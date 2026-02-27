SPORT1 Betting 27.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Greuther Fürth vs FC Schalke 04 Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 28.02.2026.

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen scheint sich der Herbstmeister Schalke nach einem eher schwachen Start in die Rückrunde langsam wieder stabilisiert zu haben. Doch in der Tabelle der 2. Bundesliga geht es weiter eng zu. Das Polster des Spitzenreiters aus Gelsenkirchen auf Rang 4 beträgt gerade mal drei Punkte.

Am Samstagabend setzen die besten Sportwetten Anbieter in ihren Greuther Fürth vs FC Schalke 04 Prognosen im Sportpark Ronhof auf die Gäste. Ein Sieg von Königsblau wird bei Betano mit einer Quote von 1,75 belohnt. Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore“ bietet Betano eine attraktive Quote von 1,52.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Auf den ersten Blick scheinen die Verhältnisse bei diesem Duell klar: Der Tabellenführer trifft auf das Schlusslicht. Doch die SpVgg Greuther Fürth gewann zwei ihrer vier letzten Zweitliga-Spiele (2N). Das sind genauso viele Erfolge wie in den 15 vorherigen BL2-Partien. Auch scheut sich das Kleeblatt nicht vor Duellen gegen den Tabellenführer. Die Mittelfranken kassierten in den vergangenen fünf Partien gegen den Ersten gerade mal eine Pleite (3S, 1U).

Nach dem 2:1 Heimsieg gegen Bielefeld vom vergangenen Wochenende ist die Truppe von Trainer Heiko Vogel wieder mittendrin im Rennen um den Klassenerhalt. Fürth ist zwar weiterhin Letzter und hat nach wie vor die mit Abstand schlechteste Tordifferenz (-20). Der Rückstand auf Rang 15 beträgt aber nur noch einen Punkt. Der jüngste Sieg wurde mit einer geschlossenen und leidenschaftlichen Mannschaftsleistung geholt.

Die schlechteste Abwehr der Liga überzeugte mit einer konzentrierten Defensivleistung. Die SpVgg steht auf Platz 18 bei den xGA (43,3). Aber nur Darmstadt hat eine bessere “Shot Conversion” als die SpVgg (13,3%). Zudem haben die Franken die beste “Shooting Accuracy” der Liga. 52,6 Prozent der Schüsse kommen aufs Tor.

Ein Erfolgsfaktor für die Herbstmeisterschaft von Schalke war die gute Defensive. Doch davon ist aktuell nicht mehr viel übrig. In den 17 Partien der ersten Saisonhälfte kassierte S04 zehn Gegentore. Bei exakt so vielen Gegentreffern stehen die Knappen nun nach nur drei Partien der Rückserie. Auch beim 5:3 gegen Magdeburg am vergangenen Spieltag wurde die fehlende Balance zwischen Angriff und Verteidigung deutlich.

Weiterhin steht Königsblau auf Platz 1 bei den xGA (24,1) und bei den zugelassenen Schüssen (219). Zehn weiße Westen werden lediglich von der Hertha (11) überboten. Coach Miron Muslic kann sich auf seine Offensive um die Neuzugänge Dzeko und Aouchiche verlassen. Vor allem Dzeko ist eine Wucht. Der Bosnier hat bei fünf Einsätzen schon sieben Scorerpunkte gesammelt (4 Tore, 3 Vorlagen).

Beide Vereine kommen bisher auf 12 Pflichtspiele gegeneinander. Fürth liegt in der Bilanz mit fünf Siegen und vier Remis (3N) vorne. Erst in der Hinrunde kassierten die Franken beim 0-1 die erste Niederlage gegen die Knappen in der 2. Liga (3S, 3U). Der einzige Auswärtssieg am Ronhof gelang Schalke im September 2012 in der Bundesliga.

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Greuther Fürth vs FC Schalke 04 Prognosen berücksichtigen dabei vor allem das Tabellenbild, den direkten Vergleich und die Qualität der beiden Teams.

Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore ( Quote 1,52 bei Betano ): Unser Haupttipp schaut auf die Ausgangslage zwischen beiden Teams. Natürlich ist der Tabellenführer mit seiner Qualität zu Recht der Favorit. Fürth konnte in dieser Saison bisher gerade mal drei von elf Heimspielen für sich entscheiden. Am Ende trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu.

Die Buchmacher sehen die Gäste aus Gelsenkirchen klar vorne. Wir gehen aber auf Nummer Sicher. Denn ein Selbstläufer wird das Duell gegen das Schlusslicht für S04 auf keinen Fall. So setzen wir auf die “Doppelte Chance x/2” und rechnen auch mit ein paar Toren.