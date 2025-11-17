Deutschland - Slowakei Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2025

SPORT1 Betting 17.11.2025 • 10:42 Uhr Deutschland - Slowakei Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Zittern sich die Deutschen zum Gruppensieg?

Unser Deutschland - Slowakei Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 17.11.2025 lautet: Die DFB-Elf wird das Finale um das direkte WM-Ticket gewinnen. Viele Tore erwarten wir in unserem Wett Tipp heute allerdings nicht.

Am Montag ist es also soweit: In Leipzig kommt es zum Endspiel um das direkte WM-Ticket zwischen der DFB-Elf und der slowakischen Nationalmannschaft. An das Hinspiel hat die Nagelsmann-Truppe keine guten Erinnerungen. In unserer Deutschland Slowakei Prognose für das Rückspiel erwarten wir nun eine scharz-rot-goldene Revanche.

Begeisternden Hurra-Fußball erwarten wir allerdings von keinem der beiden Teams und rechnen daher auch nicht mit allzu vielen Toren. Wir entscheiden uns für den Deutschland Slowakei Wett Tipp heute “Sieg Deutschland & Unter 4,5 Tore” mit einer Quote von 1,64 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Slowakei auf “Sieg Deutschland & Unter 4,5 Tore”:

Deutschland blieb zuletzt dreimal in Folge ohne Gegentor.

Die DFB kassierte bisher 3, die Slowakei sogar nur 2 Gegentreffer.

In keinem der bisherigen 5 Quali-Spiele der Slowaken gab es mehr als 2 Tore.

Deutschland vs Slowakei Quoten Analyse:

Die besten Sportwetten Anbieter haben an dem Ausgang dieser Partie überhaupt keine Zweifel. Bei Deutschland Slowakei Wettquoten von höchstens 1,24 für einen Tipp auf Heimsieg ist die DFB-Elf für die Buchmacher der haushohe Favorit. Zum Vergleich: Für Wetten auf einen Erfolg der Gäste gibt es Quoten im zweistelligen Bereich bis 13,50.

Dabei trauen die Bookies dem Außenseiter noch nicht einmal ein Tor so recht zu. Das wird daran deutlich, dass die Deutschland Slowakei Quoten für die Wettoption “Beide Teams treffen” die Marke von 2,00 erreichen. Die Gegenwette liefert hingegen Höchstwerte von 1,75. Auch hier lohnt sich ein Vergleich: Die Quoten für Wetten auf “Über 2,5 Tore” bleiben nämlich durchgängig unter 1,50.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Slowakei Prognose: DFB-Elf holt den Gruppensieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Freitag das Qualifikationsspiel in Luxemburg gewonnen. Souverän sieht aber anders aus. Über einen Rückstand zur Halbzeit hätte sich die DFB-Elf keinesfalls beschweren können. Am Ende war das 2:0 gegen den 97. der FIFA-Weltrangliste nicht mehr als ein schmuckloser Arbeitssieg.

Zugleich war es der vierte Länderspielsieg in Folge und der dritte in Serie, bei dem die Deutschen ohne Gegentreffer geblieben sind. Am Montag reicht nun in Leipzig schon ein Punkt, um den Gruppensieg vor den Slowaken klar zu machen und das direkte Ticket für die WM 2026 zu lösen.

Den Dreier trauen wir der Nagelsmann-Truppe ohne Weiteres zu, allein schon deshalb, weil sie sich für die Pleite im Hinspiel revanchieren will. Ein Torfestival erwarten wir in der Red Bull Arena allerdings nicht. Zwar konnte die DFB-Elf in den Heimspielen gegen Nordirland bzw. Luxemburg drei bzw. vier Tore erzielen. Insgesamt stehen nach fünf Spieltagen aber nur zehn Treffer in der Bilanz.

Da mit den Sokoli nun der dem Namen nach schwerste Gegner zu Gast ist, erwarten wir im Rahmen der Deutschland Slowakei Prognose auch nicht allzu viele Tore des viermaligen Weltmeisters. Wollt ihr unsere Wette nachspielen, dann nutzt hierfür sehr gerne den aktuellen NEO.bet Promo Code.

Deutschland - Slowakei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:0 Luxemburg (A), 1:0 Nordirland (A), 4:0 Luxemburg (H), 3:1 Nordirland (H), 0:2 Slowakei (A)

Letzte 5 Spiele Slowakei: 1:0 Nordirland (H), 2:0 Luxemburg (H), 0:2 Nordirland (A), 1:0 Luxemburg (A), 2:0 Deutschland (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs. Slowakei: 0:2 (A), 3:0 (N), 1:3 (H), 2:1 (H), 4:1 (A)

Die Gäste haben sich mit einem Last minute-Sieg am Freitag das Endspiel um Platz 1 erkämpft. Im Heimspiel gegen Nordirland traf der drei Zeigerumdrehungen zuvor eingewechselte Debütant Tomas Bobcek in der ersten Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten 1:0-Erfolg. Mit diesem haben die Slowaken den 2. Platz in der Gruppe A sicher.

