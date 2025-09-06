Deutschland - Nordirland Tipp, Prognose & Quoten | 07.09.2025

SPORT1 Betting 06.09.2025 • 18:00 Uhr Deutschland - Nordirland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Nächste Blamage für die DFB-Elf?

Unser Deutschland - Nordirland Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 07.09.2025 lautet: Nach der schwachen Abwehrleistung gegen die Slowakei gehen wir in unserem Wett Tipp heute von einem Gegentreffer für die Nagelsmann-Truppe aus.

Am vergangenen Donnerstag dürfte so manch ein Tippschein in die Brüche gegangen sein. Denn damit, dass die DFB-Elf in der Slowakei verliert, hat wohl kaum einer gerechnet. In unserer Deutschland Nordirland Prognose steht die Nagelsmann-Truppe nach einer extrem schwachen Vorstellung in Bratislava nun unter Druck.

Insbesondere die Abwehrleistung war völlig indiskutabel und wir gehen nicht davon aus, dass bis Sonntag eine enorme Steigerung eintritt. Deshalb entscheiden wir uns für den Deutschland Nordirland Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,42 bei NEO.bet. Wer bei diesem Buchmacher noch kein Kunde ist und von einem Erfolg der DFB-Elf überzeugt ist, kann allerdings auch von einem besonderen Angebot mit erhöhter Quote profitieren.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Nordirland auf “Beide Teams treffen”:

Deutschland ist seit 4 Länderspielen sieglos.

Die DFB-Elf kassierte in jeder ihrer letzten 6 Partien Gegentreffer.

Nordirland hat in jedem der letzten 8 Länderspiele getroffen

Deutschland vs Nordirland Quoten Analyse:

Die Sportwettenanbieter zeigen sich von der desolaten Leistung der DFB-Elf unbeeindruckt und stecken sie am Sonntag in die klare Favoritenrolle. Die Deutschland Nordirland Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,13. Wer auf die Gäste setzt, darf dagegen mit Quoten bis 26,0 rechnen.

Wer noch kein Konto bei NEO.bet hat, der kann aktuell von einem spektakulären Odds Boost profitieren. Mit diesem schnellen die Deutschland Nordirland Wettquoten für einen Tipp auf die Nagelsmann-Truppe auf derzeit 6,60. Zum Vergleich: Ein Tipp auf einen deutschen Sieg mit mindestens vier Toren Vorsprung wirft Quoten von “nur” 6,00 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Nordirland Prognose: DFB-Elf unter Druck

Dass die Slowakei der schwerste Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft sein würde, war klar. Dass die DFB-Elf in Bratislava aber mit 0:2 den Kürzeren zieht, hat wohl trotzdem kaum einer gedacht. Erschreckend aus deutscher Sicht war vor allem die Tatsache, dass diese Niederlage absolut verdient war.

Vor allem in der Abwehr zeigte die Mannschaft von Julian Nagelsmann eklatante Schwächen und ließ überhaupt in allen Bereichen den nötigen Biss und Esprit vermissen. So stand am Ende folgerichtig die dritte Länderspiel-Pleite in Serie fest und die zweite, bei der die Deutschen noch nicht einmal ein Tor erzielten.

Gleichzeitig war die Niederlage eine historische. Denn bis dato hatte eine deutsche Nationalmannschaft in ihrer 117-jährigen Geschichte noch nie ein Auswärtsspiel im Rahmen einer WM-Qualifikation verloren (37S, 10U). Zudem blieb sie im insgesamt vierten Länderspiel in Folge sieglos (1U, 3N).

Überhaupt hat die Nagelsmann-Truppe nur eine ihrer letzten sechs Partien gewonnen (2U, 3N). In jedem dieser letzten sechs Spiele gab es zudem mindestens ein Gegentor. In den letzten 4 Begegnungen kassierte sie sogar jeweils mindestens zwei Gegentreffer. Nicht zuletzt deswegen erwarten wir im Rahmen der Deutschland Nordirland Prognose abermals ein Gegentor.

Deutschland - Nordirland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 0:2 Slowakei (A), 0:2 Frankreich (H), 1:2 Portugal (H), 3:3 Italien (H), 2:1 Italien (A)

Letzte 5 Spiele Nordirland: 3:1 Luxemburg (A), 1:0 Island (H), 1:2 Dänemark (A), 1:5 Schweden (A), 1:1 Schweiz (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs. Nordirland: 6:1 (H), 2:0 (A), 3:1 (A), 2:0 (H), 1:0 (N)

Dass die Nordiren wissen, wo das Tor steht, haben sie in ihren letzten Länderspielen jedenfalls unter Beweis gestellt. In jeder ihrer letzten acht Begegnungen hat die Green & White Army getroffen. Gewonnen hat sie allerdings nur die ersten und letzten beiden dieser acht Partien (2U, 2N).

