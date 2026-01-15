SPORT1 Betting 15.01.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben sich Gedanken zum Auftakt der Rückrunde gemacht! | Wir präsentieren die besten Bundesliga-Wetten des 18. Spieltags!

Am 18. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 bestreiten Leipzig und die Bayern das Spitzenspiel. Doch auch die anderen Paarungen versprechen viel Spannung. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Am 18. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen formstarke Mannschaften wie Bayern oder Hoffenheim im Mittelpunkt. Zudem treffen im Weserstadion zwei Krisenteams aufeinander.

Wir schauen zusammen mit dem Buchmacher Betano, der zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, auf die fünf besten Wetten zum 18. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets?

Betano zählt zu den beliebtesten Wettanbietern in Deutschland. Wer sich bei dem Bookie anmelden möchte, findet alle wichtigen Infos zur Betano Anmeldung bei uns. Danach wartet der Betano Promo Code auf euch.

Die besten Wetten zum 18. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Bremen - Frankfurt: Über 2,5 Tore

Zum Auftakt des 18. Spieltages kommt es in Bremen zu einem Art Krisenduell. Bei den Grün-Weißen läuft aktuell nicht viel zusammen. Seit sechs Spielen ist der SVW ohne Sieg (2U) und seit drei Partien ohne ein Tor. Das Polster auf den letzten Tabellenplatz beträgt nur noch fünf Punkte. Lediglich Heidenheim hat eine schwächere Chancenverwertung als die Bremer. Doch auch die Hessen haben Probleme. Frankfurt bekommt seine Defensive einfach nicht in den Griff. 36 Gegentore in 17 Partien passen nicht zu einem Europapokalanwärter. Beim 2:3 am Dienstag in Stuttgart kassierte die SGE bereits zum elften Mal in einem Pflichtspiel dieser Saison mindestens drei Gegentreffer.

In den jüngsten acht Pflichtspielen reichte es auch gerade mal zu einem Sieg. Viele Leistungsträger laufen ihrer Form hinterher. So droht die Eintracht im Kampf ums internationale Geschäft ins Hintertreffen zu geraten. Nun fällt auch noch Neuzugang Younes Ebnoutalib verletzt aus. Der Druck auf Trainer Dino Toppmöller wird immer größer. Immerhin können die Hessen die zweitbeste Chancenverwertung der Liga vorweisen. Die Spiele mit Beteiligung der Eintracht stehen für viele Tore. Daran wird sich auch im Weserstadion nichts ändern. So spielen wir mit einer Quote von 1,57 bei Betano den Tipp “Über 2,5 Tore”.

Hoffenheim - Leverkusen: Doppelte Chance 1/x

Hoffenheim ist neben dem FC Bayern München aktuell die Mannschaft der Stunde. In einer Tabelle seit dem 7. Spieltag hat nur der Rekordmeister (29) mehr Punkte gesammelt als die TSG (23). Die Kraichgauer starteten auch mit viel Schwung ins Jahr 2026 und besiegten am Mittwoch die Borussia aus Mönchengladbach daheim mit 5:1. So bestätigte die Mannschaft von Coach Christian Ilzer, dass die Hinrunde keine Eintagsfliege gewesen war. Rund um die PreZero Arena darf vom Europapokal geträumt werden. Und zum Auftakt der Rückrunde wollen die Badener nachlegen.

Am Samstag ist die Werkself zu Gast. Leverkusen hatte nach der Absage des Gastspiels beim HSV unter der Woche spielfrei. Dabei wollte Bayer eigentlich nach drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen im Volksparkstadion eine Reaktion zeigen. Vor allem das 1:4 daheim gegen Stuttgart am Samstag schreit nach Wiedergutmachung. Die Truppe von Coach Kasper Hjulmand agierte völlig ohne Leidenschaft und lag schon zur Pause mit 0:4 hinten. Mehr als ein Punkte dürfte in Sinsheim aber nicht drin sein. Die Formkurve spricht gegen die Gäste. Zudem ist Bayer personell aktuell in der Defensive ziemlich gebeutelt. So bietet sich zu einer Quote von 1,55 bei Betano die Wette “Doppelte Chance 1/x” an.

