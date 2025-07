Deutschland - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 04.07.2025

SPORT1 Betting 02.07.2025 • 14:00 Uhr Deutschland - Polen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Frauen EM 2025 Wette | Stürmen die DFB-Frauen an die Tabellenspitze?

Unser Deutschland - Polen Sportwetten Tipp zum Frauen EM 2025 Spiel am 04.07.2025 lautet: Im Wett Tipp heute erwarten wir beste Unterhaltung und viele Torszenen. Individuelle Fehler kalkulieren wir ebenfalls ein.

Die besten Wettanbieter stecken einen klaren Rahmen für die Deutschland Polen Prognose zum ersten Spieltag der Frauen EM 2025 ab. Alles andere als ein Sieg der DFB-Frauen wäre irritierend, vor allem im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen unter Trainer Christian Wück.

Auf dem Weg zur EM-Endrunde duellierten sich die deutschen Fußballerinnen in der Qualifikation mit den EM-Debütantinnen. Beide Spiele endeten mit einem torreichen Sieg der Wück-Auswahl. Darauf aufbauen spielen wir den Deutschland Polen Wett Tipp heute bei Interwetten und setzen auf eine Quote von 1,77 für “Über 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Polen auf “Über 3,5 Tore”:

Beide direkten Duelle in der EM-Qualifikation enthielten “Über 3,5 Tore”.

Im Kalenderjahr 2025 wurden alle 6 Begegnungen der deutschen Fußballerinnen mit “Über 3,5 Toren” im Spiel abgepfiffen.

Die DFB-Frauen erzielten zuletzt in 5 aufeinanderfolgenden Länderspielen “Über 3,5 Tore”.

Deutschland vs Polen Quoten Analyse:

Eine klassische Drei-Weg-Wette könnt ihr mit Blick auf die Deutschland gegen Polen Wettquoten ziemlich schnell von eurer Liste streichen. Die DFB-Frauen rufen für einen Sieg kaum spielbare Deutschland vs Polen Quoten von circa 1,07 auf.

Erst ab einem Handicap von 0:3 findet ihr eine Art ausgeglichenes Quotenverhältnis, wodurch die hohe Favoritenrolle der Rekord-Europameisterinnen hervorgehoben wird. Wir empfehlen, dieses hohe Handicap mit einer Wette ohne Einzahlung abzusichern.

Deutschland vs Polen Prognose: Stürmisch

Die DFB-Frauen haben ihr Teamquartier in Zürich bezogen. Auf einen abschließenden Test hat Christian Wück nach zuletzt beeindruckenden Ergebnissen verzichtet. Stattdessen wollte der 52-Jährige im Training an den Feinheiten arbeiten. Im Deutschland vs. Polen Tipp freuen wir uns schon auf das energische Offensivspiel der deutschen Fußballerinnen.

Es gibt eine vielfältige Palette an Faktoren, die eine Deutschland gegen Polen Prognose auf “Über 3,5 Tore” empfehlenswert aussehen lässt. Vor allem das Angriffsspiel der Adlerträgerinnen hat in den letzten Wochen und Monaten überzeugt.

Wück hat sein bevorzugtes 4-2-3-1 System installiert und in Lea Schüller eine würdige Nachfolgerin für die ehemalige Kapitänin Alexandra Popp gefunden. Schüller lief bis jetzt in 75 Partien für den DFB auf und erzielte herausragende 52 Treffer.

Sie ist längst nicht die einzige Spielerin, der wir im Deutschland Polen Tipp einen oder mehrere Treffer zutrauen. Als potenzielle Torschützin muss ebenso Selina Cerci genannt werden, die sich in der abgelaufenen Frauen-Bundesliga-Saison als erfolgreichste Torschützin (16) einen Namen gemacht hat.

Deutschland - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 6:0 Österreich (A), 4:0 Niederlande (H), 6:1 Schottland (H), 4:0 Schottland (A), 4:1 Österreich (H).

