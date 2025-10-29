SPORT1 Betting 29.10.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben das nächste Wochenende eingeläutet | Wir haben die besten Bundesliga-Wetten des 9. Spieltags für euch!

Der 9. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 ist mit mehreren aufregenden Begegnungen ausgestattet. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Wochenendes voraus!

Am Freitagabend richtet Fußball-Deutschland die Blicke zum dritten Mal binnen einer Woche in die WWK Arena. Ein wankender FC Augsburg muss dort mit dem Tabellenvierten aus Dortmund zurechtkommen. Am nächsten Abend wartet das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern und Leverkusen. Abschließend bestreiten Wolfsburg und Hoffenheim am Sonntag die letzte Partie der neunten Spielrunde.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Merkur Bets auf die fünf besten Wetten zum 9. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets?

Die besten Wetten zum 9. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Augsburg - Dortmund: Sieg Dortmund

Starten wir sofort mit der Begegnung am Freitagabend. Sandro Wagner wies in den Interviews nach der 0:6-Schlappe gegen RB Leipzig Fragen bezüglich einer bestehenden Defensivproblematik von sich und seiner Mannschaft. Fakt ist jedoch, dass die Fuggerstädter die Schießbude der Bundesliga sind (20 Gegentore) und 14 Gegentreffer in vier Heimspielen kassiert haben. Die magere Bilanz von nur einem Heimsieg bei drei Niederlagen erhält am nächsten Spieltag einen weiteren Negativ-Anstrich.

So ist der Augsburg Bayern Tipp “Sieg Dortmund” mit einer Quote von 1,72 eine absolute Safe Bet!

Mainz - Werder Bremen: Mainz Über 1,5 Tore

Hat sich die Defensive der Grün-Weißen in den letzten Wochen gefangen, oder spielte das Glück eine wesentliche Rolle während der Serie von zuletzt drei ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Folge (2 Siege, 1 Unentschieden)? Der SVW bringt eine der schwächsten Hintermannschaften auf das Feld der Mewa Arena (16 Gegentore). Fünf von acht Spielrunden sahen bisher mindestens zwei Gegentore für die Norddeutschen vor. Zusätzlich kassierte der SVW in der Ferne zehn Gegentreffer in nur vier Spielen.

So könnt ihr euch ziemlich bedenkenlos bei Merkur Bets eine Quote von 1,72 für die Werder Bremen Union Berlin Wette “Mainz Über 1,5 Tore” sichern.

Heidenheim - Frankfurt: Sieg Frankfurt

Vier Punkte hat der FCH aus den ersten acht Bundesliga-Spieltagen mitgenommen. Jeden einzelnen Zähler sammelte das Team von Coach Frank Schmidt im heimischen Stadion ein (1 Sieg, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen). Die dürftige erste Halbzeit vom vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim ließ nicht nur den Cheftrainer kritisch auf den Auftritt blicken. Insgesamt hat nur das Tabellenschlusslicht aus Gladbach (-12) ein schwächeres Torverhältnis als Heidenheim (-9). Zudem ist die SGE wieder auf Siegkurs, hat am letzten Wochenende einen 2:0-Erfolg gegen Freiburg errungen und nur eines der letzten vier Bundesliga-Spiele verloren (2 Siege, 1 Unentschieden).

Bei dieser Ausgangslage hat die Siegquote von 1,93 bei Merkur Bets für einen Dreier der Gäste durchaus einiges an Value!

Köln - HSV: Köln Unter 1,5 Tore

Das Aufsteigerduell verspricht eine knifflige Angelegenheit zu werden - speziell für die Geißböcke. Nach ihrem famosen Saisonstart mit sieben Punkten aus drei Partien und 8:4 Toren ist der Überraschungseffekt verflogen. Markus Kwasniok sah von seiner Mannschaft in den fünf nachfolgenden Bundesliga-Begegnungen nie mehr als einen Treffer. Auf der Gegenseite hat der HSV sich stabilisiert und in vier der letzten fünf Auftritte im deutschen Oberhaus maximal ein Gegentor zugelassen. Und fast alles spricht für die Fortsetzung dieser Tendenz mit einer Quote von 1,90 bei Merkur Bets.

Bayern - Leverkusen: Sieg Leverkusen (HC +2)

Das Missverständnis mit Erik ten Hag haben die Verantwortlichen der Werkself klugerweise schnell beendet und in Kasper Hjulmand scheinbar den passenden Nachfolger verpflichtet. B04 ist unter dem Dänen in der höchsten deutschen Spielklasse noch ungeschlagen und sackte 16 von 18 möglichen Punkten ein. Die 2:7-Pleite aus dem Champions-League-Spiel gegen PSG ist bereits am nachfolgenden Wochenende durch einen souveränen 2:0-Sieg gegen Freiburg verarbeitet worden. Zu Gast in der Münchner Allianz Arena ist der Tabellenvierte konkurrenzfähig und kann für einen packenden Samstagabend sorgen.