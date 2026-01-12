SPORT1 Betting 12.01.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben die Bundesliga-Quoten der englischen Woche für euch! | Wir präsentieren die besten Bundesliga-Wetten des 17. Spieltags!

Am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen wieder einige Spitzenspiele auf dem Programm. Zudem dürfen sich die Fans in den Stadien und an den Empfangsgeräten auf viele Tore freuen. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

In der Bundesliga geht es im neuen Jahr Schlag auf Schlag. Die Hinrunde geht mit einer englischen Woche zu Ende. Am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen dabei spannende Spiele wie VfB gegen Frankfurt oder Hoffenheim vs Gladbach auf dem Programm.

Vor allem versprechen die Partien am Dienstag und Mittwoch einige Tore. Wir schauen zusammen mit dem Buchmacher Merkur Bets, der zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, auf die fünf besten Wetten zum 17. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets?

Ihr wollt euch unsere Tipps nicht entgehen lassen und sie nachspielen? Dann findet ihr alle Infos zur Merkur Bets Anmeldung bei uns und könnt euch anschließend den tollen Merkur Bets Bonus sichern.

Die besten Wetten zum 17. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

VfB Stuttgart - Frankfurt: Über 2,5 Tore

Nachdem man im Sommer Leistungsträger wie Enzo Millot und Nick Woltemade abgeben musste, stand der VfB vor einer ungewissen Zukunft. Doch Coach Sebastian Hoeneß hat die Schwaben wieder in die Spur gebracht. Die Mannschaft wirkt gefestigt, selbstsicher, überzeugt mit Comeback-Qualitäten nach Rückständen und verfügt über einen ausgeglichenen Kader. In der Offensive sind aktuell Spieler wie Undav oder Leweling besonders stark. Das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte dieser Saison war das 4:1 am Samstag in Leverkusen. So stehen die Brustringträger nach 16 Spieltagen auf Platz 5, punktgleich mit dem Dritten RB Leipzig. Die nächste schwere Aufgabe wartet aber schon am Dienstag gegen die SGE.

Die Eintracht zeigte am Freitag gegen den BVB kämpferisch eine astreine Leistung. Auch Neuzugang Younes Ebnoutalib feierte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 einen perfekten Einstand. Beinahe wäre der gute Auftritt auch mit einem Dreier belohnt worden. Spät in der Nachspielzeit (90.+6) traf Dortmund aber zum 3:3-Endstand. So hat die zweitschwächste Abwehr der Liga wieder drei Gegentore kassiert. Coach Dino Toppmöller musste schon das zehnte Pflichtspiel in dieser Saison mit drei oder mehr Gegentreffern hinnehmen. Die Frankfurter stehen insgesamt bei 50 Gegentoren. Auch im Spitzenspiel im Schwabenland dürfen sich die Fans auf einige Treffer freuen. So ist der Tipp “Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,55 bei Merkur Bets eine sichere Bank.

Hamburger SV - Leverkusen: Beide Teams treffen

Der HSV wollte in Freiburg im ersten Spiel des neuen Jahres an seiner Auswärtsbilanz arbeiten. Neuzugang Damion Downs (Leihgabe aus Sunderland) stand auch gleich in der Startelf, konnte dabei aber nicht überzeugen, so wie der gesamte HSV, der vor allem in der ersten Hälfte mit viel Passivität sein altes Auswärtsgesicht zeigte. Nach dem 1:2 im Breisgau stehen die Rothosen mit zwei Punkten und 4:18 Toren aus acht Gastspielen weiterhin auf Platz 18 in der Auswärtstabelle. 14 seiner 16 Zähler hat Hamburg im eigenen Stadion geholt. Damit hält die Truppe von Coach Merlin Polzin einen Vorsprung von fünf Punkten auf Rang 16. Diese Bilanz soll gegen die Werkself ausgebaut werden.

Der Gegner aus Leverkusen steht nach drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen unter Zugzwang und muss im Volksparkstadion eine Reaktion zeigen. Dabei lief es für die Werkself unter Coach Kasper Hjulmand im Großen und Ganzen eigentlich ganz ordentlich. Das 1:4 daheim gegen Stuttgart am Samstag trübte die Stimmung in Leverkusen aber deutlich. Bayer agierte völlig ohne Leidenschaft und verlor gegen das Pressing der Schwaben oft sowie früh den Ball. So hatte man die vier Gegentore schon vor der Pause kassiert. Bei Paarung HSV vs B04 konnte in den jüngsten zehn Duellen die Auswärtsmannschaft nur einmal alle Punkte mit nach Hause nehmen. Wir gehen von einer torreichen Partie ohne Weiße Westen aus. Für den Tipp “Beide Teams treffen” zahlt uns Merkur Bets eine 1,55.

