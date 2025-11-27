SPORT1 Betting 27.11.2025 • 18:00 Uhr Das Wettangebot der Buchmacher ist auch am kommenden Wochenende wieder enorm. | Wir haben die besten Bundesliga-Wetten des 12. Spieltags für euch!

Der 12. Spieltag der Saison 2025/26 hält unter anderem das Topspiel zwischen Leverkusen und Dortmund bereit. Aber auch in anderen Stadien kommt es zu spannenden Partien. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Wochenendes voraus!

Der 12. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison brachte keine echten Überraschungen mit sich. Die Bayern ziehen an der Spitze weiter relativ einsam ihre Kreise, während die Situation bei Klubs wie Heidenheim, St. Pauli oder Wolfsburg immer prekärer wird. Doch schon am kommenden Wochenende kann sich das hier und da ändern.

Dieses bringt mal wieder spannende Duelle im deutschen Oberhaus mit sich, wobei vor allem die letzten Vier der Tabelle allesamt vor schweren Auswärtsspielen stehen. Wir haben uns mit dem Angebot der Sportwetten Anbieter für die Begegnungen des 12. Spieltags beschäftigt und für euch wieder fünf interessante Wettmöglichkeiten herausgesucht.

Die besten Wetten zum 12. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Gladbach - Leipzig: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

4:0 auf dem Kiez bei St. Pauli, 3:1 im Rhein-Derby gegen Köln, 3:0 auf der Ostalb in Heidenheim und davor ein 3:1 in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Karlsruhe. Man könnte behaupten, Gladbach habe einen Lauf. Das letzte Mal, dass die Fohlen vier Pflichtspiele in Serie gewinnen konnten, liegt achteinhalb Jahre zurück. Mehr als vier Pflichtspiel-Siege am Stück gab es zuletzt im Jahr 2013. Bemerkenswert ist auch, dass die Borussia in jeder ihrer letzten vier Partien mindestens dreimal traf. Leipzig dagegen zeigte eine Reaktion auf die 1:3-Pleite in Hoffenheim vor der Länderspielpause und schlug am vergangenen Wochenende Bremen mit 2:0. Mit sechs Punkten Rückstand auf die Spitze sind die Bullen nach wie vor Bayern-Verfolger Nummer 1. Während sie zu Hause alle bisherigen fünf BL-Spiele in dieser Saison gewannen, gab es auswärts neben drei Dreiern schon drei Punktverluste (1U, 2N). In den letzten sechs direkten Duellen trafen nie beide Teams. In der aktuellen Verfassung beider Kontrahenten sollte sich das am Freitag ändern. Wir erwarten Treffer und empfehlen den Gladbach Leipzig Tipp “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,62 bei Betano.

Union Berlin - Heidenheim: Union Berlin Über 1,5 Tore

Die Formkurve von Union Berlin zeigt weiter nach oben. Nach dem 2:2 gegen die Bayern, als die Eisernen bis in die Nachspielzeit führten, gab es am vergangenen Sonntag einen 1:0-Erfolg bei St. Pauli. Es war das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage (2S, 2U). An der Alten Försterei haben sie sogar keines der letzten fünf Pflichtspiele verloren, auch wenn mit drei der Großteil remis endete (2S). Ganz anders die Gemütslage an der Ostalb: Heidenheim verlor zu Hause mit 0:3 gegen Gladbach, nachdem der FCH am Spieltag davor schon mit 0:6 in Leverkusen untergegangen war. Seit sieben Pflichtspielen warten die Gäste auf einen Sieg (2U, 5N). Auswärts haben sie die letzten vier Pflichtspiele alle bei insgesamt 2:14 Toren verloren. Auch in der Hauptstadt wird es Gegentreffer geben. Wir raten zum Union Berlin Heidenheim Tipp “Union Berlin Über 1,5 Tore”. Nach erfolgreicher Betano Anmeldung gibt es dort eine Quote von 1,75.

