Die besten Wetten zum 19. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Am 19. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen gleich zwei Derbys auf dem Programm. Zudem versucht die Eintracht mit zwei Interimstrainern den oft zitierten Bock umzustoßen. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Am 19. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen vor allem zwei Derbys im Mittelpunkt: Wer ist die Nummer 1 in Hamburg? Und können die Fuggerstädter den Rekordmeister mal wieder ärgern? Zudem feiern bei der Eintracht zwei Interimscoaches ihr Bundesliga-Debüt.

Doch auch die anderen Paarungen versprechen attraktiven und spannenden Fußball. Wir schauen zusammen mit dem Buchmacher Merkur Bets, der bei uns konstant zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, auf die fünf besten Wetten zum 19. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets?

St. Pauli - Hamburger SV: Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore

Eröffnet wird der 19. Spieltag am Freitagabend mit dem Hamburger-Derby. Der FC St. Pauli spielt mit 12 Punkten nach 17 Partien seine zweitschwächste BL-Saison. Die Kiezlicker haben 11 ihrer letzten 14 Bundesliga-Spiele (1S, 2U) verloren. Trotzdem schickt Merkur Bets die “Boys in Brown” als leichte Favoriten ins Rennen. Das hat mit der schwachen Auswärtsbilanz des Stadtrivalen zu tun.

Der HSV ist einziges Team in dieser BL-Saison in der Fremde noch sieglos (2U, 6N) und ist mit zwei Punkten das schwächste Auswärtsteam im Oberhaus. Auch die Derby-Bilanz spricht für den FCSP. Pauli verlor keines der letzten fünf Heimspiele gegen die Rothosen. Erstmals könnte der Verein vom Kiez beide Stadtderbys einer BL-Saison gewinnen. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls knapp vorne und spielen mit einer Quote von 1,73 den Tipp “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”.

Unsere Prognose wird von der guten Bilanz von St. Pauli gegen Aufsteiger seit der Rückkehr in die Bundesliga unterstützt. Hier holte der FCSP 10 von 12 möglichen Zählern (3S, 1U). Nur der FC Bayern (3,0 Zähler im Schnitt) hat gegen Liga-Neulinge einen besseren Punkteschnitt. Auch fühlt sich Pauli am Freitag mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen wohl (1N). Der Hamburger SV ist dagegen seit fünf BL-Freitagsspielen sieglos (1U, 4N) und schoss dabei nur ein Tor.

Bayern München - FC Augsburg: Sieg Bayern & Über 3,5 Tore

Den FC Bayern ist nicht zu bremsen. Mit 50 Punkten nach 18 Partien spielt der Rekordmeister die geteilt beste Saison eines Vereins in der Bundesliga-Historie. 71 Tore nach 18 Spieltagen sind ein neuer Rekord. Der FCB ist zudem seit 27 Bundesliga-Spielen unbesiegt (22S, 5U). Im Derby wird sich daran wohl auch nicht viel ändern. Denn Augsburg ist fünf Spiele in Folge sieglos (3U 2N) und absolviert mit 16 Punkten nach 18 Partien seine schwächste BL-Saison seit sieben Jahren.

Die Fuggerstädter verloren zudem sechs der ersten acht Auswärtsspiele einer Bundesliga-Saison (1S, 1U). Auch hat der FCA die letzten sechs Liga-Duelle gegen den großen Nachbarn verloren. Unter allen aktuellen BL-Vereinen kommen die Münchner in der Liga nur gegen Wolfsburg auf einen höheren Punkteschnitt (2.54) als gegen den FCA (2.45). Alles andere als ein Sieg der Gastgeber, bei dem über 3,5 Tore fallen, wäre eine große Überraschung. Merkur Bets belohnt diese Wette mit einer Quote von 1,70.

Frankfurt - Hoffenheim: Über 2,5 Tore

Viele Augen werden am Samstag auf den Deutsche Bank Park gerichtet sein. Dort wird die Eintracht nach der Entlassung von Trainer Dino Toppmöller erstmals in der Liga vom Interims-Duo Dennis Schmitt und Alex Meier betreut. Die Mannschaft aus Hessen ist seit vier Partien sieglos (3U, 1N) und stellt mit 39 Gegentoren die schwächste Defensive ligaweit. Das ist eingestellter Vereinsnegativrekord nach 18 Partien. Immerhin hat die SGE mit 38 Toren auch die zweitbeste Offensive im Oberhaus hinter dem FC Bayern München (71).

