Dortmund - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2025

SPORT1 Betting 24.10.2025 • 18:00 Uhr Dortmund - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Ziehen die Geißböcke mit dem BVB im Tableau gleich?

Unser Dortmund - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.10.2025 lautet: Die Hausherren benötigen im Wett Tipp heute erneut nur wenige Torchancen.

Nur drei Zähler trennen beide Mannschaften unserer Dortmund Köln Prognose vor dem kommenden Bundesliga-Topspiel am Samstagabend. Die Schwarz-Gelben haben ihre drei vorangegangenen Aufeinandertreffen gegen die Geißböcke allesamt für sich entschieden.

Dieser Trend setzt sich im Dortmund Köln Wett Tipp heute fort, auch wenn der Aufsteiger nur eines von sechs Auswärtsspielen (wettbewerbsübergreifend) verloren hat (1:3 vs. RB Leipzig am 4. Spieltag). Unseren Interwetten Gutschein nutzen wir für die Quote von 2.65 und spielen “Dortmund gewinnt ohne Gegentor”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Köln auf “Dortmund gewinnt ohne Gegentor”:

Dortmund hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel im Signal Iduna Park verloren (3S, 1U).

Dortmund sammelte 4 weiße Westen in 7 Bundesliga-Spielen.

Nur Bayern (4,80 xGA) und Stuttgart (6,44 xGA) erlaubten weniger erwartbare Gegentore als der BVB (7,69 xGA).

Dortmund vs Köln Quoten Analyse:

Falls ihr Respekt vor unserer angepeilten Dortmund Köln Wettquote habt, ist eine Gratiswette womöglich das beste Mittel für euch gegen die Sorgenfalten. Grundsätzlich haben die Buchmacher nur geringe Zweifel an einem Heimsieg.

Sollte der BVB das vierte Pflicht- im fünften Heimspiel der Saison gewinnen, erhaltet ihr Dortmund Köln Quoten von circa 1.43. Der kritische Faktor ist offensichtlich unser Zu-Null-Zusatz.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Köln Prognose: Kontrolle unter Kovac

Die knappe 1:2-Niederlage zu Gast beim deutschen Rekordmeister haben die Schwarz-Gelben schnellstmöglich wieder zur Seite geschoben. Am dritten Spieltag der Königsklasse feierten die Schwarz-Gelben einen 4:2-Auswärtssieg gegen Kopenhagen - eine fantastische Vorbereitung auf unseren Dortmund vs. Köln Tipp.

Bis jetzt hat der BVB sieben von elf Pflichtspiele in dieser Spielzeit als Sieger beendet. Neben den drei Punkteteilungen mit RB Leipzig (1:1), Juventus Turin (4:4) und St. Pauli (3:3) hat es nur die Niederlage gegen München gegeben (1:2).

Zu Hause gewann die Mannschaft von Niko Kovac drei ihrer vier Pflichtspiele - nur gegen den aktuellen Tabellenzweiten aus Leipzig gab es eine Punkteteilung (1:1). Zwei der drei erfolgreichen Heimspiele wurden ohne Gegentor bestritten (3:0 vs. Union Berlin, 1:0 vs. Wolfsburg).

Die Stärke der Hintermannschaft wird auch durch 7,69 erwartbare Gegentore hinterlegt - der drittbeste Wert unter allen Bundesliga-Teams und ein guter Indikator für unsere Dortmund gegen Köln Prognose.

Dortmund - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:2 Kopenhagen (A), 1:2 Bayern (A), 1:1 RB Leipzig (H), 4:1 Athletic Bilbao (H), 2:0 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Augsburg (H), 1:0 Hoffenheim (A), 1:2 VfB Stuttgart (H), 1:3 RB Leipzig (A), 3:3 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Köln: 4:0 (A), 1:0 (H), 6:1 (H), 2:3 (A), 1:1 (A).

Darüber hinaus hat der BVB zuletzt drei direkte Duelle in Serie gegen die Geißböcke gewonnen - die letzten beiden Aufeinandertreffen sogar ohne Gegentreffer für sich entschieden (4:0, 1:0).

Im Rahmen dieser drei Paarungen brachten es die Schwarz-Gelben auf ein herausragendes Torverhältnis von 11:1 Tore. Vielleicht passt euch deswegen die Quote von 2,05 für “Sieg Dortmund (HC -1)” in Verbindung mit dem Interwetten Bonus.

Wir ziehen jedoch einen Zu-Null-Sieg gegenüber einer Handicapwette vor. Die Gründe sind schnell gefunden. Dortmund hat insgesamt erst 81 Schüsse abgegeben - nur Augsburg weniger (80).

Allerdings sprechen die geteilt meisten erwartbaren Tore pro Schuss (0,15 - ebenso wie Bayern) für eine grandiose Chancenqualität. Unter Kovac zählt Qualität eindeutig mehr als Quantität.

Insgesamt schafft es der BVB dank dieses hohen Durchschnittswertes auf 11,84 erwartbare Treffer - der viertbeste Wert unter allen Bundesliga-Mannschaften und besser als die 9,40 xG der Domstädter (13.).

So seht ihr Dortmund - Köln im TV oder Stream:

25. Oktober 2025, 18.30 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Überzeugend ist der Gastgeber bislang in der Defensive gewesen, hat vier weiße Westen aus den ersten sieben Spieltagen mitgenommen und ligaweit die zweitbeste Abwehr aufgestellt (6 Gegentore).

Hinzu kommt das gezielt vorgetragene Pressing in entscheidenden Momenten. Dortmund hat ligaweit die meisten Schüsse aus hohen Ballgewinnen erzeugt (14) und gemeinsam mit Mainz die meisten Pressing-Sequenzen zusammengestellt (103).

Dortmund vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Schlotterbeck, Anton, Bensebaini - Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Ostrzinski, Anselmino, Süle, Ryerson, Groß, Chukwuemeka, Sabitzer, Adeyemi, Fabio Silva

Startelf Köln: Schwäbe - Heintz, Hübers, Schmied - Sebulonsen, Johannesson, Martel, Lund - El Mala, Bülter, Kaminski

Ersatzbank Köln: Zieler, Özkacar, Krauß, Huseinbasic, Kainz, Maina Waldschmidt, Ache

Die Heimstärke der Gastgeber ist in vielen Jahren ein entscheidender Faktor und auch in unserem Dortmund vs. Köln Tipp von Bedeutung. Wettbewerbsübergreifend sind die Schwarz-Gelben seit neun Heimspielen ungeschlagen (8S, 1U).

Diese Serie übertrifft kein anderes Bundesliga-Team. Hohes Pressing müssen die Kovac-Schützlinge von ihren Gästen nicht befürchten. Köln hat erst 59 Pressing-Sequenzen (17.) und nur zwei Abschlüsse aus solchen Situation erzeugt (18.).

Unser Dortmund - Köln Tipp: Dortmund gewinnt ohne Gegentor

Der BVB kann mit seinen bisherigen Leistungen in dieser Spielzeit zufrieden sein, ebenso wie die Gäste aus der Domstadt. Heimstärke, Formstärke individuelle Qualität und die kontrollierte Spielweise unter Niko Kovac sind wichtige Indizien, die für einen Heimsieg ohne Gegentreffer sprechen.