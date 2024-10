Deutschland - Niederlande Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2024

SPORT1 Betting 14.10.2024 • 08:00 Uhr Deutschland - Niederlande Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Macht die DFB-Auswahl das Viertelfinale klar?

Unser Deutschland - Niederlande Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 14.10.2024 lautet: In den letzten 12 Spielen musste die Mannschaft von Julian Nagelsmann nur eine Niederlage hinnehmen. Durch viele Ausfälle wartet im Wett Tipp heute aber eine schwere Aufgabe auf die deutsche Auswahl.

In den ersten drei Spielzeiten der Nations League war die Bilanz von Deutschland bisher sehr durchwachsen. Für die Finalrunde hatte es noch nie gereicht. Doch in der vierten NL-Saison läuft es mit zwei Siegen und einem Remis für die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann ganz ordentlich. Schon am Montag im Heimspiel gegen die Niederlande kann die DFB-Auswahl mit einem Sieg erstmals das Ticket für die K.-o.-Phase des Nationenturniers lösen. Die Quoten der Deutschland Niederlande Prognose trauen das den Gastgebern auch zu.

Wir gehen unsere Vorschau zu der Partie aber etwas vorsichtiger an und spielen mit einer Quote von 1,52 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Niederlande auf „Beide Teams treffen“:

Die Wette „Beide Teams treffen“ hätte in den vergangenen 6 Duellen zwischen beiden Teams Erfolg gehabt

Seit 9 Länderspielen hat Deutschland immer mindestens ein Tor erzielt

Die Niederlande blieb nur in 1 der vergangenen 22 Partien ohne einen eigenen Treffer

Deutschland vs Niederlande Quoten Analyse:

Mit Rang 7 in der Weltrangliste hat die Elftal gegenüber der DFB-Auswahl, die im FIFA-Ranking aktuell auf Platz 13 steht, die Nase vorne. Trotzdem schicken die neuen Wettanbieter die Hausherren als überraschend klare Favoriten ins Rennen.

Für einen Heimsieg klettern die Deutschland vs Niederlande Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,82. Auf der Gegenseite gibt es für einen Dreier der Gäste eine Deutschland gegen Niederlande Wettquoten zwischen 3.80 und 4.33.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Niederlande Prognose: Kann die DFB-Auswahl erneut die Ausfälle kompensieren?

Eigentlich wollte Julian Nagelsmann in den beiden Nations-League-Spielen gegen Bosnien und die Niederlande keine größeren Experimente wagen und stattdessen sein in den letzten Monaten gegossenes Fundament weiter festigen. Doch im aktuellen Kader fehlen gleich 14 Spieler aus dem EM-Kader. Aber der Bundestrainer machte aus der Not eine Tugend und konnte so zahlreiche neue Spieler testen. Am Freitag bewies die deutsche Nationalmannschaft auch als neu formiertes Team ihre Widerstandskraft und gewann mit 2:1 in Bosnien.

Mann des Tages mit einem Doppelpack war VfB-Stuttgart Deniz Undav, der nun in fünf Länderspielen schon auf drei Treffer kommt. Das Gerüst der DFB-Auswahl ist aktuell stabil genug, um auch gegen die kampfstarken und einsatzfreudigen Bosnier zu bestehen. In der Nations League ist Deutschland nun schon seit vier Spielen ungeschlagen. In neun NL-Heimpartien gab es mit dem 0:1 gegen Ungarn auch lediglich eine Pleite (3S, 5U). In den vergangenen 12 Partien blieb Deutschland gerade einmal ohne einen eigenen Treffer und behielt fünfmal eine „Weiße Weste“.

Der Einzug ins Halbfinale der EM 2024 war für die Niederlande ein großer Erfolg gewesen. In der Nations League will die Mannschaft nun erneut ins Final-Four-Turnier einziehen. Das hat man schon in den Spielzeiten 2018/19 und 2022/23 erreicht. Nach drei Spieltagen ist die Auswahl von Bondscoach Ronald Koeman auch noch ungeschlagen (1S, 2U). Allerdings bedeutete das 1:1 am Freitag in Ungarn einen kleinen Rückschlag. 16:5 Torschüsse und 74 Prozent Ballbesitz hatten eigentlich klar für die Elftal gesprochen.

