu verstehen. Beim Duell gegen die aktuelle 38 der Welt liegt die Favoritenrolle klar auf Seiten des Engländers. Ein Tipp auf Humphries ist mit 1,12 angesetzt, während Doets mit 6,00 ans Oche tritt.

Spielerisch ist der Weltmeister von 2024 zweifelsfrei der klar bessere Spieler und dürfte das Match im Normalfall souverän gewinnen. Die bisherige WM ist allerdings geprägt von Überraschungen.

Kevin Doets selbst hat mit dem 4:3-Sieg am gestrigen Montag gegen Nathan Aspinall für einen Paukenschlag gesorgt - und dabei sein bestes Spiel bei dieser WM gezeigt. Am Ende stand der Niederländer bei einem Average von 97,48.

Das dürfte gegen Luke Humphries allerdings nicht reichen. Der Engländer steht bei einem Turnieraverage von 98,64 und man hat das Gefühl, er habe sein bestes Game längst noch nicht gezeigt.

Aufgrund der niedrigen Siegquote und Doets guter Form sind die Siegtipps - auch mit Handicap - eine wenig ansprechende Option. Stattdessen haben wir uns für Humphries als denjenigen mit den meisten 180ern entschieden. Die Quote dafür ist bei 1,65 angesetzt.

Darum tippen wir bei Humphries - Doets auf “Cool Hand Luke meiste 180er”

Humphries hat in den letzten 12 Monaten 566 180er geworfen, während Doets nur auf 383 kommt

“Cool Hand Luke” steht bei 19 Maximum-Aufnahmen bei dieser WM und hat sein A-Game noch nicht gezeigt

Gegen Kevin Doets wird er eine Top-Leistung brauchen. Viel spricht für ein umkämpftes Duell und hier wird die Scoring-Power des Engländers ausschlaggebend sein