Die Rollen der deutschen Teams in der Europa League 2025/26

SPORT1 Betting 18.09.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher starten ihre Europa-League-Wettmärkte | Bei uns findet ihr die Analysen zu den deutschen Teams

Freiburg und Stuttgart starten kommende Woche in die Europa League. Ihre jeweiligen Rollen könnten sich im Laufe der Saison verändern. Wir verraten euch die Aussichten der deutschen Teams für die kommende Europa-League-Saison.

Seit der Saison 2009/10 gibt es die Europa League. Mehr als die Hälfte der EL-Titel gingen an spanische Mannschaften (9/16). Vier weitere Sieger wurden aus England gekürt. Die restlichen drei Trophäen wanderten an Porto (Portugal), Atalanta Bergamo (Italien) und Eintracht Frankfurt (Deutschland). Für die kommende Spielzeit schreiben die besten Wettanbieter den deutschen Mannschaften erneut nur eine Außenseiterrolle zu.

Die Liste der Favoriten

Unai Emery ist “Mister Europa League”. Der 53-jährige Übungsleiter gewann den Titel mit Sevilla (3) und Villarreal (1) bereits vier Mal. Als Trainer von Aston Villa steht ihm in dieser Spielzeit einer der zwei wertvollsten Kader im gesamten Teilnehmerfeld zur Verfügung. Das ist einer der vielen Anlässe, weshalb die Villans auch bei den neuen Wettanbietern als einzige Mannschaft eine einstellige Quote für den Titelgewinn erhalten.

Das globale Power-Ranking von Opta listet die Emery-Auswahl unter den Top-11. Dahinter tauchen die nächsten beiden Favoriten der Buchmacher auf - Nottingham Forest (27.) und AS Rom (29.). Die Tricky Trees werden seit kurzem von Ange Postecoglou trainiert - dem letztjährigen Trainer der Spurs und damit Sieger der letzten EL-Ausgabe.

Im erweiterten Kreis

Elf Mannschaften erhalten in den Sportwetten Apps niedrigere Quoten für einen Triumph in der Europa League als die beiden deutschen Vertreter. Merkur Bets traut Freiburg (vs. Basel) und Stuttgart (vs. Celta Vigo) zumindest im Heimspiel am ersten Spieltag jeweils einen Sieg zu.

Das Momentum ist aktuell nicht auf der Seite des VfB. Sebastian Hoeneß fehlen nach dem Abgang von Nick Woltemade (Newcastle United) und der Verletzung von Deniz Undav die Optionen im Sturm. Jedoch haben die Schwaben durch ihren Triumphzug im DFB-Pokal ihre Stärken in K.-o.-Spielen bewiesen.

Der SCF könnte im Hinblick auf die Mehrfachbelastung an seine Grenzen stoßen. Julian Schuster begleitet erst im zweiten Jahr in Folge eine Mannschaft als Chefcoach. Sein Spielstil verlangt großen Einsatz von seinen Spielern, was auf Sicht zu Problemen führen kann. Die pragmatische Spielweise und der Status im Teilnehmerfeld kommen den Breisgauern allerdings entgegen. Qualifizieren sich die Schuster-Schützlinge für das Achtelfinale, bleibt der SCF für jeden Kontrahenten gefährlich.