Dortmund - Bremen: Sieg BVB & Über 2,5 Tore

Der BVB ist immer noch der erste Verfolger von Tabellenführer München. An den vergangenen 24 BL-Spieltagen hat Dortmund lediglich eine Pleite kassiert. Zu Gast in Frankfurt am Freitag hatte die Borussia bei den Gesamtschüssen (16:12), den xG (2,38 zu 1,58) und dem Ballbesitz (60%) die Nase vorne. Trotzdem kann die Mannschaft diese dominanten Spiele aktuell nicht nach Hause bringen. Nur mit viel Glück und einem Last-Minute-Treffer (90.+6) konnte man eine Niederlage vermeiden. Coach Niko Kovac muss dabei aktuell auf die Treffer seines Top-Stürmers Serhou Guirassy verzichten, der nur ein Tor in den vergangenen 12 BL-Spielen seit Mitte September erzielen konnte. Das ist für einen Unterschiedsspieler viel zu wenig.

Die nächste Chance für das Ende der Torflaute ergibt sich am Dienstag im Heimspiel gegen Werder. Durch den Spielausfall am Samstag verlängerte sich die Winterpause der Bremer um ein paar Tage. Mit nur zwei Punkten und 3:10 Toren aus den letzten fünf Partien sind die Grün-Weißen das Schlusslicht der Bundesliga in diesem Zeitraum. Probleme hat die Truppe von Coach Horst Steffen vor allem in der Offensive. In den letzten beiden Partien im Jahr 2025 blieb der SVW ohne eigenes Tor. Abhilfe soll die VfB-Leihgabe Jovan Milosevic schaffen. Doch im Signal-Iduna-Park gibt es für die harmlosen und formschwachen Gäste nichts zu holen. Die Wette “Sieg BVB & Über 2,5 Tore” wird bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,71 belohnt.

Hoffenheim - Gladbach: Über 2,5 Tore

Auch Hoffenheim startet erst mit der englischen Woche ins Jahr 2025. Die Kraichgauer wollen an ihre gute Form aus dem Vorjahr anknüpfen. In den jüngsten neun Partien musste die TSG lediglich eine Pleite hinnehmen. Nur die Bayern (23) und der BVB (19) holten seit dem 8. Spieltag mehr Punkte als die Badener (17). Ein Rezept für den Erfolg ist die gute Defensive. Acht Gegentore in diesem Zeitraum werden von keinem anderen Erstligisten unterboten. Nun trifft man auf zwei alte Bekannte: Tabakovic ist von Hoffenheim an die Borussia ausgeliehen. Und Gladbachs Cheftrainer Eugen Polanski hatte von 2013 an fünfeinhalb Jahre für die TSG gespielt.

In der schon angesprochenen Formtabelle seit Runde 8 können die Fohlen mit 16 Zählern und Rang 4 auch gut mithalten. Die Borussia hatte allerdings in den elf vorigen Heimspielen nur einen Sieg einfahren können. So war das 4:0 am Wochenende gegen Augsburg Balsam auf die Seele der Fans im heimischen Borussia Park. Dieser Erfolg für die Hausherren war nach einem furiosen und torreichen Auftritt auch verdient und sorgte, nachdem das alte Jahr mit drei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen etwas negativ zu Ende gegangen war, für einen Umschwung. Vor allem die Doppelspitze Honorat und Tabakovic war nicht zu bremsen. Leihgabe Tabakovic spielt mit neun Treffern und drei Assists eine hervorragende Saison. So fallen auch am 17. Spieltag wieder einige Treffer und wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,59 bei Merkur Bets den Tipp “Über 2,5 Tore”.

Köln - Bayern München: Sieg Bayern & Über 2,5 Tore

Der 1. FC Köln musste sich am Wochenende mit einem 2:2 in Heidenheim zufriedengeben. Der Aufsteiger steht weiterhin auf Rang 11 und hat fünf Zähler Polster auf den Relegationsrang. Allerdings sind die Geißböcke seit sieben Partien ohne Sieg. Trainer Lukas Kwasniok hält trotzdem an seinem riskanten Kurs fest. Spieler wie Luca Waldschmidt und Florian Kainz wurden komplett aus dem Kader gestrichen. Topscorer Said El Mala wurde nur eingewechselt und Sommer-Königstransfer Isak Johannesson blieb komplett auf der Bank. Gegen den Tabellenführer muss der Coach nun auch noch auf Eric Martel (5. Gelbe Karte) und Dominique Heintz (Muskelverletzung) verzichten. Keine guten Voraussetzungen.

Denn der FCB ist in Bestform. Furiose Bayern gewannen am Sonntag mit 8:1 daheim gegen Wolfsburg. Die Mannschaft von Coach Vincent Kompany hat 44 von 48 möglichen Punkten geholt und kann elf Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger vorweisen. 63 Tore sind jetzt schon ein neuer Hinrundenrekord. Dabei folgt noch ein Spiel in der ersten Hälfte der Spielzeit. Mit einem Dreier gegen den EffZeh kann der Rekordmeister seine Bestmarke aus dem Jahr 2013/14 egalisieren. Und am Sieg der Münchner in der Domstadt gibt es keine Zweifel. Für einen Sieg des Rekordmeisters am Mittwoch gibt es somit bei Merkur Bets nur eine Quote von 1,29. Verbindet ihr diesen Tipp aber mit der Wette “Über 2,5 Tore”, klettert die Quote auf einen Wert von 1,51.