SPORT1 Betting 16.04.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher präsentieren die Quoten fürs kommende Wochenende! | Wir schauen auf die besten Bundesliga-Wetten des 30. Spieltags!

Am 30. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 schreibt der 1. FC Union Berlin Bundesliga-Geschichte. Zudem herrscht vor allem im Abstiegskampf eine große Brisanz. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Im Mittelpunkt des 30. Spieltags der Bundesliga-Saison 2025/26 steht das Nordderby zwischen Werder und dem HSV. Die beiden Erzrivalen brauchen im Kampf um den Klassenerhalt dringend einen Dreier. Zudem verspricht das Debüt der ersten Frau auf dem Cheftrainerposten oberhalb der 3. Liga viel Spannung.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Betano auf die fünf besten Wetten zum 30. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? Was zeichnet den Buchmacher Betano aus? Der Anbieter gehört bei uns konstant zu den besten Sportwetten Anbietern. Wer noch kein Konto bei dem Bookie hat, findet bei uns alle Infos zur Betano Anmeldung. Im Test haben wir zudem das Sportwetten Angebot, die Quoten und den Betano Promo Code unter die Lupe genommen.

Die besten Wetten zum 30. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

St. Pauli vs Köln: Doppelte Chance x/2 – 1,57

Der 30. Spieltag wird am Freitagabend am Millerntor eröffnet. Die “Boys in Brown” verharren weiter auf dem Relegationsrang. Die Niederlage der Kiezkicker am vergangenen Wochenende gegen die Bayern war sicher nicht überraschend. Doch die Hamburger traten vor allem nach der Pause extrem lethargisch auf und verloren am Ende klar mit 0:5. Nach 45 Minuten hatte Pauli gegen den Rekordmeister lediglich mit 0:1 zurück gelegen. Coach Alexander Blessin musste erkennen, dass er Spieler wie Jackson Irvine, Eric Smith und James Sands gleichzeitig nicht ersetzen kann. Kapitän Irvine darf am Freitag nach seiner Sperre gegen Köln aber wieder mitwirken.

Die Geißböcke haben mit dem 3:1 gegen Bremen endlich den ersten Sieg nach acht Spielen gefeiert. Das bedeutet vier Punkte aus den zwei Spielen unter dem neuen Coach René Wagner, der zum Nachfolger von Lukas Kwasniok ernannt wurde. Die Geißböcke hatten gegen Werder vor allem das Spielglück auf ihrer Seite. Nun treffen die Domstädter auf einen Lieblingsgegner. Von insgesamt 32 Duellen gegen die Hamburger hat der EffZeh gerade mal vier verloren (21S, 7U). Seit Januar 2011 und sieben Duellen (2U, 5N) wartet der FCSP auf einen Sieg gegen Köln. Und diese Serie wird sich fortsetzen. Die Gastgeber, die gerade mal einen Punkt aus den letzten vier Spielen geholt haben, werden auch dieses Mal maximal ein Remis schaffen.

Werder Bremen vs Hamburger SV: Sieg Werder – 2,02

Dieses Mal ist das Nordderby auch ein Duell im Tabellenkeller. Der SV Werder schwebt nach dem 1:3 in Köln weiter in akuter Abstiegsgefahr. Das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt nur drei Punkte. Und auf die Grün-Weißen wartet ein schweres Restprogramm. So trifft man noch auf Teams wie Stuttgart, Hoffenheim und Dortmund. Beim EffZeh lief sicher vieles gegen die Bremer (früher Elfmeter, Rote Karte gegen Friedl). Doch in der Offensive war der SVW wieder einmal viel zu harmlos. Mit einem Sieg gegen den Erzrivalen könnte man nun immerhin mit den Hamburgern gleichziehen.

Der HSV kassierte am Sonntag ein bitteres und verdientes 0:4 beim VfB. Der Aufsteiger trat im Schwabenland ohne Energie auf und musste zudem noch sechs Stammspieler ersetzen. Im Laufe des Spiels fielen die Rothosen regelrecht auseinander. Hamburg konnte gerade mal einen Sieg (ein schmeichelhaftes 2:1 in Wolfsburg) an den letzten acht Spieltagen feiern. Trotzdem hat der Aufsteiger immer noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Die Probleme sind vielschichtig. Vor allem im Angriff ist Hamburg nicht bundesligatauglich. In der Auswärtstabelle liegen die Männer von Coach Merlin Polzin auch lediglich auf Rang 16 (2S, 4U, 8N). Und im Weserstadion droht die nächste Pleite. Dafür zahlt Betano eine Quote von 2,02.

