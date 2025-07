Deutschland - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 08.07.2025

SPORT1 Betting 07.07.2025 • 16:00 Uhr Deutschland - Dänemark Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Frauen EM 2025 Wette | Siegt die DFB-Auswahl auch am 2. Spieltag?

Unser Deutschland - Dänemark Sportwetten Tipp zum Frauen EM 2025 Spiel am 08.07.2025 lautet: Nach dem erfolgreichen Auftakt will die Elf von Bundestrainer Christian Wück gegen Dänemark nachlegen. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute auch recht gut.

Deutschland ist mit einem 2:0-Sieg gegen Polen in die Frauen EM 2025 gestartet. So führen die Damen von Bundestrainer Christian Wück die Gruppe C nach dem ersten Spieltag an. Am Dienstag kann die DFB-Auswahl mit einem weiteren Sieg vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale klar machen, wenn Polen nicht gleichzeitig gegen Schweden gewinnt.

Bei der Deutschland Dänemark Prognose sind die deutschen Frauen auch die klaren Favoriten. Die “Röd-hvide” stehen dagegen nach ihrer Auftaktpleite unter Druck. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,88 bei Interwetten für den Deutschland Dänemark Wett Tipp heute “Sieg Deutschland & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Dänemark auf “Sieg Deutschland & Unter 4,5 Tore”:

Deutschland hat nur 1 von 22 Gruppenspielen bei einer EM verloren

Die Platzierung in der Weltrangliste spricht für die DFB-Auswahl

Die “Röd-hvide” konnten lediglich 7 von 25 Duellen gegen die deutschen Damen für sich entscheiden

Deutschland vs Dänemark Quoten Analyse:

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird auf Rang 3 der Weltrangliste geführt. Die “Röd-hvide” sind dagegen lediglich auf Platz 12 des Rankings zu finden. So gehen die Deutschland vs Dänemark Quoten von einer klaren Angelegenheit aus.

Mehr als eine 1,36 ist für einen Sieg der DFB-Damen aktuell bei den besten Buchmachern nicht drin. Dafür bekommt ihr für einen Erfolg der Skandinavierinnen Deutschland gegen Dänemark Wettquoten zwischen 6,50 und 8,40.

Deutschland vs Dänemark Prognose: Kriegen die Deutschen Harder in den Griff?

Nach der WM 2023 hatte der deutsche Frauenfußball einen Tiefpunkt erreicht. Obwohl die DFB-Auswahl das Auftaktspiel mit 6:0 gegen Marokko gewonnen hatte, schied der zweifache Weltmeister erstmals bei einem großen Turnier in der Vorrunde aus. Danach traten zahlreiche Spielerinnen aus der Nationalelf zurück. Zudem wurde Christian Wück als neuer Bundestrainer verpflichtet. Und der neue Coach setzt bisher mit Erfolg auf eine junge Mannschaft, hauptsächlich mit Profis von Bayern, Wolfsburg und Frankfurt. Zum Auftakt der EM 2025 musste Deutschland im ersten Durchgang gegen Polen mit dem Ausfall von Kapitänin Giulia Gwinn allerdings gleich einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

Gwinn, die derzeit die einzige deutsche Weltklasse-Abwehrspielerin ist, fällt nun für den Rest der Endrunde aus. Am Freitag machte Carlotta Wamser, die vor der EM erst bei insgesamt 55 Minuten im Nationaltrikot stand, ihre Sache als Vertreterin aber gut. Nach einer sehr durchwachsenen ersten Hälfte steigerte sich Deutschland erheblich und siegte bei 25:10 Torschüssen sowie 70 Prozent Ballbesitz am Ende verdient mit 2:0. Dabei war Jule Brand mit einem Tor und einer Vorlage die Matchwinnerin. Damit hat die DFB-Auswahl ihre tolle Bilanz in der EM-Gruppenphase auf 17 Siege, vier Remis und nur eine Niederlage ausgebaut. Diese Bilanz ist für den Deutschland Dänemark Tipp sehr wichtig.

Dänemark nimmt zum insgesamt elften Mal und zum achten Mal in Serie an der Frauen-Europameisterschaft teil. Dabei wurden die “Röd-hvide” zweimal Dritter (1991, 1993) und einmal Zweiter (2017). Bei sechs von zehn EM-Teilnahmen haben die Skandinavierinnen das Halbfinale erreicht. Bei der EM 2022 war aber mit einem Sieg und zwei Niederlagen schon nach der Gruppenphase Endstation. Beim laufenden Turnier kämpft die Mannschaft gegen das Image, dass man gegen kleinere Nationen gut zurecht kommt, aber gegen die Spitzenteams Probleme hat,

Coach Andree Jeglertz hat die Truppe nach dem WM-Aus 2023 übernommen und wechselt nach dem laufenden Turnier zu den Frauen von Manchester City. Das Spiel ist weiterhin auf Superstar Pernille Harder abgestimmt. Seit der Saison 2023/24 hat nur Nicole Anyomi (25) mehr Tore in der Bundesliga erzielt als die Angreiferin von Bayern München (23). Am ersten Spieltag gegen Schweden konnte Harder aber nur sporadisch in Szene gesetzt werden. Am Ende sprachen das Ergebnis (1:0), 18:10 Torschüsse und 58 Prozent Ballbesitz für die “Blagult”. Dänemark hat vier der letzten fünf Spiele bei einer EM-Endrunde verloren.

