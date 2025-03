Dortmund - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2025

SPORT1 Betting 29.03.2025 • 08:00 Uhr Dortmund – Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht die Krise des BVB in der Bundesliga weiter?

Unser Dortmund - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.03.2025 lautet: Der Borussia läuft bei ihrer Europapokal-Aufholjagd die Zeit davon. Auch im Wett Tipp heute gegen das große Überraschungsteam aus Mainz droht schon wieder Unheil.

Niko Kovac wurde nach dem 20. Spieltag verpflichtet, um die Saison des BVB noch irgendwie zu retten. Unter dem neuen Coach hat sich der Rückstand der Dortmunder auf den ersten Champions-League-Platz aber von vier auf zehn Punkte vergrößert. Nun stehen zudem nur noch acht Spieltage auf dem Programm.

So muss die Borussia anstatt zu Beginn der Kovac-Amtszeit 0,3 Punkte nun durchschnittlich 1,3 Punkte pro Spieltag aufholen. Auch die Dortmund Mainz Prognose verspricht nicht unbedingt eine Besserung.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,03 bei Merkur Bets für den Dortmund Mainz Wett Tipp heute „Sieg Mainz HC +2 & Über 1,5 Tore“. Geheim-Tipp: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Mainz auf “Sieg Mainz HC +2 & Über 1,5 Tore”:

Seit 4 Duellen sind die Rheinhessen ohne Niederlage gegen die Westfalen

Mainz ist seit 6 BL-Spielen ungeschlagen

Der BVB kassierte in 6 Bundesliga-Spielen unter Niko Kovac 4 Pleiten

Dortmund vs Mainz Quoten Analyse:

Nach 26 Spieltagen steht der FSV zehn Punkte vor dem BVB. Im Jahr 2025 holten die 05er doppelt so viele Zähler (20) wie die Borussia (10). Trotzdem schickt Buchmacher Merkur Bets, der für euch die Wettsteuer übernimmt, die Hausherren als Favorit ins Rennen. Ein Heimsieg wird mit Dortmund vs Mainz Quoten von 1,67 belohnt. Für eine Punkteteilung bekommt ihr eine Quote von 4,15.

Für einen Dreier der Gäste gibt es Dortmund gegen Mainz Wettquoten von 4,87. Ausführliche Infos über den Buchmacher findet ihr in unserem Merkur Bets Test. Der Bookie überzeugt durch Qualität „Made in Germany“. Zu den absoluten Highlights gehört der Kombi-Boost. Dabei könnt ihr euch durch die Kombination von mehreren Wetten und Events den maximalen Boost-Aufschlag von 30 Prozent auf den potentiellen Gewinn sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Mainz Prognose: Wann platzt beim BVB der BL-Knoten?

In der Champions League sind die Dortmunder unter Niko Kovac noch ungeschlagen und haben sogar das Viertelfinale erreicht. In der Bundesliga konnte der neue Coach aber keine Trendwende schaffen. Mit nur sechs Punkten aus sechs Spielen (2S, 4N) hat der Kroate den schwächsten Start eines BVB-Trainers seit Jürgen Röber im Jahr 2007 hingelegt. Die Westfalen spielen mit zehn Zählern die schlechteste Rückrunde seit 2007/08. Außerdem stand der Verein seit zehn Jahren nach 26 Spieltagen nicht mehr so mies da wie in dieser Saison. Sieben Pleiten aus den letzten elf Partien sind der Liga-Negativwert zusammen mit Werder Bremen.

Vor allem die Defensive macht große Schwierigkeiten. Bei den xGA steht Dortmund auf Rang 3 (31,8). Zudem haben nur zwei Teams weniger Schüsse zugelassen. Trotzdem reichen 41 Gegentore lediglich für Platz 12. Besonders bitter war das Spiel vor der Länderspielpause bei RB Leipzig. In diesem hatten die Schwarz-Gelben besonders dynamisch, offensiv und zwingend gespielt. Zahlen wie 13 zu 10 Chancen, 3,06 zu 1,86 xGoals und 25 zu 15 Torschüsse sprachen eigentlich auch für die Gäste. Trotzdem setzte es am Ende eine 0:2-Pleite.

Der 1. FSV Mainz spielt mit 45 Punkten nach 26 Spieltagen die beste Saison seiner Vereinsgeschichte. Nur Bayern (8) und Bayer (7) haben in diesem Kalenderjahr mehr Dreier auf dem Konto als die Rheinhessen (6). Zudem stellen die Männer von Coach Bo Henriksen mit 28 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga. Der xGA-Wert von 37,6 wird um 9,6 Gegentore unterboten. Auf der anderen Seite des Spielfeldes kann der „Karnevalsverein“ die drittbeste Shot Conversion (20,2 Prozent) und die beste Chancenverwertung (36,7 Prozent) vorweisen. Zuletzt hat sich der Verein mit einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage (4S, 2U) auf dem Champions-League-Platz 3 etabliert.