Dass sie nach dem Hinspielsieg gegen die Deutschen nicht als Tabellenführer nach Leipzig reisen, liegt daran, dass sie das Hinspiel in Nordirland mit 0:2 verloren haben. Interessant: In jedem der bisherigen fünf Qualifikationsspiele der Falken traf immer nur ein Team. Und: In keiner dieser fünf Begegnungen gab es mehr als zwei Tore pro Spiel.

Das ist mit ein Grund, warum wir in unserem Deutschland Slowakei Tipp abermals ein torarmes Match mit Beteiligung der Gäste erwarten. Die haben bei der 0:2-Pleite in Nordirland ihre überhaupt einzigen beiden Gegentreffer kassiert. Selbst erzielten sie im bisherigen Verlauf aber auch nur sechs Tore.

Der 1:0-Erfolg in Luxemburg durch ein Tor in der 90. Minute war dabei der einzige Auswärtssieg der Sokoli in deren letzten fünf Partien auf des Gegners Platz. Die anderen vier Auswärtsspiele wurden alle verloren. Der Wettanbieter NEO.bet hat übrigens aktuell einen starken NEO.bet Bonus im Angebot, den ihr ebenfalls für eure Wette verwenden könnt.

So seht ihr Deutschland - Slowakei im TV oder Stream:

17. November 2025, 20:45 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: ZDF

Übertragung Stream: ZDF

Das letzte WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft wird vom ZDF übertragen. Ihr könnt die Partie sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen.

Die Hinspielpleite der DFB-Elf hat in der Deutschland Slowakei Prognose natürlich einen gewissen Stellenwert. Auch wenn der Nagelsmann-Truppe ein Remis für Platz 1 reicht, wird sie schon allein aufgrund dieser Niederlage alles daran setzen, um diese Partie zu gewinnen.

Deutschland vs Slowakei: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: Baumann - Baku, Anton, Tah, Raum; Sane, Pavlovic, Wirtz, Goretzka, Gnabry; Woltemade

Ersatzbank Deutschland: Nübel, Dahmen, Brown, Kimmich, Schlotterbeck, Thiaw, Leweling, Schade, Ouedraogo, Nmecha, El Mala, Burkardt

Startelf Slowakei: Dubravka - Gyömber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec, Haraslin

Ersatzbank Slowakei: Takac, Rodak, Benes, Hrosovsky, Mesik, Pekarik, Sauer, Vavro, Tupta, Schranz, Bobcek, Bozenik

Zudem geht es darum, eine Reaktion auf den äußerst dürftigen Auftritt in Luxemburg zu zeigen, um die Stimmung im Land zu heben und der Presse kein neues Futter für weitere negative Schlagzeilen zu geben.

Und zu Hause wurden die anderen beiden Gruppengegner zumindest vom Ergebnis her klar besiegt. Nach alldem gehen wir deshalb in unserem Deutschland Slowakei Tipp von einem Heimsieg aus. Da die DFB-Elf während der gesamten Qualifikation aber keinesfalls brillierte, erwarten wir am Montag eher den nächsten Arbeitssieg als ein Spektakel.

Unser Deutschland - Slowakei Tipp: “Sieg Deutschland & Unter 4,5 Tore”

Es ist das Endspiel um den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation für die WM 2026, bei dem Deutschland alle Trümpfe in der Hand hält. Selbst ein Remis reicht der DFB-Elf, um Platz 1 zu verteidigen. Die Deutschen spielen keine gute Quali, gewannen zuletzt aber dreimal in Folge zu Null und wollen sich mit einem Sieg am Montag auch ein Stück weit für die Hinspielpleite revanchieren.

Die Slowakei überzeugte zum Auftakt gegen Deutschland, tat sich im weiteren Verlauf aber schwer und fuhr Last minute-Siege in Luxemburg und zuletzt gegen Nordirland ein. Auch wegen der überhaupt letzten schwachen Auswärtsauftritte mit vier Pleiten in den letzten fünf Auswärtsspielen gehen wir von einer Niederlage der Sokoli zum Abschluss aus. Da die Deutschen nur drei Gegentore und die Slowaken sogar nur zwei Gegentreffer kassiert haben, dürfte es in Leipzig auch nicht allzu torreich werden.