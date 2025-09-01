Deutschland - Großbritannien Tipp, Prognose & Quoten | 01.09.2025

SPORT1 Betting 01.09.2025 • 10:18 Uhr Deutschland - Großbritannien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EuroBasket 2025 Wette | Feiert die DBB-Auswahl den nächsten Sieg mit über 100 Punkten?

Unser Deutschland - Großbritannien Sportwetten Tipp zum EuroBasket 2025 Spiel am 01.09.2025 lautet: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft marschiert mit großen Schritten in Richtung Gruppensieg. Im Wett Tipp heute wird da auch die Auswahl von Großbritannien kein Stolperstein sein.

Deutschland ist einer der großen Titelfavoriten bei der EuroBasket 2025. Mit drei souveränen Siegen in drei Partien kann die DBB-Auswahl diese Rolle bisher auch voll und ganz ausfüllen. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft spielt bisweilen wie entfesselt und schenkte bisher jedem Gegner über 100 Punkte ein.

So sicherte sich das deutsche Team als erste Nation bei der Basketball-EM das Ticket fürs Achtelfinale. Auf dem Weg zum nächsten Ziel “Gruppensieg” trifft Deutschland am Montagnachmittag auf Großbritannien. Die Weichen stehen laut den Quoten der Deutschland Großbritannien Prognose ganz klar auf Sieg.

Wir schätzen die Ausgangslage genauso ein und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Merkur Bets den Deutschland Großbritannien Wett Tipp heute “Sieg Deutschland HC -25,5”.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Großbritannien auf “Sieg Deutschland HC -25,5”:

Deutschland ist amtierender Weltmeister

Die DBB-Auswahl hat die beste Offense der EM

Großbritannien hat bei einer Basketball-Europameisterschaft noch nie die Vorrunde überstanden

Deutschland vs Großbritannien Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Deutschland vs Großbritannien Quoten treffen hier zwei Welten aufeinander. Manche Buchmacher haben nicht mal eine Quote für einen regulären Sieg der DBB-Auswahl parat. Und bei den anderen Wettanbietern ist für einen Erfolg des amtierenden Weltmeisters nicht mehr als eine Quote von 1,01 drin.

Bei den Top-Bookies, die auch im Sportwetten Bonus Vergleich am besten abschneiden, klettern die Deutschland gegen Großbritannien Wettquoten für einen Sieg der Briten dagegen bis auf einen Höchstwert von 21,0. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Großbritannien Prognose: Wie lang kann der Außenseiter mit der DBB-Auswahl mithalten?

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich für die EuroBasket 2025 einiges vorgenommen. Zwei Siege gegen Europameister Spanien im Vorfeld des Turniers deuteten die gute Form von Dennis Schröder und Co. an. Zum EM-Auftakt gab es ein 106:76 gegen Montenegro und ein 105:83 gegen Schweden. Im dritten Spiel gegen Litauen brannte die DBB-Auswahl ein weiteres Feuerwerk ab. Mit einem zeitweise atemberaubenden Tempo wurde Litauen mit 107:88 bezwungen. Deutschland forcierte 18 Ballverluste der Litauer, daraus entstanden 25 Punkte.

Auf der Gegenseite verloren die deutschen Basketballer nur sechsmal den Ball. 52 Prozent der Würfe waren drin, sogar 54 Prozent aus der Distanz (19/35). Mit solchen Quoten wird Deutschland im Turnier nur schwer zu schlagen sein. “Man of the Match” war Daniel Theis, der auf 23 Punkte kam und dabei ohne Fehlwurf blieb. Dennis Schröder und Franz Wagner, erzielten zusammen 50 Zähler. Schröder und Wagner stehen auf Platz 6 und 7 der besten EM-Scorer. Auch hat Deutschland die beste Offense des Turniers (106,0 PPG) und steht auf Platz 1 des EFFPG-Rankings mit einem Wert von 128,3.

