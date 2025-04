Djurgarden - SK Rapid Tipp, Prognose, Quoten | 10.04.2025

Unser Djurgarden - SK Rapid Sportwetten Tipp zum Conference League Viertelfinale Spiel am 10.04.2025 lautet: In der Liga läuft es für die Grün-Weißen nicht nach Wunsch, international konnten sie bisher meist ein anderes Gesicht zeigen. Im Wett Tipp heute sichern wir jedoch den Sieg der Schweden ab.

Am 10. April 2025 um 21:00 Uhr wird im 3Arena Stadion das Viertelfinal-Hinspiel der Conference League zwischen Djurgarden und Rapid Wien ausgetragen. Beide Teams haben in den letzten Spielen gemischte Ergebnisse erzielt, was dieses Match zu einem spannenden Duell in unserer Djurgarden SK Rapid Prognose macht.