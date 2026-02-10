SPORT1 Betting 10.02.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher erwarten am kommenden Wochenende in vielen Stadien klare Verhältnisse! | Wir präsentieren die besten Bundesliga-Wetten des 22. Spieltags!

Am 22. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 erscheint die Ausgangslage bei vielen Partien nur auf den ersten Blick eindeutig. Wir rechnen mit einigen Überraschungen und engen Spielen. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Am 22. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen wieder viele spannende und attraktive Duelle auf dem Programm. Dieses Mal trauen wir vor allem Außenseitern wie Mainz oder St. Pauli gute Ergebnisse zu. Auch das Heimdebüt des neuen Frankfurt-Trainers Albert Riera wird mit großer Spannung erwartet.

Die besten Wetten zum 22. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Dortmund - Mainz: Sieg Mainz HC +2

Der 22. Spieltag wird am Freitagabend im Signal-Iduna-Park eröffnet. Der BVB ist in dieser Saison kaum zu bezwingen. Nach 21 Runden hat die Borussia gerade mal eine Pleite auf dem Konto stehen. So etwas war dem Verein zuvor nur einmal gelungen. Dabei hat die Truppe von Coach Niko Kovac immer wieder spielerische Probleme und tut sich sehr schwer. Doch dafür treten die Westfalen extrem diszipliniert auf und sind in der Offensive schwer auszurechnen. Mit dem 2:1 in Wolfsburg am Wochenende hat man 16 von 18 möglichen Punkten in diesem Kalenderjahr geholt.

Auch sammelte Schwarz-Gelb in dieser Saison die meisten Weißen Westen der Liga (10) und ist vor allem nach Standards gefährlich (7 der letzten 17 Tore). Neunmal erzielte der BVB das wichtige 1:0 nach einem ruhenden Ball. Die Serie von 13 Spielen ohne Niederlage (9S, 4U) wird aber auf eine schwere Probe gestellt. Denn in Mainz hat Trainer Urs Fischer wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet. Die Nullfünfer gewannen zuletzt erstmals in dieser Spielzeit drei Partien in Folge. Das sind mehr Siege als in den ersten 18 Runden zusammen (2).

In der vergangenen Saison konnte Dortmund beide Duelle gegen den FSV für sich entscheiden. Aber davon waren die Westfalen vier Partien in Serie ohne Sieg gegen die Rheinhessen geblieben (2U, 2N). Auch dieses Mal trauen wir den formstarken Gästen gegen die wankelmütigen Borussen eine gute Leistung zu. Für eine Quote von 1,52 bei NEO.bet rechnen wir damit, dass Mainz einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren nach Hause bringt.

Leverkusen - St. Pauli: Sieg St. Pauli HC +2

Nach der erfolgreichen Ära unter Coach Xabi Alonso wurde Leverkusen 2025/26 eine schwere Saison prophezeit. Und diese Vorhersage scheint sich immer mehr zu bewahrheiten. Trainer Erik ten Hag war ja schon nach dem 2. Spieltag entlassen worden. Doch auch unter Nachfolger Kasper Hjulmand zeigt die Werkself aktuelle Symptome eines Krisenklubs. In der momentanen Verfassung ist Bayer kein CL-Anwärter. Beim 1:1 in Gladbach zeigte die Mannschaft erneut viel mehr Schatten als Licht. B04 erzeugt aktuell wenig Torgefahr und hat große Probleme gegen aggressives Angriffspressing. Zudem verteidigt Leverkusen immer wieder auffallend passiv.

Von den letzten acht BL-Spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte konnte Bayer immerhin sechs gewinnen. Doch diese Serie könnte kommenden Samstag zu Ende gehen. Denn in der BayArena ist der FC St. Pauli zu Gast, der am vergangenen Spieltag mit viel Hingabe und Leidenschaft den VfB Stuttgart mit 2:1 besiegen konnte. Die Kiezkicker schnuppern, da Werder und Wolfsburg in der Krise stecken, wieder Morgenluft.

Die Paarung zwischen B04 und dem FCSP wurde erst am 3. Februar im Pokal ausgetragen. Hier setzte sich Bayer daheim klar mit 3:0 durch. Doch so souverän war die Werkself am Ende gar nicht gewesen. Und auch dieses Mal rechnen wir mit einer engeren Kiste, als die Quoten das implizieren. Bei NEO.bet gibt es für einen Heimsieg von Bayer eine 1,44. Doch Leverkusen war zuletzt gegen drei kriselnde Abstiegskandidaten je 45 Minuten auf Augenhöhe. So spielen wir auch dieses Mal mit einer Quote von 1,58 den Tipp “Sieg St. Pauli HC +2”.