Großbritannien nimmt in diesem Jahr zum sechsten Mal an einer Basketball-EM teil. Alle diese Teilnahmen stammen von den letzten sieben Endrunden seit 2009. Lediglich das Turnier 2015 fand ohne die Briten statt. Die Basketballer von der Insel haben bei einer Europameisterschaft bisher aber noch nie die Gruppenphase überstanden. Bei den ersten drei Teilnahmen reichte es jeweils für den 13. Platz. Danach folgten allerdings nur noch ein 22. (2017) und ein letzter Rang (2022).

Bei einer EM stehen bisher gerade mal vier Siege für die BBF-Auswahl zu Buche. Und auch im Vorfeld des laufenden Turniers konnte das Team von Head Coach Marc Steutel lediglich eines von fünf Vorbereitungsspielen für sich entscheiden. Zum Auftakt der EuroBasket 2025 setzte es dann ein 70:94 gegen Litauen. Gegen Finnland folgte ein klares 79:109. Und auch gegen die Schweden hatten die Briten beim 59:78 nicht wirklich eine Chance. Diese Ergebnisse im Turnierverlauf unterstreichen unseren Deutschland Großbritannien Tipp.

Deutschland - Großbritannien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 107:88 Litauen (A), 105:83 Schweden (H), 106:76 Montenegro (A), 95:78 Spanien (H), 106:105 Spanien (A)

Letzte 5 Spiele Großbritannien: 59:78 Schweden (H), 79:109 Finnland (A), 70:94 Litauen (H), 72:62 Estland (A), 81:93 Slowenien (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Großbritannien: 81:83 (N), 73:81 (A), 78:61 (N), 74:81 (N), 79:90 (N)

Gegen Großbritannien gab es erst acht Länderspiele. Und im Rahmen unserer Deutschland Großbritannien Prognose müssen wir feststellen, dass die Briten bisher ein Angstgegner der DBB-Auswahl sind.

Denn für die deutsche Basketballer stehen gerade mal zwei Siege bei sechs Niederlagen zu Buche. Die letzten zwei Duelle fanden 2020 und 2021 statt und gingen aus Sicht der DBB-Auswahl verloren.

2013 trafen beide Nationen erstmals bei einer EM aufeinander. In der Vorrunde gab es eine 74:81-Pleite für die deutsche Nationalmannschaft. Doch das heutige DBB-Team hat nicht mehr viel mit der Auswahl von damals gemeinsam.

Stattdessen fragen sich alle, ob Deutschland nun auch im vierten EM-Gruppenspiel in Folge auf über 100 Punkte kommt? Und nach den Leistungen im Turnierverlauf muss man Schröder, Wagner und Co. dieses Ergebnis auch zutrauen.

Für den Deutschland Großbritannien Tipp “Deutschland über 100 Punkte” bekommt ihr bei Interwetten eine Quote von 1,80. Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann sichert euch nach der Anmeldung den Interwetten Bonus!

Unser Deutschland - Großbritannien Tipp: Sieg Deutschland HC -25,5

Deutschland spielt einen schnellen und riskanten Basketball. Trotzdem macht die Mannschaft kaum Fehler. Da sich das Team seit Jahren gut kennt, sitzen die Automatismen nahezu perfekt.

Angeführt wird die DBB-Auswahl von Dennis Schröder und Franz Wagner. Vor allem gegen Wagner finden die Gegner seit neun Spielen nicht im Ansatz eine Lösung. Der Mann von den Orlando Magic kommt in diesem Zeitraum auf 21,4 Punkte im Schnitt bei einer Wurfquote von 52,5 Prozent aus dem Feld.

Die beiden Top-Stars werden dabei immer wieder von Profis wie Andy Obst oder Daniel Theis unterstützt. In dieser grandiosen Form ist es nur schwer vorstellbar, dass Deutschland nicht auch die Pflichtaufgabe “Großbritannien” sehr souverän erledigt.