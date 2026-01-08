SPORT1 Betting 08.01.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben die ersten Bundesliga-Quoten des neuen Jahres für euch! | Wir präsentieren die besten Bundesliga-Wetten des 16. Spieltags!

Am 16. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 treffen vier der Top-7-Teams direkt aufeinander. Natürlich hat das erste BL-Wochenende des Jahres 2026 noch viel mehr zu bieten. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Die kurze Winterpause im deutschen Oberhaus ist am kommenden Wochenende schon wieder vorbei. Am 16. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen einige spannende Spitzenspiele auf dem Programm. So treffen unter anderem die Champions-League-Teilnehmer Frankfurt und Dortmund direkt aufeinander.

Zudem empfängt Vizemeister Leverkusen den amtierenden Pokalsieger aus Stuttgart. Wir schauen zusammen mit dem Buchmacher Merkur Bets, der zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, auf die fünf besten Wetten zum 16. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? Nach der Merkur Bets Anmeldung wartet der Merkur Bets Bonus auf euch!

Die besten Wetten zum 16. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Frankfurt - Dortmund: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Eröffnet wird der 16. Spieltag am Freitagabend in Frankfurt. Bei den Hessen war man mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen nicht unbedingt zufrieden. Nach aktuellem Stand würde die SGE im kommenden Jahr das internationale Geschäft verpassen. Problemzone Nummer 1 bleibt die Abwehr. Nur Heidenheim (34) musste mehr Gegentreffer hinnehmen als die Truppe von Coach Dino Toppmöller (30). Nun steht auch noch ein Duell gegen den BVB an. Die Frankfurter konnten lediglich eines der letzten neun Heimspiele gegen Dortmund gewinnen (6U, 2N).

Und die Borussia hat an den vergangenen 23 BL-Spieltagen gerade mal eine Niederlage kassiert. Die Westfalen können als Tabellenzweiter mit 32 Punkten die beste Zwischenbilanz seit sieben Jahren vorweisen. So trauen wir den Gästen bei den Hessen auch mindestens einen Punkt zu. Dabei rechnen wir, obwohl Schwarz-Gelb mit 12 Gegentoren die zweitbeste Abwehr im Oberhaus hat, auch mit ein paar Toren. Wir setzen bei Merkur Bets zu einer Quote von 1,57 auf den Tipp “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Werder Bremen - Hoffenheim: Sieg TSG

Nach der letzten Länderspielpause ging es für die Grün-Weißen bergab. In einer Tabelle der letzten fünf Spieltage ist der SV Werder mit zwei Punkten und 3:10 Toren Schlusslicht der Bundesliga. Probleme hat die Truppe von Coach Horst Steffen vor allem in der Offensive. In den jüngsten beiden Partien vor den Feiertagen blieb Bremen ohne eigenes Tor. So wenige bzw. weniger Tore als aktuell gab es beim SVW zuletzt in der Abstiegssaison 2020/21. Einen neuen Stürmer konnte man bisher noch nicht präsentieren. Nun geht es auch noch gegen die TSG, die sich zuletzt zu einer Art Angstgegner entwickelt hat.

Seit zehn BL-Heimspielen konnten die Hanseaten nicht mehr gegen die Kraichgauer gewinnen (5U, 5N). Und Hoffenheim ging lediglich in einer der jüngsten neun Partien als Verlierer vom Feld. In diesem Zeitraum holte die Truppe von Coach Christian Ilzer 20 Zähler. Nur der Tabellenführer aus München war seitdem besser (23 Zähler). Das bedeutet für die Badener die beste Spielzeit seit neun Jahren. Auch ist die TSG hinter den Bayern das zweitbeste Auswärtsteam in Liga 1. Eine Grundlage für diesen Erfolg ist die Defensive. Kein Team kassierte an den letzten neun Spieltagen weniger Gegentore als Hoffenheim (8). So spielen wir bei Merkur Bets mit einer Quote von 2,34 die Wette “Auswärtssieg”.