Die Gäste waren aber schon nach gut einer halben Stunde in Rückstand geraten und hatten erst in der 83. Minute den späten Ausgleich erzielt. Da man ab der 79. Minute in Unterzahl spielen musste, war das Remis am Ende noch ein Erfolg. In den letzten elf Länderspielen hatte die Niederlande zwei Niederlagen kassiert, beide bei der EM. Im letzten Spiel der Gruppenphase gab es ein 2:3 gegen Österreich. Und dann folgte das Aus mit einem 1:2 im Halbfinale gegen England. Seit fünf Partien wartet Oranje auf eine Partie ohne Gegentor.

Deutschland - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:1 Bosnien (A), 2:2 Niederlande (A), 5:0 Ungarn (H), 1:2 Spanien (A), 2:0 Dänemark (H)

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:1 Ungarn (A), 2:2 Deutschland (H), 5:2 Bosnien (H), 1:2 England (H), 2:1 Türkei (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Niederlande: 2:2 (A), 2:1 (H), 1:1 (A), 2:4 (H), 3:2 (A)

Die beiden Nachbarn standen sich 47-mal gegenüber. Die Deutschen führen die Bilanz mit 17 Siegen zu 12 Niederlagen an (18U). Kurioserweise ist die Statistik in Deutschland mit jeweils sechs Siegen komplett ausgeglichen (7U).

Seit drei Duellen mit Oranje ist die DFB-Elf allerdings ungeschlagen (1S, 2U). Von den letzten sechs Vergleichen mit der Elftal haben die Deutschen auch gerade mal eines verloren (2S, 3U).

In diesem Zeitraum gab es auf beiden Seiten keine einzige „Weiße Weste“. Zudem fielen dabei insgesamt 24 Treffer.

Beim Nations-League-Hinspiel am 10. September war KNVB-Stürmer Brian Brobbey für die deutsche Defensive kaum zu verteidigen. Sein Gegenspieler Jonathan Tah musste zur Pause sogar ausgewechselt werden.

Erzielt der Ex-Leipziger dieses Mal einen Treffer gegen die DFB-Truppe? Dann bekommt ihr für den Deutschland Niederlande Tipp „Brobbey trifft“ in der Bet365 App eine Quote von 4,33.

So seht ihr Deutschland - Niederlande im TV oder Stream:

14. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: ZDF

Übertragung Stream: ZDF

Das Spiel der deutschen Mannschaft am Freitag in Bosnien war noch bei RTL im Free-TV zu sehen. Für das Duell mit den Niederlanden übernimmt nun das ZDF. Gespielt wird in der Allianz Arena von München.

Anpfiff ist am Montagabend um 20:45 Uhr.

Deutschland vs Niederlande: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: Baumann - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, P. Groß, Gnabry, Undav, Wirtz - Kleindienst

Ersatzbank Deutschland: Nübel, Blaswich - Schlotterbeck, Pavlovic, Leweling, Schade, Gosens, Burkardt, Stiller, Anton

Startelf Niederlande: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, de Ligt, van de Ven - Gravenberch, Q. Timber, Xavi, Reijnders, Gakpo - Brobbey

Ersatzbank Niederlande: Flekken, Olij - Frimpong, Geertruida, Maatsen, Wieffer, Kluivert, Zirkzee, Til, Hato, Malen

Julian Nagelsmann muss aktuell schon auf zahlreiche Spieler wie Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Kai Havertz oder David Raum verzichten. Nun verletzte sich auch noch der Stuttgarter Chris Führich.

Wie abgesprochen wird am Montag Oliver Baumann als Nummer 1 im Tor stehen. Die Gäste müssen in München ohne den gesperrten Virgil van Dijk auskommen. Für ihn spielt wohl Matthijs de Ligt. Auch Deutschland-Schreck Brobbey dürfte wieder in der Startelf stehen.

Unser Deutschland - Niederlande Tipp: Beide Teams treffen

Die deutsche Nationalmannschaft reitet unter Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter auf der Erfolgswelle. In den vergangenen 12 Länderspielen setzte es mit dem knappen und unglücklichen Aus bei der EM gegen Spanien lediglich eine Niederlage. Bisher kämpft die Truppe auch erfolgreich gegen alle Handicaps und Rückschläge an.

Zudem haben sich die Niederländer am Freitag in Ungarn nicht mit viel Ruhm bekleckert. Doch am Montag dürfte es zwischen den beiden Erzrivalen wieder viel enger zugehen, als die Quoten das implizieren. Ein Grund ist die Tatsache, dass die DFB-Auswahl ohne zahlreiche Stammspieler auskommen muss.