Frankfurt - Gladbach: Sieg Eintracht

Die Serie der Eintracht ohne Sieg geht auch unter dem neuen Trainer Riera weiter. Inzwischen warten die Hessen seit neun Partien auf einen Dreier (4U, 5N). Beim Debüt des neuen Coaches an der Alten Försterei gegen Union Berlin hatte Frankfurt viel Kontrolle, kam aber kaum zu Chancen. 73 Prozent Ballbesitz stand ein xG-Wert von 0,14 gegenüber. Immerhin musste die zweitschwächste Abwehr der Liga (46) dieses Mal nur einen Gegentreffer hinnehmen,

Am 22. Spieltag steht das Heimdebüt des neuen Übungsleiters an. Die Gladbacher sind ebenfalls seit fünf BL-Spielen sieglos (3U 2N). Vor allem daheim tun sich die Fohlen schwer. Kein Team holte in dieser Bundesligasaison weniger Heimpunkte als Borussia Mönchengladbach (9). Am Wochenende spielte die Truppe von Coach Eugen Polanski vor den eigenen Fans gegen Leverkusen eine tolle erste Halbzeit. Am Ende reichte es aber doch nur zum 1:1.

Vor allem Torjäger Tim Kleindienst, der vermutlich erst im März wieder zur Verfügung steht, wird schmerzlich vermisst. Dafür steht man in der Auswärtstabelle immerhin auf Rang 8 (3S, 3U, 4N). Doch gegen die Eintracht wartet eine schwere Aufgabe. Denn gegen die SGE sind die Borussen seit zehn Duellen ohne Sieg (4U, 6N). Mit einer Quote von 1,90 bei NEO.bet rechnen wir mit der nächsten Pleite der Gladbacher gegen die Frankfurter.

Hoffenheim - Freiburg: Sieg Hoffenheim

Am Samstag wollten die Hoffenheimer den Rekordmeister in der Allianz Arena ärgern und am besten auch etwas Zählbares mitnehmen. Dieses Vorhaben wurde aber durch eine frühe Rote Karte (17. Minute) extrem erschwert. Doch die Mannschaft von Coach Christian Ilzer spielte auch mit einem Mann weniger mutig nach vorne und konnte zu zehnt immerhin den Ausgleich erzielen. Am Ende musste man sich der eiskalten Offensivkraft der Bayern aber doch deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Trotzdem spielt die TSG mit 42 Punkten nach 21 Partien ihre beste Bundesligasaison und bleibt ein heißer Kandidat für die Königsklasse.

Am Samstag steht das Baden-Derby gegen Freiburg an. Der Sport-Club bleibt nach dem knappen 1:0 gegen Werder Bremen weiter heimstark. Nur drei Teams haben 2025/26 mehr Heimpunkte geholt. Doch in der Fremde läuft es bei den Breisgauern nicht wirklich. Hier stehen nach elf Gastspielen gerade mal neun Punkte auf der Habenseite. Das reicht im Auswärtsranking lediglich für Platz 13. Zudem blieb der SCF auswärts bereits 5-mal torlos.

Und auch im Kraichgau trauen wir den Gästen nicht viel zu. Die TSG wird auf Wiedergutmachung für die klare Pleite bei den Bayern aus sein. Hoffenheim wartet zwar seit neun Baden-Derbys auf einen Sieg gegen Freiburg. Doch mit einer Quote von 1,76 bei NEO.bet dürfte diese Serie am 22. Spieltag zu Ende gehen.

Hamburger SV - Union Berlin: Doppelte Chance x/2

Von Februar 2024 bis November 2024 betreute Steffen Baumgart den HSV. Am Samstag ist der ehemalige Coach der Rothosen nun erstmals nach seinem Aus wieder im Volkspark zu Gast. Und Baumgart will bei dieser Gelegenheit mit seiner aktuellen Mannschaft eine Negativserie beenden. Denn Union Berlin gewann erstmals in seiner Klubgeschichte keines der ersten sechs Bundesliga-Spiele eines Kalenderjahres (4U, 2N). Vor allem in der Offensive sucht der Trainer noch nach der richtigen Lösung und der passenden Formation.

Der HSV konnte am vergangenen Spieltag im zehnten Versuch dieser Saison endlich den ersten Auswärtsdreier feiern. Doch beim 2:0 in Heidenheim profitierten die Hanseaten auch von der schlechten Chancenverwertung des FCH. Insgesamt kassierte Hamburg in den ersten 20 Spielen dieser BL-Saison gerade mal acht Niederlagen, so wenige wie zu diesem Zeitpunkt zuletzt 2012/13 (7). Nun wollen die Hamburger ihre gute Heimbilanz ausbauen. In der Heimtabelle steht der Aufsteiger auf einem respektablen 8. Platz (4S, 4U, 2N). So konnte man zuvor auch den Bayern vor den eigenen Fans ein 2:2 abknöpfen.

Doch gegen die Eisernen ist unserer Meinung nach nicht mehr als ein Punkt drin. Gegen Union wartet der HSV nach drei Vergleichen noch auf den ersten Sieg (2U, 1N). Für den Tipp “Doppelte Chance x/2” bekommen wir bei NEO.bet eine Quote von 1,50.