Nun trifft man ausgerechnet auf Hoffenheim. Die TSG verlor lediglich eines ihrer letzten 11 Bundesliga-Spiele (8S, 2U). Seit dem 7. Spieltag sammelte nur der FC Bayern mehr Punkte (32) als die Kraichgauer (26). Dabei kassierten die Männer von Coach Christian Ilzer gerade mal neun Gegentore. Das ist der Ligabestwert in diesem Zeitraum. Der Verein spielt die zweitbeste Saison seiner Geschichte. Ein Tipp bei diesem Spitzenspiel wird durch den Trainerwechsel allerdings erschwert.

Auch konnten die Adlerträger 11 der letzten 15 Bundesliga-Duelle mit der TSG (2U, 2N) für sich entscheiden. Daheim ist die SGE gegen Hoffenheim seit neun BL-Duellen ungeschlagen (6S, 3U). So entscheiden wir uns gegen einen 1x2-Tipp. Da die zweitbeste Offensive die drittbeste Angriffsreihe empfängt, rechnen wir mit einigen Toren und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Merkur Bets den Tipp “Über 2,5 Tore”.

Leverkusen - Bremen: Beide Teams treffen

In der BayArena kreuzen zwei Krisenteams die Klingen. Bayer verlor vier seiner letzten sechs BL-Spiele (2S), das sind genauso viele Niederlagen wie in den 43 Bundesliga-Partien davor. Seit Beginn des 12. Spieltags kassierte kein anderes Team so viele Niederlagen im Oberhaus wie die Werkself (4). Auch in der Königsklasse am Dienstag zu Gast bei Olympiakos Piräus setzte es eine Pleite (0:2).

Der Gegner aus Bremen wartet seit sieben Runden auf einen Dreier (3U, 4N) und holte in diesem Zeitraum gerade mal drei Punkte (Platz 18). Auch in der Fremde konnten die Grün-Weißen seit sieben Partien nicht mehr gewinnen (3U, 4N). Kann der SV Werder diese Bilanz optimieren? Der direkte Vergleich macht keine große Hoffnung. Die Norddeutschen konnten lediglich eines der letzten elf Bundesliga-Duelle (6U, 4N) gegen die Werkself für sich entscheiden.

Beim Duell zweier Mannschaften, die nur wenig “Weiße Westen” vorweisen können, ist die Wette “Beide Teams treffen” zur Quote von 1,55 eine sichere Bank.

Mönchengladbach - Stuttgart: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Mönchengladbach steht nach den ersten 18 Spieltagen der laufenden Bundesligasaison bei 20 Punkten. Weniger waren es für die Fohlen zu diesem Zeitpunkt zuletzt in der Spielzeit 2010/11. Immerhin zeigt die Formkurve unter Coach Eugen Polanski etwas aufwärts. Im letzten Heimspiel feierte Gladbach einen 4-0-Heimsieg gegen Augsburg und erzielte dabei so viele Tore wie in den fünf BL-Heimspielen zuvor zusammen. Auch sammelte die Borussia in den letzten zehn Bundesligaspielen sechs “Weiße Westen”. Das ist seit Anfang November 2025 der Bestwert in Liga 1.

Doch die Aufgabe am Sonntag wird alles andere als einfach. Denn der VfB spielt mit 33 Punkten nach 18 Partien seine zweitbeste Bundesliga-Saison seit der Meisterschaft 2006/07. Nur in der Vizemeister-Saison 2023/24 waren es mehr Zähler. Stuttgart ist seit fünf BL-Partien ungeschlagen (3S, 2U). In der Fremde sind die Männer von Coach Sebastian Hoeneß sehr treffsicher und konnten in jedem der letzten 13 BL-Spiele immer mindestens einmal einnetzen.

Wir trauen den formstarken Schwaben auch dieses Mal mindestens einen Punkt zu. Denn die Brustringträger gewannen drei der letzten vier Bundesligaduelle gegen die Fohlen. Auch traf Stuttgart in jeder der letzten 12 BL-Partien gegen Gladbach. So spielen wir mit einer Quote von 1,61 bei Merkur Bets die Wette “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.