Freiburg - Hamburg: Sieg Freiburg

Der Sportclub aus dem Süden von Baden hat das Jahr 2025 auf Rang 9 beendet. Verlassen können sich die Breisgauer vor allem auf ihre Heimstärke. Vor den eigenen Fans ist der SCF seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen (7S). Zudem werden zehn Tore aus den jüngsten vier Partien nur vom Rekordmeister (14) überboten. Zum Jahresabschluss 2025 landete die Truppe von Coach Julian Schuster in Wolfsburg den ersten Auswärtssieg seit September (4:3). Damit hält man den Anschluss ans obere Tabellendrittel. Zum Auftakt eines neuen Kalenderjahres ist Freiburg mit gerade mal einer Niederlage aus den jüngsten sechs Spielen traditionell stark (3S, 2U).

Diese Bilanz müssten die Hausherren mit einer Wettquote von 1,80 für einen Heimsieg bei Merkur Bets am kommenden Spieltag ausbauen können. Denn der Aufsteiger aus Hamburg konnte sich vor allem dank der guten Heimbilanz (14 Punkte aus 8 Spielen) mit fünf Zählern Vorsprung auf Rang 17 auf einem Nichtabstiegsplatz halten. In der Auswärtstabelle belegt der HSV hingegen Rang 18 und ist in dieser Bundesliga-Saison als einziges Team ohne Sieg in der Fremde. Auf des Gegners Platz stehen lediglich zwei Punkte und drei Tore zu Buche. Auch haben die Rothosen in den vergangenen fünf Spielzeiten immer das erste Spiel nach der Winterpause verloren.

Leverkusen - Stuttgart: Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore

Der Vizemeister hat bei der Suche nach einem neuen Trainer ein glückliches Händchen bewiesen. In einer Tabelle der Ära “Kasper Hjulmand” kommt nur Tabellenführer Bayern München auf mehr Punkte, mehr Siege und mehr Tore. Kein anderer Trainer in der langen Historie der Werkself gewann anteilig so viele BL-Spiele wie der dänische Coach (9 von 13, 69 Prozent). Auch ist Bayer in den vergangenen drei Jahren immer mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Die Aufgabe gegen den VfB im Topspiel am Samstagabend ist allerdings nicht so leicht.

Denn die Schwaben spielen mit 26 Punkten aus 15 Partien die zweitbeste Saison seit 2007. Doch Leverkusen ist ein Angstgegner für die Brustringträger. Stuttgart hat keines der vergangenen 15 Pflichtspiele gegen die Werkself gewonnen (6U, 9N). Auch Sebastian Hoeneß ist in seiner Trainerkarriere nach elf Pflichtspielen noch ohne Sieg gegen die Werkself (7U, 4N). Zudem wartet die Stuttgarter seit vier Top-Spielen auf einen Sieg. So ist am Samstag, in einem Spiel mit mehreren Toren, auch nicht mehr als ein Punkt für die Gäste drin. Für den Tipp “Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore” zahlt euch Merkur Bets eine Quote von 1,98.

Bayern München - Wolfsburg: Sieg Bayern & Über 3,5 Tore 1,74

Der Rekordmeister hat sich schon vor der Winterpause die Herbstmeisterschaft gesichert. Zum 28. Mal wird der FC Bayern zur Halbzeit auf Platz 1 stehen. In 24 der bisherigen 27 Fälle wurden die Münchner am Ende dann auch Meister (89 Prozent). Die Truppe von Coach Vincent Kompany hat mit 13 Siegen, zwei Unentschieden, 55 Toren und einer Tordifferenz von +44 neue Rekorde aufgestellt. Im Kalenderjahr 2025 kommt der FCB auf 87 Zähler und 107 Treffer. Als historisch erstes BL-Team war Bayern in einem Kalenderjahr immer Tabellenführer.

Die Wölfe werden am Sonntag die gute Bilanz der Bayern wohl nicht gefährden können. In 28 Heimspielen im Oberhaus gegen den VfL blieben die Münchner ohne Niederlage (26S, 2U). Die Niedersachsen kommen dagegen auf die zweitschlechteste Bilanz nach 15 Bundesliga-Spieltagen. Nur in der Spielzeit 2016/17 waren es 13 Zähler. Auch dieses Mal gibt es in der Allianz Arena nichts zu holen. Obwohl die Männer von Coach Daniel Bauer 67 Prozent ihrer Punkte auswärts geholt haben (10 von 15) - das ist der höchste Anteil aller Erstligisten - spielen wir bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,74 den Tipp “Sieg Bayern & Über 3,5 Tore”.