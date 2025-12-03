SPORT1 Betting 03.12.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben die Quoten für das nächste Wochenende erstellt | Wir haben die besten Bundesliga-Wetten des 13. Spieltags für euch!

Am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 leuchtet die Rote Laterne in Mainz. Zudem stehen zwei brisante Derbys auf dem Programm. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Wochenendes voraus!

Am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 steht in Mainz womöglich ein Trainerwechsel bevor. Zudem steigen zwei Derbys: Der HSV und Werder treffen erstmals seit Februar 2022 zum prestigeträchtigen Nordderby aufeinander. Und im Süden kommt es zum Südgipfel zwischen Stuttgart und den Bayern.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die fünf besten Wetten zum 13. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? Was der Bookie für deutsche Kunden zu bieten hat und wie der Winamax Bonus aussieht, schildern wir euch in unseren Winamax Erfahrungen.

Die besten Wetten zum 13. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

1. FSV Mainz 05 - Bor. Mönchengladbach: Doppelte Chance x/2

Am vergangenen Spieltag ist der 1. FSV Mainz 05 durch die Niederlage in Freiburg beim gleichzeitigen Sieg der Heidenheimer in Berlin auf den letzten Platz abgerutscht. Beim 0:4 im Breisgau zeigten sich die 05er extrem desolat und agierten wie ein Absteiger. So steht Coach Bo Henriksen bei den Rheinhessen kurz vor der Entlassung. Die Mannschaft wirkt verunsichert. Zudem befinden sich zahlreiche Leistungsträger in der Formkrise. Trotzdem schickt Winamax die Hausherren am Freitag im Heimspiel gegen die Fohlen mit Siegquoten von 2,30 als leichte Favoriten ins Rennen. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr eine Quote von 2,95. Dieser Einschätzung können wir allerdings nicht folgen und spielen mit einer Quote von 1,64 den Tipp “Doppelte Chance x/2”. Denn Coach Eugen Polanski hat die Borussia mit viel Leidenschaft, Struktur, Organisation und Teamwork in die Spur gebracht. In den letzten vier Partien blieb Gladbach ohne Niederlage (3S, 1U) und kassierte dabei auch gerade mal ein Gegentor.

VfB Stuttgart - Bayern München: Erstes Tor VfB

Die Bayern können mit elf Siegen, einem Remis und 44:9 Toren die beste Bilanz vorweisen, die ein Verein je in der Bundesliga nach 12 Spieltagen hatte. Die Männer von Coach Kompany haben aktuell acht Punkte Polster auf den ersten Verfolger RB Leipzig. In den letzten Wochen agierte der Rekordmeister aber nicht mehr so leichtfüßig wie zu Beginn der Saison. Am Samstag daheim gegen den FC St. Pauli wirkten die Münchner sehr schwerfällig und müde. Erst in der Nachspielzeit (90.+3 und 90.+6) konnte der FCB den Dreier gegen die Kiezkicker klarmachen. Nun müssen die Roten beim heimstarken VfB ran, der fünf Siege aus den ersten fünf Heimspielen dieser BL-Saison vorweisen kann. In den letzten vier Pflichtspielen gerieten die Bayern immer in Rückstand. Das können wir uns mit einer Quote von 2,75 bei Winamax auch am Samstag in Stuttgart vorstellen.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Frankfurt unter 1,5 Tore

Die Bullen bleiben nach dem 0:0 in Gladbach der erste Verfolger der Bayern. Der Hauptgrund für die bisher so erfolgreiche Spielzeit liegt in der Defensive. Zu Gast bei den Fohlen blieb Leipzig schon zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Das ist der Bestwert zusammen mit dem Tabellenführer und dem BVB. Die Gegner brauchen im Schnitt 12,7 Torschüsse und 4,5 Chancen für einen Treffer. Kein anderer Erstligist kommt in beiden Kategorien auf einen besseren Wert. Auch musste die Truppe von Coach Ole Werner nur zwei Gegentore nach Standards (Platz 1) hinnehmen. Am 13. Spieltag empfangen die Sachsen die Eintracht aus Frankfurt. Aktuell sind die Hessen ohne die verletzten Uzun und Burkardt zu wenig torgefährlich. Auf ein 0:3 in der Champions League gegen Bergamo folgte ein mageres 1:1 daheim gegen Wolfsburg. Auf der anderen Seite des Spielfeldes kassiert die SGE viele zu viele und viel zu einfache Gegentore. So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,54 für den Tipp “Frankfurt unter 1,5 Tore”.

Hamburger SV - Werder Bremen: Beide Teams treffen

Am Sonntag ist es endlich wieder so weit. Zum ersten Mal seit Februar 2018 wird im deutschen Oberhaus das Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen ausgetragen. Beide Vereine können mit dem Saisonstart recht zufrieden sein. Der SVW steht mit 16 Zählern auf Rang 9 und die Rothosen mit 12 Punkten auf Platz 13. Am 13. Spieltag steht zwischen den beiden Erzrivalen nun natürlich wieder so einiges auf dem Spiel. An den ersten 12 Spieltagen kommen die Hamburger auf 1,5 Gegentore pro Partie und die Grün-Weißen auf 1,8 Gegentreffer pro Partie. In drei der letzten vier Nordderbys, die in Hamburg ausgetragen wurden, gab es keine “Weiße Westen”. Auch dieses Mal rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten. Buchmacher Winamax kommt zum gleichen Ergebnis und zahlt für die Wette “Beide Teams treffen” eine Quote von 1,52.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim: Sieg TSG mit HC +2

Zum Abschluss des 13. Spieltages am Sonntag um 17:30 Uhr steht uns nochmal ein echtes Spitzenspiel bevor. Der Tabellendritte Dortmund empfängt die fünftplatzierte TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer sind aktuell sehr formstark und seit sechs BL-Spielen ungeschlagen (5S, 1U). Auch belegen die Männer von Coach Christian Ilzer Platz 1 in der Auswärtstabelle (4S, 2U). Ein Erfolgsrezept ist die Laufstärke. Bei der Distanz und der Intensität liegt die Mannschaft ligaweit auf Rang 1. Der Trainer hat eine homogene, willige und hungrige Truppe geformt. Natürlich ist das Gastspiel im Signal-Iduna-Park eine harte Nuss. Der BVB besiegte am vergangenen Spieltag in Leverkusen erstmals einen „großen“ Gegner in der Liga. Die Mannschaft von Coach Niko Kovac punktet durch ihre defensive Stabilität und eine große Effizienz in der Offensive. Auch ist die Borussia daheim in dieser Saison noch ohne Niederlage (3S, 2U). Uns ist der Unterschied bei Buchmacher Winamax mit einer Quote von 1,56 für einen Heimsieg und einer Quote von 5,00 für einen Dreier der Gäste aber zu deutlich. So rechnen wir damit, dass die Gäste ein Handicap von “+2” über die Zeit bringen und spielen bei Winamax mit einer Quote von 1,56 den Tipp “Sieg TSG mit HC +2”.