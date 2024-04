Beste Bayern Arsenal Wetten CL Viertelfinale

Rückspielzeit im Champions League Viertelfinale! Am Mittwoch (21:00 Uhr) will der FC Bayern nach der endgültig verlorenen Meisterschaft seine Saison mit dem Halbfinaleinzug am Leben erhalten.

In München ist der FC Arsenal zu Gast, der sich im ausgeglichenen Heimspiel vor einer Woche ein 2:2-Remis sicherte.

Doch auch die Gunners reisen nicht gerade mit positiven Gedanken in die bayerische Landeshauptstadt. Wir haben die fünf besten Wetten zum Rückspiel Bayern - Arsenal in der Allianz Arena.

5 beste Bayern - Arsenal Wetten:

Bayern - Arsenal Wetten: Bestätigt der FCB die Statistik?

Nach dem 2:2 im Hinspiel mühte sich der FC Bayern gegen den 1. FC Köln zu einem 2:0-Heimsieg, während Arsenal am Wochenende im eigenen Stadion mit leeren Händen dastand. Gegen Aston Villa verloren die Gunners mit 0:2.

Für das Rückspiel im Champions League Viertelfinale bedeutet dies erst einmal gar nichts. Zu erwarten ist ein ähnliches Spiel wie vor einer Woche, zumal ohne die Auswärtstorregel am Mittwoch ohnehin wieder bei Null begonnen wird.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass Arsenal seine letzten drei Gastspiele in Deutschland verloren hat und in den vergangenen sechs Versuchen nur einmal in München gewinnen konnte. Nur einmal in den letzten 18 Champions League K.o.-Duellen schied Bayern nach mindestens einem Remis noch aus.

Die Bayern - Arsenal Wette, die nahe liegt, ist dementsprechend jene auf einen Heimsieg. Die beste Quote gibt es beim Top-Wettanbieter bet365 zu einer 2.37.

Wird Bayern - Arsenal wieder torreich?

Abseits von Sieger des Spiels und Weiterkommen gibt es diverse weitere vielversprechende Bayern - Arsenal Wetten. Vor allem hinsichtlich der Tore im Spiel gibt es Fragen zu klären.

Die Statistik spricht zumindest einmal für Tore von beiden Seiten. Denn in den letzten sechs Aufeinandertreffen erzielten stets beide Klubs ein Tor. Passiert dies auch am Mittwoch? Die Bayern - Arsenal Quote von 1.52 bei Oddset legt dies zumindest nahe.

Im Hinspiel trafen die Gunners zuerst im Spiel. Ohnehin taten sie das auch in sieben ihrer vergangenen neun Partien. Bei Interwetten gibt es die Top-Wettquote 2.10 für ein erstes Tor von Arsenal.

Und wie viele Tore könnten beide Teams im Spiel zusammen erzielen? In acht der letzten zehn Münchner Partien fielen drei oder mehr Tore, im direkten Vergleich in fünf der letzten sechs Spiele. Die Bayern - Arsenal Wette auf mehr als 2,5 Tore bietet die Quote 1.58 bei bwin.

In diesem Zusammenhang empfiehlt sich zudem eine Wette auf drei oder vier Tore im Spiel zur Quote 1.75 bei AdmiralBet. Denn allzu verrückt wie öfter einmal in der Vergangenheit (5:1 ist das häufigste Resultat im direkten Vergleich) dürfte es dieses Mal eher nicht werden.