Bayern - St. Pauli: Sieg Bayern (HC 0:2)

Wer am vergangenen Samstag den Fernseher später eingeschaltet hat, der dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben: Bereits nach 17 Minuten lagen die Bayern im Heimspiel gegen Freiburg mit 0:2 hinten. Am Ende fuhren die Münchner aber einen souveränen 6:2-Erfolg ein. Zum fünften Mal in den bisherigen acht Heimspielen in dieser Saison schossen sie damit vier oder mehr Tore. Sechs dieser acht Partien zu Hause gewannen sie mit mindestens drei Treffern Differenz. Pauli dagegen kassierte beim 0:1 gegen Union Berlin die achte Liga-Pleite am Stück und das, nachdem die Kiezkicker an den ersten drei Spieltagen noch sieben Punkte geholt hatten. Bei fünf der letzten sechs BL-Pleiten erzielten sie noch nicht einmal ein Tor. Es könnte ein bitterer Nachmittag für die Gäste in der Allianz Arena werden. Wir setzen auf den Bayern St. Pauli Tipp “Sieg Bayern (HC 0:2)”. Für diese Handicapwette gibt es bei Betano eine Wettquote von 1,80.

Leverkusen - Dortmund: Über 3,5 Tore

Leverkusen hat am vergangenen Wochenende dem 6:0-Kantersieg über Heidenheim ein 3:1 in Wolfsburg folgen lassen. Für Bayer war das der sechste Sieg an den letzten sieben BL-Spieltagen. In dieser Phase hat die Werkself nur bei den Bayern verloren (0:3). Mit 27 Toren stellt sie hinter eben diesen Bayern die geteilt zweitbeste Offensive der Bundesliga. Daheim traf B04 in vier der letzten fünf BL-Partien mindestens doppelt. Dortmund traf am vergangenen Samstag gar dreifach. Dennoch sollte es am Ende nur zu einem 3:3 im Heimspiel gegen Stuttgart reichen, da man selbst die in Minute 89 erzielte 3:2-Führung nicht über die Zeit bringen konnte. In der vergangenen Bundesliga-Saison gewann jeweils die Gastmannschaft. Bayer triumphierte auswärts mit 3:2, der BVB revanchierte sich dann mit einem 4:2-Erfolg in der BayArena. Auch im kommenden Duell erwarten wir einige Treffer und sprechen uns daher für den Leverkusen Dortmund Tipp “Über 3,5 Tore” zu einer Quote von 2,35 aus. Für diese Wette könnt ihr auch den Betano Promo Code nutzen.

Frankfurt - Wolfsburg: Sieg Frankfurt

Beim 4:3-Erfolg in Köln am vergangenen Spieltag feierte Frankfurt den zweiten BL-Dreier am Stück. Weiter zurückblickend ist die Eintracht seit fünf Partien im deutschen Oberhaus ungeschlagen (3S, 2U). Zu Hause haben die Hessen ihre letzten beiden Partien gegen St. Pauli und Mainz jeweils ohne Gegentreffer gewonnen. Mit außerdem 27 Toren stellt die SGE zusammen mit Dortmund den geteilt zweitbesten Angriff der Liga. Mit Wolfsburg reist nun eine Mannschaft an, die in ihr erstes Spiel nach der Trennung von Paul Simonis als Cheftrainer gegen Leverkusen klar mit 1:3 verloren hat. Interimstrainer Daniel Bauer wird wohl auch am Sonntag an der Seitenlinie stehen. Seine Wölfe haben acht ihrer letzten neun Pflichtspiele verloren (1S). Zuletzt gab es vier Pflichtspiel-Pleiten (dreimal Bundesliga, einmal DFB-Pokal zu Hause gegen Zweitligist Kiel) in Folge. Wir rechnen dem VfL im Deutsche Bank Park keine allzu guten Chancen aus und raten daher zum Frankfurt Wolfsburg Tipp “Sieg Frankfurt”. Von Betano gibt es hierfür eine Quote von 1,67.