Union Berlin vs Wolfsburg: Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore – 1,60

Union Berlin zeigte bei Schlusslicht Heidenheim eine blutleere und desolate Vorstellung. Die Köpenicker waren am Ende mit dem 1:3 noch gut bedient. Eine Bilanz von nur neun Punkten in 12 Spielen der Rückserie bedeutete nun das Aus für Trainer Steffen Baumgart. Doch nicht nur die Ergebnisse sorgten für die Entscheidung der Verantwortlichen. Auch die Art und Weise, wie die Eisernen zuletzt aufgetreten waren, war besorgniserregend. Immer wieder ließ die Mannschaft die typischen Tugenden wie Leidenschaft oder Kampfgeist vermissen. Die Berliner haben immerhin noch sieben Punkte Polster auf den Relegationsrang. Trotzdem soll der Bock jetzt mit Interimstrainerin Marie-Louise Eta umgestoßen werden.

Wolfsburg kommt in der Rückrunde lediglich auf drei von 36 möglichen Punkten. Das 1:2 am Samstag gegen Frankfurt war die fünfte Heimpleite in Serie. Der als Retter geholte Dieter Hecking konnte das Ruder noch nicht herumreißen. Dabei können sich die Leistungen der Wölfe oft sehen lassen. Auch gegen die Eintracht lagen die Niedersachsen bei den xG (2,33 zu 1,29) und den Gesamtschüssen (22:10) klar vorne. Doch die Mannschaft scheitert immer wieder an den eigenen Unzulänglichkeiten. Bei der Paarung Union vs Wolfsburg ist das Auswärtsteam nach 14 Partien noch ohne Sieg. Und gegen die Eisernen nach dem Trainerwechsel wird die Aufgabe für die Gäste dieses Mal auch nicht leichter. Mehr als ein Remis ist nicht drin.

Hoffenheim vs Dortmund: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore – 1,75

Hoffenheim hat nach dem 2:2 in Augsburg nur einen Dreier aus den letzten sieben Spielen geholt und ist mit dieser Ausbeute (sechs von 21 möglichen Punkten) in den letzten Wochen auf Rang 6 abgerutscht. Die Chancen auf die Champions-League-Teilnehmer werden immer geringer. Die gute Nachricht: Ein weiteres Abrutschen ist unwahrscheinlich. Das Polster der TSG auf Rang sieben beträgt neun Punkte. So führt der Weg in der kommenden Saison wohl in die Europa League. Die über weite Strecken der Saison stabile Defensive ist aktuell ziemlich anfällig. Immerhin haben die Kraichgauer gegen den FCA Moral bewiesen und einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt.

Der BVB hat am 29. Spieltag mit dem 0:1 daheim gegen Leverkusen die dritte Saisonpleite kassiert. Weil die schwarz-gelbe Offensive zu harmlos blieb und einem Verteidiger ein entscheidender Fehler unterlief, setzte es die Niederlage. Die Vizemeisterschaft ist den Westfalen bei acht Zählern Polster auf Rang drei aber wohl trotzdem nicht mehr zu nehmen. Am Samstag in Sinsheim sind die Borussen auf Wiedergutmachung aus. Dortmund führt die Bilanz gegen Hoffenheim mit 19 Siegen zu acht Niederlagen an (11U). In den jüngsten 12 Kräftemessen ging die TSG lediglich einmal als Sieger vom Feld (2U, 9N). Auch dieses Mal rechnen wir mit einer Quote von 1,75 bei Betano mit einigen Toren und mindestens einem Punkt für die Gäste.

Frankfurt vs Leipzig: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore – 1,62

Frankfurt feierte am Wochenende einen glücklichen 2:1-Sieg in Wolfsburg. Obwohl die Hessen bei Statistiken wie xG oder Torschüssen klar unterlegen waren, reichte es für den ersten Auswärtsdreier seit November 2025. Nach einer souveränen ersten Halbzeit ließ es die SGE nach dem Seitenwechsel wieder einmal viel zu locker angehen und gewährte dem Gegner 22 Torschüsse. Die Adlerträger müssen im Endspurt der Saison hoffen, dass Rang 7 auch fürs internationale Geschäft reicht. Denn die Männer von Coach Albert Riera sind schon neun Punkte hinter Platz sechs zurück.

Leipzig feierte in der jüngsten Runde einen knappen aber hochverdienten 1:0-Sieg gegen Gladbach. Die Bullen stehen mit 56 Zählern nach 29 Spieltagen bestens da (Platz 4, punktgleich mit dem VfB, 4 Zähler vor Rang 5). Mehr Zähler hatte der Verein zuletzt vor fünf Jahren, in der Abschiedssaison von Julian Nagelsmann. Die Mannschaft hat unter Coach Ole Werner spielerische Fortschritte gemacht und bleibt auch in engen Duellen ihrer Linie treu. Durch die Rückkehr der Langzeitverletzten verfügen die Sachsen wieder über eine hohe Leistungsdichte im Kader. Das Europapokal-Ticket hat Leipzig nach dem enttäuschenden siebten Platz in der Vorsaison so gut wie sicher.

Doch am Samstagabend um 18:30 Uhr wagen wir keinen Tipp, sondern rechnen mit einer Quote von 1,62 mit Toren auf beiden Seiten und insgesamt über 2,5 Treffern.

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