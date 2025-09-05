Deutschland - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 06.09.2025

SPORT1 Betting 05.09.2025 • 18:00 Uhr Deutschland - Portugal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EuroBasket 2025 Wette | Sorgen die deutschen Basketballer erneut für klare Verhältnisse?

Unser Deutschland - Portugal Sportwetten Tipp zum EuroBasket2025 Spiel am 06.09.2025 lautet: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat bei der EM eine sensationelle Vorrunde gespielt. So gehen wir im Wett Tipp heute im Achtelfinale auch von einer klaren Angelegenheit aus.

Die deutschen Basketballer haben sich in der Vorrunde der EM souverän mit fünf Siegen aus fünf Spielen den ersten Platz in der Gruppe B gesichert. Am Ende sprang sogar die beste Gruppenphase in der Verbandsgeschichte des DBB heraus. Am Samstag beginnt bei der EuroBasket 2025 im lettischen Riga nun die K.o.-Phase.

Deutschland trifft im Achtelfinale auf den Außenseiter Portugal. Hier rechnen die Quoten der Deutschland Portugal Prognose nicht im geringsten Fall mit einer Überraschung. Auch wir setzen klar auf den amtierenden Weltmeister und spielen mit einer Quote von 1,90 bei Bwin den Deutschland Portugal Wett Tipp heute “Sieg Deutschland HC -30,5”.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Portugal auf “Sieg Deutschland HC -30,5”:

Deutschland steht bei der EM 2025 auf Platz 1 bei den PPG (105,8) - Portugal auf dem vorletzten Rang (63)

Die DBB Auswahl belegt bei der EuroBasket2025 bei der EFFPG Rang 1 (134,2) - die FPB-Truppe Platz 23 (65)

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat bisher alle 18 Duelle gegen die Portugiesen gewonnen

Deutschland vs Portugal Quoten Analyse:

Schon der Blick auf die FIBA-Weltrangliste sorgt für klare Verhältnisse. Die DBB-Auswahl steht hier auf Platz 3 hinter den USA und Serbien. Die Portugiesen schaffen es dagegen lediglich auf Rang 56 und sind laut dem Ranking vor dem Co-Gastgeber Zypern das schwächste europäische Team beim laufenden Turnier.

Dieser Unterschied spiegelt sich auch in den Deutschland vs Portugal Quoten wider. Für einen Favoritensieg gibt es gerade mal eine Höchstquote von 1,02. Auf der Gegenseite warten bei den besten Buchmachern für ein Weiterkommen der Iberer Deutschland gegen Portugal Wettquoten bis zu 20,0 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Portugal Prognose: Knackt die DBB-Auswahl erneut die 100-Punkte-Marke?

Sicher gab es für den Weltmeister in dieser Vorrunde noch keine echte Prüfung. Doch die Art und Weise, wie die DBB-Auswahl bei dieser EM bisher aufgetreten ist, war schon beeindruckend. Erstmals konnte sich Deutschland bei einer EM schadlos halten. Alle Spiele wurden mit mindestens 19 Punkten Differenz gewonnen, dreimal wurde der Gegner mit 30 Zählern oder mehr Abstand deklassiert. In der Gruppenphase kam deutsche Basketball-Nationalmannschaft auf ein Net-Rating von 43,4 und hatte die mit Abstand beste Offense (140,7 Offensiv-Rating).

Als einziger Teilnehmer stellt man mit Franz Wagner (5.) und Dennis Schröder (7.) zwei Spieler, die über 20 Punkte pro Spiel erzielen und damit unter den Top 10 im Turnier rangieren. Ein Trumpf sind auch die wenigen Ballverluste. Gerade mal 10,4 Turnover per Game sind der Topwert beim laufenden Turnier. Doch auch die Defense kann sich auf Platz 3 hinter Spanien und Griechenland sehen lassen. Am Mittwoch ließ man gegen Gastgeber Finnland nur 61 Punkte zu. Isaac Bonga nahm dabei weitgehend den NBA-All-Star Lauri Markkanen (Utah Jazz) aus dem Spiel, der gerade einmal auf elf Zähler kam.

