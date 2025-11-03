SPORT1 Betting 03.11.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben die Quoten für das nächste Wochenende erstellt | Wir haben die besten Bundesliga-Wetten des 10. Spieltags für euch!

Der 10. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 hat einige spannende Derbys zu bieten. Zudem könnte die eine oder andere Trainerentlassung bevorstehen. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Wochenendes voraus!

Am 10. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen mit Paul Simonis (Wolfsburg) und Sandro Wagner (Augsburg) vor allem zwei Trainer unter großem Druck. Zudem warten mit Duellen wie VfB vs FCA und Frankfurt vs Mainz Nachbarschaftsduelle auf die Fans. Während Leipzig seine Serie ausbauen will, will der FC St. Pauli den freien Fall stoppen.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Betano auf die fünf besten Wetten zum 10. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? Betano gehört zu den besten Sportwetten Anbietern auf dem Markt. Nach der Betano Anmeldung könnt ihr den Betano Promo Code einlösen!

Die besten Wetten zum 10. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Bremen - Wolfsburg: Sieg Werder

Der VfL Wolfsburg kassierte mit dem 2:3 am Wochenende daheim gegen Hoffenheim schon die fünfte Pleite der Saison 2025/26. Zudem warten die Niedersachsen seit 14 Heim-Pflichtspielen in Serie auf einen Sieg. Der Vorsprung auf Schlusslicht Heidenheim beträgt lediglich drei Zähler. Viele Fans und Experten rechneten nach der Niederlage gegen die TSG mit einer Entlassung von Coach Paul Simonis. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sprach dem Trainer aber das Vertrauen aus. Der Niederländer wird am Freitagabend in Bremen auf der Bank sitzen. Dort trifft man allerdings auf einen Gegner, der seit vier Partien in Serie ohne Niederlage ist und die letzten beiden Heimspiele mit 1:0 gewonnen hat. Wenn der VfL weiter so passiv und nachlässig verteidigt, setzt es wohl die nächste Pleite. Für einen Heimsieg bekommt ihr bei Betano eine Quote von 2,22.

Hoffenheim - Leipzig: Sieg RB

Die Bullen waren mit einer 0:6-Pleite bei den Bayern denkbar schlecht in die neue Spielzeit gestartet. Doch seit dieser Niederlage sind die Sachsen ungeschlagen. Das 3:1 am 9. Spieltag daheim gegen den VfB war der siebte Sieg in diesem Zeitraum. Mit 22 Punkten nach neun Runden absolviert RB den zweitbesten Saisonstart im Oberhaus. Und mit einer Quote von 2,42 bei Betano muss man der Truppe von Coach Ole Werner am kommenden Spieltag in Sinsheim den nächsten Dreier zutrauen. Denn lediglich drei Teams haben 2025/26 weniger Heimpunkte geholt als die TSG (3). Schon in der Vorsaison landete Hoffenheim in der Heimtabelle lediglich auf Rang 13. Auch konnten die Kraichgauer insgesamt gerade mal vier von 20 Duellen gegen die Sachsen für sich entscheiden (4U, 12N).

Freiburg - St. Pauli: St. Pauli unter 0,5 Tore

Der FC St. Pauli hat mit dem jüngsten 0:4 daheim gegen Mönchengladbach das sechste Spiel in Folge verloren. Vor allem die Art und Weise der Niederlage war alarmierend. Bisher konnten die Kiezkicker ihre fehlende Qualität meistens durch Geschlossenheit kompensieren. Doch aktuell sind die Hamburger keine Mannschaft mehr und zerfallen immer wieder in ihre Einzelteile. Coach Alexander Blessin steht nicht zur Disposition. Die zahlreichen Rochaden im Sturm haben aber dazu geführt, dass die Offensive aktuell nicht mehr funktioniert. An den letzten sechs Spieltagen hat der FCSP gerade mal ein Tor erzielt. Besserung scheint nicht in Sicht. So könnt ihr euch bei Betano für den Freiburg St. Pauli Tipp “St. Pauli unter 0,5 Tore” die Quote von 2,42 sichern.

Stuttgart - Augsburg: Sieg VfB & Über 1,5 Tore

Auch in Augsburg brennt der Baum. Am ersten Spieltag hatten die Fuggerstädter noch überraschend mit 3:1 in Freiburg gewonnen. Seitdem hat die Mannschaft in acht Spielen nur noch vier Punkte gesammelt, bei sechs Niederlagen. Hinzu kam das peinliche Pokalaus in der Vorwoche gegen Zweitligist Bochum. Mit dieser Bilanz gerät auch Coach Sandro Wagner immer mehr in den Fokus der Kritik. Gegen umschaltstarke Teams geht der offensive Ansatz meistens komplett in die Hose. Konzentriert sich der FCA auf die Defensive, geht das zu Lasten der Defensive. Nun geht es zum Angstgegner nach Schwaben. Die letzten sieben Gastspiele in Stuttgart hat Augsburg alle verloren. Zudem ist der VfB 2025/26 daheim nach vier Partien noch ohne Punktverlust. Da die schwächste Defensive der Liga (21 Gegentore) zu Gast im Ländle ist, spielen wir bei Betano den Tipp “Sieg VfB & Über 1,5 Tore”, für den wir eine Quote von 1,65 bekommen.

Frankfurt - Mainz: Über 2,5 Tore