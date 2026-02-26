SPORT1 Betting 26.02.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher blicken auf den deutschen Clasico zwischen dem BVB und den Bayern voraus! | Wir präsentieren die besten Bundesliga-Wetten des 24. Spieltags!

Am 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen drei Traditionsvereine weiterhin tief in der Krise. Zudem steigt in Dortmund das absolute Spitzenspiel. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Am 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 steht natürlich der deutsche “Clasico” zwischen den Bayern und dem BVB im Mittelpunkt. Können sich die Münchner noch weiter vom Erzrivalen absetzen? Oder kann Dortmund den Spitzenreiter ärgern? Doch auch für die drei Traditionsvereine Wolfsburg, Werder und Gladbach wird es immer enger.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher ODDSET, der bei uns konstant zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, auf die fünf besten Wetten zum 24. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? Alle Infos zur ODDSET Anmeldung findet ihr bei uns. Auf die Neukunden wartet der attraktive ODDSET Bonus!

Die besten Wetten zum 24. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Augsburg - Köln: Unentschieden

Der 24. Spieltag wird am Freitagabend in Augsburg eröffnet. Die heimischen Fuggerstädter empfangen die Geißböcke. Beide Teams haben sich einiges an Luft im Abstiegskampf verschafft. Der FCA siegte am Wochenende mit 3:2 in Wolfsburg und kletterte damit auf Platz 10. Der EffZeh holte daheim ein 2:2 gegen die formstarken Hoffenheimer. Das war der erste Punkt in dieser Saison gegen ein Team aus der Spitzengruppe. Damit stehen die Kölner mit 24 Zählern auf Rang 12. Buchmacher ODDSET rechnet mit einem engen Duell, sieht aber die Hausherren knapp vorne. Augsburg wartet seit sechs Duellen auf einen Sieg gegen die Domstädter. Die letzten drei Duelle endeten mit einem 1:1. Auch dieses Mal erwarten wir eine Punkteteilung, die von ODDSET mit einer Quote von 3,40 belohnt wird.

Werder Bremen - Heidenheim: Sieg FC Handicap +2

Am Sonntag trat Werder zum Kellerduell bei St. Pauli an. Nach einer 1:2-Pleite wartet Bremen nun schon seit 13 Spielen auf einen Sieg. Damit sind die Grün-Weißen auf Rang 17 abgerutscht. Nun folgt mit dem Heimspiel gegen Heidenheim das ultimative Abstiegsduell. Gegen wen, wenn nicht daheim gegen den Tabellenletzten, sollen die Grün-Weißen sonst noch gewinnen? Die Schwaben sind mit vier Punkten aus elf Gastspielen das schwächste Auswärtsteam der Liga. Der Verein von der Schwäbischen Alb ist seit zehn Bundesligaspielen sieglos (3U, 7N) und nach 23 Spieltagen noch ohne Weiße Weste.

Doch ein Selbstläufer wird das für den SVW nicht. Die Mannschaft hat das Gewinnen verlernt. Und Heidenheim gibt sich mit der Roten Laterne nicht zufrieden. Am 23. Spieltag lieferte der FCH dem VfB, dem Tabellenvierten, einen Kampf auf Augenhöhe. Am Ende verdiente sich die Truppe von Coach Frank Schmidt mit viel Kampf und Laufpensum ein 3:3. Zudem sind die Schwaben auch ein Angstgegner der Hanseaten. Der SV Werder konnte nur drei von elf Duellen gegen den FCH für sich entscheiden. ODDSET schlägt sich mit einer Siegquote von 1,82 recht klar auf die Seite der Hausherren. Wir trauen den Gästen aber eine gute Leistung zu und spielen mit einer Quote von 1,35 den Tipp “Sieg Heidenheim Handicap +2”.

Gladbach - Union Berlin: Doppelte Chance x/2

Neben dem SV Werder steckt mit der Borussia aus Mönchengladbach aktuell ein weiterer Traditionsverein tief in der Krise. Nach dem 1:2 in Freiburg ist der Klub vom Niederrhein seit sieben Spielen ohne Sieg. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt nur noch zwei Punkte und zwei Plätze. Drei Tore in sechs Partien bedeuten die schwächste Offensive der Rückrunde. Trainer Eugen Polanski findet nicht die passenden Lösungen. Es fehlen eine Idee, Wucht und Dynamik. Nur Wolfsburg (9) hat weniger Heimpunkte geholt als die Borussia (10). Trotzdem genießt der Coach weiterhin das volle Vertrauen der Verantwortlichen.

