SPORT1 Betting 20.11.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben für das kommende Wochenende wieder zahlreiche Wettoptionen im Angebot. | Wir haben die besten Bundesliga-Wetten des 11. Spieltags für euch!

Die Länderspielpause ist passé und das deutsche WM-Ticket fest gebucht. Zurück im Bundesliga-Alltag steht der 11. Spieltag der Saison 2025/26 auf der Agenda. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Wochenendes voraus!

Die Länderspielpause ist vorbei und aus deutscher Sicht endete sie mit einem Knall. Nach dem äußerst dürftigen Auftritt in Luxemburg, an dessen Ende ein glanzloser 2:0-Sieg stand, gab es am Montag zum Abschluss der WM-Qualifikation ein fulminantes 6:0 gegen die Slowakei, mit dem die DFB-Elf als Sieger der Gruppe A das Ticket für die WM 2026 gebucht hat.

Am Wochenende steht nun wieder die Bundesliga auf dem Programm. Wir haben uns die Quoten der Sportwetten Anbieter für die einzelnen Partien des 11. Spieltags näher angeschaut und aus diesen für euch wieder fünf spannende Optionen herausgepickt.

Die besten Wetten zum 11. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Mainz - Hoffenheim: Hoffenheim Über 1,5 Tore

Der 11. Spieltag wird am Freitag in der Mewa Arena eröffnet, in der die gastgebender Mainzer die Gäste von 1899 Hoffenheim empfangen. Der FSV hatte sich mit einer 0:1-Auswärtsniederlage im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt in die Länderspielpause verabschiedet. Damit blieben die Nullfünfer auch im sechsten BL-Spiel in Folge sieglos. Fünf dieser letzten sechs Liga-Partien haben sie verloren (1U). Ganz anders die Gemütslage bei der TSG. Beim 3:1-Heimerfolg über RB Leipzig holten die Kraichgauer nicht nur den vierten Bundesliga-Dreier am Stück. Bei jedem dieser letzten vier Siege erzielten sie auch genau drei Tore. Kein anderer Klub konnte seine letzten vier BL-Spiele gewinnen. Beim Vorletzten der Tabelle erwarten wir weitere Treffer der TSG und empfehlen deshalb den Mainz Hoffenheim Tipp “Hoffenheim Über 1,5 Tore” zu einer starken Quote von 2,07 bei Betano.

Heidenheim - Gladbach: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Für Heidenheim kam die Länderspielpause wohl gerade recht. Mit 0:6 ging der FCH in Leverkusen unter und behielt damit die Rote Laterne. An den ersten zehn Spieltagen kassierten die Kicker von der Ostalb sieben Pleiten (1S, 2U). Seit sechs Pflichtspielen wartet das Schlusslicht auf einen Sieg (2U, 4N). Gladbachs Formkurve zeigt indes seit einiger Zeit nach oben. Nach acht sieglosen BL-Partien zum Auftakt der neuen Saison konnten die Fohlen ihre letzten beiden Liga-Spiele mit insgesamt 7:1 Toren gewinnen. Vorausgegangen war den beiden Erfolgen ein 3:1-Sieg in der 2. Runde des DFB-Pokals. Wir sehen die Gäste im Vorteil und erwarten in der Voith-Arena auch einige Tore. Daher setzen wir auf den Heidenheim Gladbach Tipp “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”. Nach erfolgreicher Betano Anmeldung gibt es dort dafür eine Quote von 1,67.

Dortmund - Stuttgart: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Am 10. Spieltag hat Dortmund einen sicher geglaubten Sieg in Hamburg in letzter Sekunde doch noch aus der Hand gegeben: Beim HSV kassierte der BVB in der siebten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:1-Endstand. Nun kommt der Angstgegner der letzten Jahre in den Signal Iduna Park. Gegen Stuttgart hat die Borussia keines der letzten sechs Pflichtspiel-Duelle gewonnen. Die letzten fünf direkten Aufeinandertreffen haben die Schwarz-Gelben sogar alle verloren. Der VfB hat auch aktuell einen ganz guten Lauf: Von den letzten acht Spielen in nationalen Wettbewerben hat er sieben gewonnen und nur in Leipzig verloren. Wir setzen dennoch auf die Heimstärke des BVB, der saisonübergreifend neun der letzten zehn Pflichtspiele zu Hause gewonnen hat (1U). Eine Absicherung ist gegen den kommenden Gegner aber nicht verkehrt. Deswegen raten wir zum Dortmund Stuttgart Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,91.

Bayern - Freiburg: Sieg Bayern zu Null

Die ersten 16 Pflichtspiele der neuen Saison hatten die Bayern alle gewonnen - dann mussten sie in die Hauptstadt. Beim 2:2 bei Union Berlin ist die Siegesserie der Münchner gerissen, wobei der FCB den Ausgleich erst in der Nachspielzeit erzielte. Am Samstag darf der Rekordmeister zu Hause ran. Dort hat er die saisonübergreifend letzten neun Pflichtspiele alle gewonnen und sieben von ihnen zu Null. Auch die letzten drei BL-Heimspiele gegen den kommenden Gegner Freiburg haben die Bayern ohne Gegentor bei zehn eigenen Treffern für sich entschieden. Der Sport-Club reist zwar mit nur einer Pleite in den letzten 13 Pflichtspielen in die Allianz Arena (7S, 5U). Von 25 BL-Auswärtsspielen beim FCB haben die Breisgauer aber keines gewonnen (3U, 22N). Wir sprechen uns für den Bayern Freiburg Tipp “Sieg Bayern zu Null” mit einer Quote von 2,10 bei Betano aus. Für diese Wette könnt ihr auch den Betano Promo Code nutzen.

St. Pauli - Union Berlin: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien war St. Pauli stark in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Sieben Spieltage später stehen bei den Kiezkickern immer noch diese sieben Zähler auf der Habenseite. Beim 1:2 in Freiburg kassierte der FCSP die siebte BL-Pleite am Stück und zum sechsten Mal in den letzten sieben Liga-Spielen mindestens zwei Gegentreffer. Union Berlin dagegen fehlten Minuten, um den Bayern nach 16 Siegen in Folge die erste Pleite der Saison zu bescheren. Trotz zweimaliger Führung gab es am Ende nur ein 2:2 aufgrund eines Gegentors in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nur eines ihrer letzten fünf Pflichtspiele habe die Eisernen verloren. Wir trauen ihnen auch auf dem Kiez bei stark kriselnden Paulianern etwas Zählbares zu, wobei wir in dem Duell zweier nicht allzu starker Offensiven auch nicht die Masse an Toren erwarten. Konkret setzen wir auf den St. Pauli Union Berlin Tipp “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore” zu einer Quote von 2,00.