So konnte man auch das 2:2 daheim gegen Freiburg vor der Länderspielpause verkraften. Nun soll die Auswärtsbilanz optimiert werden. Aktuell steht der FSV schon auf Rang 3 und konnte die letzten drei Partien in der Fremde alle gewinnen. Vier Auswärtssiege in Folge wären eingestellter Vereinsrekord. Zudem ist auf Jonathan Burkardt Verlass, der auf 15 Tore in dieser Spielzeit kommt. Ihr habt vor eurem Dortmund Mainz Tipp noch kein Konto bei Merkur Bets? Dann könnt ihr euch unmittelbar nach der Merkur Bets Anmeldung den Merkur Bets Willkommensbonus sichern! Hier warten ein 100%-Cashback-Bonus bis 60€ als Freebet und eine 40€-Freebet ab 1€ Einzahlung auf euch.

Dortmund – Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:2 RB Leipzig (A), 2:1 OSC Lille (A), 0:1 FC Augsburg (H), 1:1 OSC Lille (H), 2:0 St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:2 Freiburg (H), 3:1 Gladbach (A), 2:1 RB Leipzig (A), 2:0 St. Pauli (H), 2:0 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Mainz: 1:3 (A), 0:3 (A), 1:1 (H), 2:2 (H), 2:1 (A)

Die Mainzer konnten bisher nur sieben von 38 Duellen gegen den BVB für sich entscheiden, bei zehn Remis und 20 Niederlagen. In Dortmund nahmen die 05er auch lediglich zweimal alle Punkte mit nach Hause (7U, 9N).

Bei der Dortmund Mainz Prognose schauen wir aber vor allem auf die jüngste Bilanz. Seit vier BL-Vergleichen sind die Rheinhessen ohne Niederlage gegen die Westfalen (2S, 2U).

Das Hinspiel der laufenden Saison entschied der FSV daheim mit 3:1 für sich. Bisher konnte Mainz noch nie beide Partien einer Bundesliga-Spielzeit gegen die Schwarz-Gelben gewinnen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

In sieben der vergangenen neun Duelle beider Teams hätte der Dortmund Mainz Tipp „Beide Teams treffen“ Erfolg gehabt. Auch dieses Mal rechnen wir nicht mit „Weißen Westen“.

In der Merkur Bets App, die ihr kostenlos in den Stores für iOS und für Android erhaltet, bekommen wir für Tore auf beiden Seiten eine Quote von 1,70.

So seht ihr Dortmund – Mainz im TV oder Stream:

30. März 2025, 17:30 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr die Sonntagsspiele der Bundesliga live auf euren Empfangsgeräten verfolgen wollt, kommt ihr um ein Abo bei DAZN nicht herum, denn der Streaming-Anbieter besitzt die Exklusivrechte. So ist auch das Spiel zwischen dem BVB und dem FSV bei DAZN zu sehen.

Der Anpfiff im Signal-Iduna-Park von Dortmund erfolgt am Sonntag um 17:30 Uhr.

Dortmund vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel – Anton, Can, Schlotterbeck – Ryerson, Brandt, Groß, Bensebaini – Adeyemi, Guirassy, Beier

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Süle, Yan Couto, Özcan, Reyna, Duranville, Gittens, Chukwuemeka

Startelf Mainz: Zentner – Da Costa, Jenz, Hanche-Olsen – Widmer, Sano, Amiri, Caci – Nebel, Lee – Burkardt

Ersatzbank Mainz: Rieß (Tor), Leitsch, Veratschnig, Hong, Nordin, Sieb, Weiper

Bei FSV-Coach Henriksen gilt eigentlich die Maxime „Never change a winning team!“. Bei unserer Dortmund Mainz Prognose ist der Trainer zum Wechseln gezwungen. Denn Kohr und Mwene müssen eine Sperre absitzen. Zudem fällt auch Bell aus.

Von den letzten zwölf BL-Partien ohne Dominik Kohr konnten die 05er nur eine gewinnen (6U, 5N). Beim BVB entsteht ohne die verletzten Nmecha und Sabitzer vor allem im Zentrum eine Lücke.

Unser Dortmund – Mainz Tipp: Sieg Mainz HC +2 & Über 1,5 Tore

Schaut man auf die Formkurve und die Tabelle, kann man der Einschätzung von Merkur Bets eigentlich nicht folgen. Sicherlich sprechen die Qualität und der Heimvorteil für die Dortmunder, doch in der Bundesliga bekommt der BVB sein Können in dieser Saison überhaupt nicht auf den Rasen.

So können wir den Hausherren eigentlich auch am Sonntag nicht viel zutrauen, doch die Mainzer müssen auf ein paar wichtige Spieler verzichten. Zudem haben sich die 05er im Westfalen-Stadion selten wohlgefühlt. So entscheiden wir uns für eine Handicap-Wette auf die Gäste. Mehr als ein knapper Heimsieg mit einem Tor Unterschied ist unserer Meinung nach nicht drin. Im Merkur Bets Betbuilder ergänzen wir unseren Tipp mit „Über 1,5 Toren“, um auf eine gute Quote zu kommen.