Für ODDSET sind die Gastgeber mit einer Siegquote von 2,45 (im Vergleich zu einer 2,85) gegen den FC Union die leichten Favoriten. Die Eisernen haben am vergangenen Spieltag mit dem 1:0 gegen Leverkusen ihre Serie von sieben Spielen ohne Sieg beendet. Die Berliner konnten gegen Bayer ihre frühe Führung leidenschaftlich verteidigen. Mit dem ersten Erfolg im Jahr 2026 konnten die Köpenicker auch den Abstand auf den Relegationsplatz auf acht Punkte vergrößern. Die Eisernen sind kein Lieblingsgegner der Fohlen. In 14 Duellen reichte es gerade mal für drei Siege (3U, 8N). Auch dieses Mal trauen wir den Hausherren beim Tipp “Doppelte Chance x/2” mit einer 1,52 nicht mehr als einen Punkt zu.

Dortmund - Bayern München: Sieg Bayern

In dieser Saison ist Dortmund einfach schwer zu schlagen. Die einzige Bundesliga-Pleite setzte es im Hinspiel zu Gast bei den Bayern (1:2). Am Wochenende beim Auswärtsspiel in Leipzig hatte Schwarz-Gelb zunächst große Probleme. Durch große Lücken auf der rechten Abwehrseite, mangelnde gegenseitige Unterstützung und schlechte Abstimmung lag man zu Recht mit 0:2 zurück. Doch der BVB kommt fast immer zurück. So auch dieses Mal. Die Elf von Coach Niko Kovac holte am Ende mit viel Moral und dank der Joker doch noch ein 2:2. So ist die Borussia seit 16 Spieltagen ohne Niederlage. Durch das Remis ist der Rückstand auf Platz 1 allerdings wieder auf acht Punkte angewachsen.

Nun kommt es zum zweiten Duell gegen den Rekordmeister. Die Männer von Coach Vincent Kompany führten am 23. Spieltag gegen Frankfurt schon souverän mit 3:0. Danach erlaubten sich die Münchner einige Nachlässigkeiten und Fehler. So musste der FCB am Ende doch noch zittern und brachte “nur” ein 3:2 ins Ziel. Die Bayern stellen mit 85 Toren die beste Offensive der BL-Geschichte. 60 Punkte sind nach 23 Runden zudem der drittbeste Wert. In Europas Top-5-Ligen kommt in dieser Saison kein anderer Verein auf einen so hohen Punkteschnitt wie die Münchner.

Von den letzten vier Duellen gegen den BVB konnten die Bayern lediglich eines gewinnen (2U, 1N). Davor blieb der Rekordmeister aber acht Partien ohne Niederlage gegen die Westfalen (7S, 1U). Bei ODDSET bekommen wir im Spitzenspiel am Samstagabend eine 1,66 für einen Sieg der Gäste, den wir auch spielen.

VfB Stuttgart - Wolfsburg: Sieg VfB

Der VfB wollte nach dem tollen 4:1 in der Europa League am Donnerstag zu Gast bei Celtic Glasgow auch in der Liga nachlegen. Am Ende taten sich Brustringträger beim schwäbischen Derby zu Gast beim 1. FC Heidenheim aber sehr schwer und konnten nur mit viel Moral und einem späten Treffer (88. Minute) immerhin noch einen Punkt retten (3:3). Nun geht es daheim weiter, wo die Schwaben bisher mit acht Siegen, zwei Remis und gerade mal einer Niederlage sehr stark sind. Lediglich die Bayern und der BVB haben mehr Heimpunkte gesammelt.

Die Chancen für ein weiteres Erfolgserlebnis vor den heimischen Fans stehen ganz gut. Denn Wolfsburg hat aus den letzten fünf Spielen einen Punkt geholt. Nach dem 2:3 daheim gegen den FC Augsburg steht der VfL auf Rang 15. Coach Daniel Bauer kommt lediglich auf einen Punkteschnitt von 0,92. Mit exakt dem gleichen Durchschnitt war Vrogänger Paul Simonis bei den Wölfen im November entlassen worden. Die Niedersachsen spielen mit 20 Punkten nach 23 Spielen die schwächste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Und auch am Sonntag bei den heimstarken Schwaben gibt es nichts zu holen. So sichern wir uns die Quote von 1,55 bei ODDSET für einen Heimsieg.