Wolfsburg - Heidenheim: Wolfsburg über 1,5 Tore

Dzenan Pejcinovic ist aktuell der Shootingstar der Wölfe. Doch bisher hatten seine vier Tore noch für keine Punkte gesorgt. Beim 3:4 gegen Freiburg und dem 1:8 gegen die Bayern ging der VfL am Ende trotz der Treffer des 20-Jährigen am Ende leer aus. Beim 2:1-Erfolg unter der Woche gegen St. Pauli sorgte der Angreifer kurz vor Schluss dann endlich auch für einen Dreier. So kommt Pejcinovic auf fünf Tore in den letzten drei Partien. Aus dem Drei-Punkte-Polster auf die Kiezkicker haben die Wölfe sechs Zähler gemacht. Im Heimspiel am Samstag gegen das Schlusslicht Heidenheim können die Niedersachsen weiteren Boden gutmachen. Wolfsburg ist schon in der Tabelle auf Rang 11 geklettert,

Wie von vielen Fans und Experten erwartet, hat Heidenheim nach dem bitteren 1:2 im Kellerduell in Mainz die Hinrunde auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlossen. Auch vor dieser Saison musste der Verein wieder Leistungsträger ziehen lassen. Irgendwann kann ein Verein wie der FCH das nicht mehr nur durch viel Kampf und Zusammenhalt wettmachen. Zudem leistet man sich zu viele Fehler. So steht man im Vergleich zur vergangenen Hinrunde bei weniger Punkten (12 statt 14), bei weniger Toren (16 statt 23) und musste mehr Gegentore hinnehmen (38 statt 36). Doch der Abstand aufs rettende Ufer beträgt immerhin nur zwei Zähler. In der Volkswagen-Arena drohen gegen den formstarken Angreifer Pejcinovic wieder einige Gegentore, was den Tipp “Wolfsburg über 1,5 Tore” und eine Quote von 1,60 bei Betano nach sich zieht.

Köln - Mainz: Doppelte Chance x/2

EffZeh-Coach Lukas Kwasniok hatte seinen Topscorer Said El Mala gegen die Bayern nach zwei Joker-Einsätzen, die durchaus für Kritik gesorgt hatten, wieder in die Startelf gestellt. Und tatsächlich sorgte der 19-Jährige auch für die Führung gegen den großen Favoriten. Zudem kämpften die Geißböcke leidenschaftlich. Am Ende setzte sich die individuelle Klasse der Münchner aber doch durch (1:3). Und die Serie der Kölner wurde auf acht Spiele ohne Sieg verlängert. Die Leistung gegen den Rekordmeister soll aber auch als Mutmacher für das bevorstehende Heimspiel gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf dienen. Denn der Aufsteiger will daheim gegen die Mainzer den Abstand zur Gefahrenzone aufrechterhalten.

Immerhin stehen mit Eric Martel und Rav van den Berg zwei zuletzt gesperrte Defensivkräfte wieder zur Verfügung. Doch beim FSV zeigt die Formkurve auch nach oben. Die Mainzer feierten am Dienstag den ersten Liga-Heimsieg seit Februar. Zudem ist man gut ins neue Jahr gestartet. Nach dem 2:2 bei Union folgte 2026 nun ein 2:1 daheim gegen Heidenheim. In sechs Partien unter dem neuen Trainer Urs Fischer sind die Rheinhessen noch ungeschlagen. Mit den jüngsten vier Punkten sind die Nullfünfer auf den Relegationsrang 16 geklettert und haben die “Rote Laterne” an den FCH weiter gegeben. Auch in der Domstadt müsste mindestens ein Punkt drin sein. So entscheiden wir uns für die Wette “Doppelte Chance x/2”, für die wir bei Betano eine 1,70 bekommen.

RB Leipzig - Bayern München: Sieg Leipzig HC +2

An das Hinrundenspiel gegen den Rekordmeister hat Leipzig keine guten Erinnerungen. Zum Auftakt der Saison 2025/26 mussten sich die Bullen in der Allianz Arena mit 0:6 geschlagen geben. Nun sind die Sachsen auf Wiedergutmachung aus. Doch das wird nicht leicht. Immerhin hat die Mannschaft von Ole Werner seit dem ersten Spieltag große Fortschritte gemacht. Zudem ist RB das zweitbeste Heimteam der Liga. Spieler wie Ouedraogo, Romulo, Baku und Banzuzi stehen Coach Werner nun auch wieder zur Verfügung.

Die Bayern haben aber eine fabelhafte Hinrunde gespielt. 66 Tore, eine Tordifferenz von +53 und 47 Punkte bedeuten eine neue Bestmarke. Der Rekordmeister begeistert mit viel Zusammenhalt und einem unermüdlichen Angriffsfussball. Noch nie war in der Bundesliga ein Team so lange Tabellenführer wie der FCB. Letztmals standen die Münchner am 2. Spieltag der Saison 2024/25 nicht auf der Pole Position im deutschen Oberhaus. Wir gehen davon aus, dass es am Samstagabend im Topspiel deutlich enger zugeht als im Hinspiel. So trauen wir den Gästen maximal einen knappen Erfolg zu. Für den Tipp “Sieg Leipzig HC +2” hat Betano aktuell eine Quote von 1,62 parat.