Letzte 5 Spiele Polen: 4:0 Ukraine (H), 3:0 Rumänien (H), 4:0 Nordirland (A), 1:1 Bosnien-Herzegowina (A), 5:1 Bosnien-Herzegowina (H).

Letzte 5 Spiele Deutschland vs. Polen: 3:1 (A), 4:1 (H).

Auf keinen Fall schließen wir in der Deutschland vs. Polen Prognose einen Treffer der polnischen Frauen Nationalmannschaft aus. Wir gehen sogar so weit, dass wir in den Quoten von circa 2,80 für “Beide Teams treffen” einen Value erkennen.

Die Debütantinnen erzielten in ihren letzten drei Länderspielen insgesamt elf Treffer. Kapitänin Ewa Pajor ist eine Weltklasse-Stürmerin, die in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils Torschützenkönigin geworden ist.

In der Saison 2023/2024 verabschiedete sie sich als Torschützenkönigin aus der Frauen-Bundesliga und wechselte nach Spanien zum FC Barcelona. Dort erzielte sie in ihrer ersten Spielzeit 43 Tore in 46 Pflichtspielen.

Die Weiß-Roten trafen schon in der EM-Qualifikation auf die deutschen Fußballerinnen und verloren beide Vergleiche. Einen Treffer erzielten die weißen Adler jedoch in beiden Aufeinandertreffen.

Somit ziehen wir eine Wette auf “Polen über 0,5 Tore” für einen alternativen Deutschland gegen Polen Tipp in Betracht. Am wahrscheinlichsten ist ein Treffer der eben erwähnten “Ewa Pajor”.

So seht ihr Deutschland - Polen im TV oder Stream:

04. Juli 2025, 21 Uhr, Kybunpark, St. Gallen

Übertragung TV: ARD

Übertragung Stream: ARD

Trainiert werden die EM-Debütantinnen von Nina Patalon. Die 39-Jährige hat ihre Spielerkarriere, ähnlich wie Christian Wück, nach vielen Verletzungen bereits frühzeitig beendet und sich auf die Arbeit als Übungsleiterin konzentriert.

Unter ihrer Anleitung hat sich der polnische Frauenfußball enorm weiterentwickelt. Sieben Spielerinnen ihrer Mannschaft sind in der Frauen-Bundesliga aktiv.

Deutschland vs Polen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: Berger - Linder, Knaak, Minge, Gwinn - Nüsken, Senß - Bühl, Dallmann, Brand - Schüller

Ersatzbank Deutschland: Johannes, Mahmutovic, Hendrich, Kett, Kleinherne, Wamser, Däbritz, Lohmann, Cerci, Freigang, Hoffmann, Zicai

Startelf Polen: Szemik - Zieniewicz, Wos, Dudek, Wiankowska - Achcinska, Pawollek, Kamczyk - Tomasiak, Padilla, Pajor

Ersatzbank Polen: Radkiewicz, Seweryn, Adamek, Dudek, Matysik, Mesjasz, Szymczak, Grabowska, Kokosz, Slowinska, Jedlinska, Krezyman, Tomasiak, Zawistowska

Nie zuvor haben die polnischen Fußballerinnen an einer Endrunde eines großen Turniers teilgenommen. Die Qualifikation ist den Bialo-Czerwoni über die Play-offs geglückt. Dort bezwang die Patalon-Auswahl überraschend Österreich.

Patalon wählt ihre Matchpläne flexibel aus und setzt gegen stärkere Teams, wie es die Rekord-Europameisterinnen aus Deutschland sind, vorrangig auf ein schnelles Umschaltspiel.

Unser Deutschland - Polen Tipp: Über 3,5 Tore

Die DFB-Frauen zählen zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titel bei der Frauen-Europameisterschaft 2025. Das Offensivspiel läuft bereits hervorragend, doch in der Verteidigung sind hin und wieder Fehler in der Abstimmung zu erkennen gewesen.