Darts WM Tipps heute zum Halbfinale am 02.01.2026

SPORT1 Betting 02.01.2026 • 10:30 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Freitag, den 02.01.2026 zu den Halbfinalspielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026.

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Halbfinalspielen am 02.01.2026 lauten: Littler siegt gegen Searle, während Anderson seine Erfahrung nutzt und van Veen bezwingt.

Bei der Darts WM 2026 entscheidet sich mit den beiden Halbfinalspielen am heutigen Freitag, wer ins Endspiel einzieht - und für den der Traum vom Titel vorbei ist.

Das erste Match am Abend bestreitet Darts WM 2026 Top-Favorit Luke Littler, der auf Ryan Searle trifft. Im Anschluss daran folgt der Showdown zwischen dem formstarken Gian van Veen und Altmeister Gary Anderson, der zuletzt herausragende Darts gespielt hat.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Halbfinalspielen am 02.01.2026

Klare Sache für “The Nuke” gegen “Heavy Metal”?

Im ersten Halbfinale kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem amtierenden Weltmeister Luke Littler und Ryan Searle.

Die Ausgangslage spricht vor der Partie zwischen der Nummer Eins der Order of Merit und dem aktuellen Achten klar für einen Sieg von “The Nuke”. Das zeigt spätestens der Blick in die Wettquoten bei Interwetten.

Für einen Tipp auf den 18-Jährigen Dominator des letzten Jahres gibt es im Erfolgsfall nur das 1.10-Fache zurück. Auf der anderen Seite betritt “Heavy Metal” das Oche mit einer Quote von 6.75.

Die Prognose zugunsten von Littler ist durchweg nachvollziehbar. Ja, Searle spielt eine überraschend starke und vor allem konstante WM. Insbesondere seine Doppelquote ist erstklassig und der Hauptgrund, weshalb er es unter die letzten Vier geschafft hat.

Fakt ist aber auch: Spielerisch ist er um mindestens eine Klasse schlechter gegenüber Littler, wenn der sein A-Game abruft. Das zeigt sich nicht zuletzt am Turnieraverage.

“The Nuke” kommt auf einen exzellenten Wert von 102,48, während Searle bei 97,23 steht. Das ist ebenfalls ein gutes Niveau, doch letztlich spielt der aktuelle Weltmeister im Schnitt mehr als 5 Punkte mehr pro Dart.

Aufgrund aller Fakten und Erkenntnisse der bisherigen WM deutet alles auf einen souveränen Sieg für Luke Littler mit mindestens 2 Sets Unterschied hin.

Angesichts der niedrigen Siegquote ist unsere Wahl auf “Unter 25,5 180er” zu einer Quote von 1,75 gefallen.

Darum tippen wir bei Littler - Searle auf “Unter 25,5 180er”

Littler hat im Turnier bislang 47 180er geworfen, während “Heavy Metal” auf 18 kommt.

Im Schnitt sind es bei “The Nuke” 9,4 und bei Searle 3,6.

Bei normalen Spielverlauf wird Littler aufgrund seiner spielerischen Klasse erneut souverän gewinnen und es werden maximal 22 Maximum-Aufnahmen fallen.

Darts WM Tipps heute: Entzaubert der “Flying Scotsman” auch van Veen?

Das zweite Halbfinale ist ein echter Kracher, denn es kommt zum viel prognostizierten Generationen-Duell zwischen Gian van Veen und Gary Anderson.

Beim Duell des Dritten und bestplatzierten Niederländers gegen den Sechsten der Live Order of Merit zeigt der Blick in die Interwetten App ein auf den ersten Blick nachvollziehbares Bild.

Die Favoritenrolle liegt laut den Wettquoten mit 1,55 zu 2,45 recht eindeutig auf Seiten von “The Giant”, der ein zugegeben exzellentes Turnier bislang spielt.

Entsprechend nachvollziehbar ist auch die Prognose, insbesondere nach dem 5:1-Erfolg im Viertelfinale über den Zweitplatzierten Luke Humphries. Dabei brillierte der junge Niederländer mit einem Average von 105,41 und einer Doppelquote von 55,17 %.

Gary Anderson allerdings ist ebenfalls in der Lage, dieses spielerische Niveau jederzeit abzurufen. Der Schotte performt bei der Weltmeisterschaft so stark wie seit Jahren nicht und ist in den entscheidenden Momenten da.

Somit spricht erstmal viel für ein ausgeglichenes Match mit leichten Vorteilen zugunsten von Gian van Veen. Letztlich dürfte die Erfahrung den Unterschied ausmachen und hier hat der “Flying Scotsman” entscheidende Argumente auf seiner Seite.

Aufgrund dessen lautet unser Darts WM Tipp heute bei diesem Halbfinale “Sieg Anderson HC +1,5” zu einer Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei van Veen - Anderson auf “Sieg Anderson HC +1,5”

Anderson verfügt über mehr Erfahrung und spielt eine überragende WM.

Gegen Michael van Gerwen hat der “Flying Scotsman” aus der Underdog-Rolle auf eindrucksvolle Weise gezeigt, welches Niveau er weiterhin spielen kann.

Gian van Veen spielt bislang auf exzellentem Niveau, hat gegen Humphries aber nur wegen dessen schwacher Doppelquote so hoch gewonnen. Ansonsten hätte es ein viel umkämpftes Match werden können und ob “The Giant” unter Druck dann so performt, erscheint zumindest fraglich.