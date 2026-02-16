Dortmund gegen Atalanta Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 17.02.2026

SPORT1 Betting 16.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Dortmund gegen Atalanta Prognosen von unseren Wett-Experten für dieses Champions-League-Duell am 17.02.2026.

Die Westfalen haben sich in der jüngsten Vergangenheit gegen Teams aus Italien schwer getan. Nur in einem der letzten sieben Europapokal-Duelle reichte es für einen Sieg (3U, 3N). Doch an dieser Bilanz will Schwarz-Gelb nun arbeiten.

Borussia Dortmund empfängt Atalanta Bergamo am Dienstag, den 17. Februar 2026, um 21:00 Uhr zum Hinspiel der Champions-League-Playoffs. Unsere Prognose für dieses Duell deutet auf einen Heimsieg des BVB hin, der im Signal Iduna Park seine beeindruckende Heimstärke in der Königsklasse unter Beweis stellen will.

Unsere Experten favorisieren ebenfalls die Heimmannschaft und empfehlen für diese Dortmund gegen Atalanta Prognose den Wett Tipp auf einen Sieg von Dortmund zu einer Quote von 2,00 bei Merkur Bets.

Ihr wollt auch ein Konto bei Merkur Bets, der konstant zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, eröffnen und euch den Merkur Bets Bonus sichern? Alle nötigen Infos zur Merkur Bets Anmeldung findet ihr bei uns.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Ausgangslage vor diesem K.-o.-Runden-Playoff der Champions League verspricht Spannung, da Atalanta die Ligaphase gerade mal zwei Punkte vor Dortmund beendete. Dennoch sprechen mehrere Faktoren für einen Erfolg der deutschen Mannschaft im Hinspiel.

Die Dortmunder Heimbilanz in der Champions League ist beeindruckend: Seit Beginn der Saison 2022/23 hat der BVB lediglich drei seiner 22 Heimspiele verloren, und diese Niederlagen kamen gegen europäische Schwergewichte wie Real Madrid, Barcelona und Inter Mailand zustande. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft von Niko Kovac durchschnittlich 1,91 Tore pro Spiel und kassierte nur 0,82 Gegentore.

Im Gegensatz dazu offenbarte Atalanta zuletzt Schwächen in der Offensive. Bei der 0:1-Niederlage gegen Royal Union SG gaben die Italiener nur zwei Torschüsse ab und kamen auf einen Wert von 0,83 erwarteten Toren (xG). Diese mangelnde Kreativität könnte sich gegen einen BVB, der besonders vor heimischem Publikum offensivstark auftritt, als entscheidender Nachteil erweisen. Die aktuellen Dortmund gegen Atalanta Quoten spiegeln dies wider, denn sie implizieren eine Siegwahrscheinlichkeit von fast 48 Prozent für die Gastgeber.

Obwohl Dortmund in der Ligaphase defensiv anfällig war und 17 Gegentore hinnehmen musste, konnte dies durch eine überragende Angriffsleistung kompensiert werden. Mit einem Schnitt von 2,38 Toren pro Spiel gehören die Westfalen zu den torgefährlichsten Teams des Wettbewerbs.

Ein Schlüsselspieler dabei ist Serhou Guirassy, der seine Form wiederfindet und in der Königsklasse stets für Gefahr sorgt. Für den BVB ist es entscheidend, mit einem Vorsprung ins Rückspiel nach Bergamo zu reisen, weshalb von Beginn an mit einem offensiven Auftritt zu rechnen ist.

Dortmund gegen Atalanta: Wett Tipps für das Spiel

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für die Partie zusammengestellt. Die Quoten deuten auf ein torreiches Spiel hin, in dem die Heimmannschaft die besseren Karten hat.

Sieg Dortmund ( Quote 2,00 bei Merkur Bets ): Der BVB ist zu Hause eine Macht. Die bereits erwähnte Heimbilanz in der Champions League ist das Fundament dieser Prognose. Atalantas jüngste Offensivprobleme und Dortmunds Notwendigkeit, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen, sprechen für einen Sieg der Kovac-Elf auf dem 1X2-Markt.

Der BVB ist zu Hause eine Macht. Die bereits erwähnte Heimbilanz in der Champions League ist das Fundament dieser Prognose. Atalantas jüngste Offensivprobleme und Dortmunds Notwendigkeit, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen, sprechen für einen Sieg der Kovac-Elf auf dem 1X2-Markt. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,92 bei Merkur Bets ): Dortmunds Abwehr hat in dieser Saison selten die Null gehalten und musste selbst gegen das Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim zwei Gegentore hinnehmen. Atalanta wiederum besitzt die Qualität, um auswärts zu treffen, was ihnen in sieben der letzten zehn Auswärtsspiele gelang. Da beide Mannschaften offensiv ausgerichtet sind, ist ein offenes Spiel mit Toren auf beiden Seiten wahrscheinlich.

Dortmunds Abwehr hat in dieser Saison selten die Null gehalten und musste selbst gegen das Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim zwei Gegentore hinnehmen. Atalanta wiederum besitzt die Qualität, um auswärts zu treffen, was ihnen in sieben der letzten zehn Auswärtsspiele gelang. Da beide Mannschaften offensiv ausgerichtet sind, ist ein offenes Spiel mit Toren auf beiden Seiten wahrscheinlich. Über 2,5 Tore (Quote 1,65 bei Merkur Bets): Zwei offensiv denkende Teams treffen aufeinander. Dortmund erzielt im Schnitt 2,38 Tore pro Spiel in diesem Wettbewerb, während Atalanta zwar weniger treffsicher war, statistisch gesehen aber deutlich mehr Tore hätte erzielen müssen. Das letzte Duell beider Teams in Deutschland endete mit einem 3:2-Sieg für Dortmund, was die Erwartung an ein torreiches Spiel weiter untermauert.

Wir sind gespannt, ob sich unsere Prognosen bewahrheiten und wünschen allen Fußballfans einen packenden Champions-League-Abend! Wenn du deinen eigenen Wett Tipp platzieren möchtest, findest du die besten Quoten bei den auf unserer Partnerseite vorgestellten Anbietern.