Am Donnerstag schlug sie im ersten WM-Qualifikationsspiel Luxemburg auswärts mit 3:1 und setzte sich damit vorerst an die Spitze der Gruppe A. Ein Punkt am Sonntag in Köln wäre für Nordirland Gold wert. Allerdings tritt Norn Iron in Auswärtsspielen eher harmlos auf und nimmt nur selten etwas mit.

Der Sieg in Luxemburg war der erste Auswärtserfolg seit einem 1:0 in Schottland im März 2024. Zwischendrin blieben die Nordiren in sechs aufeinanderfolgenden Auswärtspartien sieglos (2U, 4N). Weiter zurückblickend konnten sie nur zwei der letzten 13 Länderspiele auf des Gegners Platz für sich entscheiden (3U, 8N).

Insofern sehen wir die Gäste in unserem Deutschland Nordirland Tipp ebenfalls als klare Außenseiter, trauen ihnen aber zumindest ein Tor zu. Denn ein solches erzielten sie auch in jeder ihrer letzten vier Auswärtsbegegnungen, wobei sie in diesem Zeitraum unter anderem in Schweden und Dänemark gastierten.

So seht ihr Deutschland - Nordirland im TV oder Stream:

07. September 2025, 20:45 Uhr, RheinEnergieSTADION, Köln

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

Bei der Übertragung der WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wechseln sich ARD, ZDF und RTL ab. Dieses Mal ist der Sender RTL an der Reihe, der die Partie im Free TV und im Stream bei RTL+ zeigt.

Beim Blick auf den direkten Vergleich kann es in der Deutschland Nordirland Prognose eigentlich keine zwei Meinungen geben. Die DFB-Elf führt das head-to-head mit 13 Siegen gegenüber nur zwei Niederlagen bei vier Remis und 46:15 Toren klar an.

Deutschland vs Nordirland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: Baumann - Rüdiger, Andrich, Tah, Mittelstädt; Gnabry, Kimmich, Goretzka, Amiri, Wirtz; Woltemade

Ersatzbank Deutschland: Nübel, Dahmen, Anton, Collins, Koch, Raum, Adeyemi, Leweling, Nebel, Stiller, Groß, Beier

Startelf Nordirland: Peacock-Farrell - Hume, McNair, Toal; Bradley, Galbraith, S. Charles, McCann, Devenny; Reid, Price

Ersatzbank Nordirland: McMullan, Southwood, Devlin, Hale, Donley, D. Charles, Marshall, Johnson, McDonnell, Saville, Taylor, McConville

Beim letzten Aufeinandertreffen auf deutschem Boden gab es einen satten 6:1-Erfolg. Aktuell ist die deutsche Mannschaft seit elf direkten Begegnungen ungeschlagen (9S, 2U). Die letzten neun Duelle hat sie allesamt für sich entschieden.

Insofern lässt sich zweifelsohne auch über den Deutschland Nordirland Tipp “Sieg Deutschland & Beide Teams treffen” nachdenken. Bei Winamax erhält man dafür aktuell eine Quote von 3,00. Zusätzlich hat der Bookie derzeit einen spannenden Winamax Bonus im Angebot.

Unser Deutschland - Nordirland Tipp: “Beide Teams treffen”

Alle sind auf das erste Match der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach der Blamage von Bratislava gespannt und alle erwarten eine Reaktion. Die hat man aber auch schon in der 2. Halbzeit in der Partie am Donnerstag erwartet, doch sie blieb aus. Mit ein paar Tagen Bedenkzeit gehen wir jedoch davon aus, dass wir am Sonntag ein anderes deutsches Gesicht erleben werden.

Kaum jemand konnte sich drei deutsche Länderspiel-Pleiten in Folge vorstellen, doch sie sind eingetreten. Vier Niederlagen am Stück wären ein neuer Tiefpunkt, den es zu vermeiden gilt. Wir gehen schon davon aus, dass die DFB-Elf diese Partie gewinnt bzw. gewinnen kann. Doch die Probleme in der Abwehr wird sie nicht in so kurzer Zeit komplett abstellen können. Da eine Siegwette, außer für Neukunden von NEO.bet dank des Quoten Boosts, ohnehin keinen nennenswerten Ertrag bringt, halten wir eine Torwette für eine sinnvolle Option.