Im Basketball gilt Portugal noch als Entwicklungsland. Doch in diesem Jahr hat sich die FPB-Auswahl zum vierten Mal nach 1951, 2007 und 2011 für eine EM-Endrunde qualifiziert. Bei einer WM oder bei Olympia waren die Iberer bisher noch nie am Start. Als bestes Ergebnis steht der neunte Platz bei der Europameisterschaft 2007 zu Buche. Vor der Teilnahme an der EuroBasket 2025 standen bisher auch nur fünf Siege aus drei EM-Teilnahmen in der Statistik. Sieg Nummer sechs folgte gleich im ersten Spiel des laufenden Turniers mit einem 62:50 gegen Tschechien.

Dann folgten aber drei Niederlagen in Serie, darunter ein 54:95 gegen die Türkei und ein 69:80 gegen Serbien. Am Mittwoch sicherte sich Portugal mit einem knappen 68:65 über Estland das Ticket für die Runde der letzten 16. Damit steht das Land erstmals bei einem großen Basketballturnier in der K.o.-Phase. Star im Team von Coach Mario Gomes ist Neemias Queta, der 2024 mit den Boston Celtics den NBA-Titel gewann. In der vergangenen NBA-Saison kam Queta in 62 Partien auf einen Schnitt von fünf Punkten und vier Rebounds. Bei der Field Goal Percentage (35,5%) stehen die Portugiesen auf dem letzten Platz der EM. Auch das ist ein Grund für unseren Deutschland Portugal Tipp.

Deutschland - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 91:61 Finnland (A), 120:57 Großbritannien (H), 107:88 Litauen (A), 105:83 Schweden (H), 106:76 Montenegro (A)

Letzte 5 Spiele Portugal: 68:65 Estland (A), 62:78 Lettland (H), 54:95 Türkei (A), 69:80 Serbien (H), 62:50 Tschechien (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Portugal: 93:58 (H), 79:74 (A), 86:56 (A), 77:66 (A), 87:56 (H)

Bei unserer Deutschland Portugal Prognose müssen wir uns nicht lange mit dem direkten Vergleich aufhalten. Denn die Länderspiel-Bilanz ist mehr als eindeutig: In 18 Duellen ging die DBB-Auswahl immer als Sieger vom Feld.

Das letzte Aufeinandertreffen mit den Iberern stammt allerdings vom August 2016. Hier gab es einen 93:58-Heimsieg in einem Testspiel. Bei einer EM trafen beide Nationen nur 1951 aufeinander. Hier setzte sich Deutschland in der Platzierungsrunde mit 47:39 durch.

Die Nationalmannschaft von Coach Alex Mumbru hat wie schon erwähnt die beste Offensive der EM. In vier von fünf Spielen wurde die Marke von 100 Punkten überboten. Klappt das auch gegen die Portugiesen?

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Für den Deutschland Portugal Tipp “Deutschland über 100,5 Punkte” bekommen wir bei Buchmacher Interwetten eine Quote von 2,10. Alle Infos über den Bookie liefert euch unser ausführlicher Interwetten Test!

Unser Deutschland - Portugal Tipp: Sieg Deutschland HC -30,5

Deutschland beeindruckt bei dieser EM durch eine bärenstarke Offense, die von allen Positionen Gefahr ausstrahlt. Der Schlüssel zum Erfolg sind der Teamgeist, die Geschlossenheit und das schnelle Umschalten.

Sicher ist der verletzungsbedingte Ausfall von Co-Kapitän Johannes Voigtmann ein Handicap. Doch gegen Portugal wird man das problemlos kompensieren können. Hier gilt es, wie gegen Finnland, vor allem einen NBA-Star aus dem Spiel zu nehmen.

Gut möglich, dass Isaac Bonga wieder einen Spezialauftrag erhält und sich um Neemias Queta kümmert. Dadurch verliert die DBB-Auswahl zwar an Länge unter dem Korb und lässt viele Offensiv-Rebounds zu.

Doch das nimmt man gern in Kauf. Gegen Portugal könnte zudem Bundestrainer Alex Mumbru nach einem fünftägigen Krankenhausaufenthalt erstmals bei der EuroBasket 2025 an der Seitenlinie stehen.

Das dürfte dem Team einen weiteren Push geben. In der Vorrunde haben die Iberer mit 54:95 gegen die Türkei verloren. Ein ähnliches Ergebnis erwarten wir auch im Achtelfinale gegen Deutschland.