Deutschland - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:0 Polen (H), 6:0 Österreich (A), 4:0 Niederlande (H), 6:1 Schottland (H), 4:0 Schottland (A)

Letzte 5 Spiele Dänemark: 0:1 Schweden (H), 1:6 Schweden (A), 1:0 Wales (H), 0:3 Italien (H), 2:1 Wales (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Dänemark: 3:0 (H), 0:2 (A), 4:0 (H), 1:2 (H), 0:0 (A)

Die beiden Frauen-Nationalmannschaften von Deutschland und Dänemark haben schon 25 Länderspiele gegeneinander bestritten. Die DFB-Damen führen die Bilanz mit 14 Siegen und vier Remis an.

Auf der Gegenseite konnten die “Rot-Weißen” sieben Duelle siegreich gestalten. Der jüngste Sieg der Skandinavierinnen stammt aus der Nations League. Im September 2023 gab es in Viborg ein 2:0.

Grundsätzlich konnten die deutschen Frauen nur zwei der letzten fünf Vergleiche gegen Dänemark für sich entscheiden. Auch ist die Bilanz auf neutralem Boden mit jeweils drei Siegen und einem Remis komplett ausgeglichen.

Bei einer EM-Endrunde hat jede Nation nach vier Kräftemessen bisher ebenfalls zwei Siege auf dem Konto stehen. Das spielt für die Deutschland Dänemark Prognose natürlich auch eine Rolle.

Die Bookies rechnen bei dem Nachbarschaftsduell mit Toren. Der Tipp “Über 2,5 Tore” schafft es nicht mal auf einen Wert von 1,50. Doch die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat in der Gruppenphase eine tolle Bilanz.

In 22 Partien steht man bei 50 eigenen Toren und lediglich fünf Gegentreffern. Niemals kassierte die DFB-Elf mehr als ein Gegentor. So könnte der Deutschland Dänemark Tipp “Unter 2,5 Tore” durchaus auch Sinn machen.

So seht ihr Deutschland - Dänemark im TV oder Stream:

8. Juli 2024, 18 Uhr, St. Jakob-Park, Basel

Übertragung TV: Das Erste

Übertragung Stream: ARD Mediathek

Die Frauen-Fußball-Europameisterschaft 2025 ist in Deutschland bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen. Beim Spiel der DFB-Auswahl gegen Dänemark ist das Erste an der Reihe. Der Anpfiff im St. Jakob-Park von Basel erfolgt am Dienstag um 18 Uhr.

Deutschland vs Dänemark: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: Berger - Wamser, Minge, Knaak, Linder - Senß, Nüsken, Brand, Dallmann, Bühl - Schüller

Ersatzbank Deutschland: Johannes, Mahmutovic (Tor), Hendrich, Kleinherne, Däbritz, Kett, Zicai, Lohmann, Freigang, Hoffmann, Cerci

Startelf Dänemark: Östergaard - Faerge, Ballisager, Veje - Thögersen, K. Holmgaard, Snerle, S. Holmgaard, Thomsen - Vangsgaard, Harder

Ersatzbank Dänemark: Larsen, Vingum (Tor), Obaze, Thrige Andersen, Bredgaard, Kühl, Kramer, Madsen, Bruun, Hasbo, Nadim, Troelsgaard

Die DFB-Auswahl muss, wie schon erwähnt, für den Rest der EM auf ihre Kapitänin Giulia Gwinn verzichten. Am Dienstag wird Carlotta Wamser voraussichtlich erneut für Gwinn einspringen. Das ist aber schon eine Schwächung der deutschen Mannschaft, die wir in der Deutschland Dänemark Prognose berücksichtigen müssen.

Unser Deutschland - Dänemark Tipp: Sieg Deutschland & Unter 4,5 Tore

Die deutsche Mannschaft hat den Schock der Verletzung von Giulia Gwinn gut verkraftet und sich ohne ihre Kapitänin im zweiten Durchgang deutlich gesteigert. Durch den breiten und starken Kader kann Bundestrainer Wück solche Ausfälle gut kompensieren.

Und auch die Defensive, die bisher eine Schwachstelle der DFB-Auswahl war, sammelte gleich zum Auftakt die erste “Weiße Weste”. Schweden hat gezeigt, dass man bei Dänemark vor allem Pernille Harder in Schach halten muss.

Und das dürfte auch der Matchplan von Deutschland sein. Da Dinge wie der direkte Vergleich, die Qualität und die grundsätzliche Ausbeute in der EM-Gruppenphase recht klar für die deutschen Damen sprechen, rechnen wir auch am 2. Spieltag mit einem Sieg.