Dortmund - Ulsan Tipp, Prognose & Quoten | 25.06.2025

SPORT1 Betting 23.06.2025 • 17:00 Uhr Dortmund - Ulsan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Macht der BVB den Einzug ins Achtelfinale klar?

Unser Dortmund - Ulsan Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 25.06.2025 lautet: Trotz einer wackeligen Abwehr stehen die Westfalen kurz vor dem Einzug in die nächste Runde. Der Außenseiter aus Südkorea dürfte im Wett Tipp heute kein Stolperstein werden.

Der BVB konnte bisher bei der FIFA Klub WM 2025 trotz der Ausbeute von vier Punkten aus zwei Spielen nur wenig überzeugen. Den Einzug ins Achtelfinale haben die Schwarz-Gelben aber als Tabellenzweiter in der eigenen Hand. Dafür reicht in der Dortmund Ulsan Prognose ein Sieg.

Die Südkoreaner sind dagegen mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen das Schlusslicht in der Gruppe F. Die Quoten von Merkur Bets versprechen keine Besserung für die Asiaten. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,61 bei Merkur Bets den Dortmund Ulsan Wett Tipp heute “Sieg BVB & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Ulsan auf “Sieg BVB & Über 2,5 Tore”:

Ulsan wartet bei 3 Klub-WM-Teilnahmen nach 6 Partien noch auf den ersten Sieg

Der BVB hat bei der Qualität klar die Nase vorne

Die Südkoreaner sind beim laufenden Turnier schon ausgeschieden

Dortmund vs Ulsan Quoten Analyse:

Wenig überraschend sprechen die Dortmund vs Ulsan Quoten eine deutliche Sprache. Das hat natürlich in erster Linie mit der deutlich höheren Qualität des Bundesliga-Vertreters zu tun. Der Kader der Südkoreaner kommt gerade mal auf einen Gesamtwert von 15 Mio. Euro.

Das Aufgebot der Schwarz-Gelben wird dagegen mit 477 Mio. Euro bewertet. Die Quoten für einen Sieg des BVB klettern somit bei Buchmacher Merkur Bets, der euch steuerfreie Kombi- und Betbuilder-Wetten anbietet, nur auf den Höchstwert von 1,23.

Auf der Gegenseite gibt es für ein Remis eine Quote von 6,50. Die höchsten Dortmund gegen Ulsan Wettquoten bekommt ihr für einen Erfolg der Tigers mit einer 11,3. Weitere Infos über den Buchmacher findest du im ausführlichen Merkur Bets Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Ulsan Prognose: Kann Kovac seine Abwehr stabilisieren?

Nach dem eher glücklichen 0:0 zum Auftakt der Klub WM gegen Fluminense stand der BVB im zweiten Gruppenspiel gegen die Sundowns schon unter Druck. Am Ende feierte die Borussia auch den dringend benötigten Sieg (4:3). Doch die Mannschaft von Coach Niko Kovac hatte gegen die Südafrikaner große Probleme. Nur dank vieler individueller Fehler der “Bafana by Style” und einer hohen eigenen Effizienz gingen die Westfalen mit einer 3:1-Führung in die Pause. Doch wegen der schwachen Abwehrleistung musste Dortmund selbst nach dem Treffer zum 4:1 noch bis zum Schluss um den Sieg bangen.

Diese defensiven Probleme spielen auch bei unserem Dortmund Ulsan Tipp eine Rolle. Der spielerische Ansatz des Gegners und die Hitze machten dem Bundesliga-Vertreter schwer zu schaffen. Die Sundowns spielten fast 200 Pässe mehr als die Dortmunder (583 zu 388), schossen häufiger aufs Tor (16:8) und lagen auch bei den xGoals vorne (2,60 zu 2,19). Zudem kam der BVB auch lediglich auf einen eklatant niedrigen Laufwert von 104 Kilometern. Immerhin feierte Jobe Bellingham sein Startelf-Debüt und erzielte auch gleich sein erstes Tor im neuen Dress.

Der Ulsan HD FC gehört in den letzten vier Jahre zu Recht zu den besten Vereinen in Asien. Doch in dieser Saison läuft es bei den Tigers nicht wirklich rund. In der heimischen K-League steht der Titelverteidiger nach 20 Spieltagen nur auf Rang 5 und hat, bei einem Nachholspiel in der Hinterhand, schon 13 Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Besonders schwach war die Leistung in der AFC Champions League. Hier schied man mit gerade mal drei Punkten und einer Tordifferenz von 4:16 aus sieben Spielen sang- und klanglos nach der Gruppenphase aus.

So wird der Druck auf Coach Kim Pan-gon, der im vergangenen Jahr die Nachfolge von Erfolgstrainer Hong Myung-bo antrat, immer größer. Und auch bei der FIFA Klub WM ist Ulsan nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen schon ausgeschieden. Nach der 0:1-Niederlage zum Auftakt gegen die Mamelodi Sundowns setzte es im zweiten Gruppenspiel ein 2:4 gegen Fluminense. Hier zeigten die Südkoreaner vor allem im ersten Durchgang eine couragierte Partie und lagen zum Seitenwechsel mit 2:1 vorne. Am Ende sprachen 25:10 Torschüsse und 70 Prozent Ballbesitz aber doch klar für die Brasilianer.

Dortmund vs Ulsan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:3 Mamelodi Sundowns (A), 0:0 Fluminense (A), 3:0 Holstein Kiel (H), 4:2 Leverkusen (A), 4:0 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Ulsan: 2:4 Fluminense (A), 0:1 Mamelodi Sundowns (H), 1:3 Jeonbuk Hyundai Motors (A), 1:1 Gwangju (A), 3:2 Gimcheon (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Ulsan:

Auch bei dieser Partie bekommen wir für die Dortmund Ulsan Prognose keine Hilfestellung vom direkten Vergleich. Denn beide Vereine stehen sich am Mittwoch erstmals auf dem Rasen gegenüber.

Die Tiger aus Südkorea können zum Abschluss der Gruppenphase völlig befreit aufspielen. Schon gegen Fluminense suchten die Männer von Coach Kim Pan-gon mutig den Weg nach vorne.

Gegen die bisher so wackelige BVB-Abwehr werden sich so sicher auch einige Chancen ergeben. Deswegen spielen wir in der Merkur Bets App mit einer Quote von 1,96 den Dortmund Ulsan Tipp “Beide Teams treffen”.

So seht ihr Dortmund vs Ulsan im TV oder Stream:

25. Juni 2025, 21 Uhr, TQL Stadium, Cincinnati

Übertragung TV: DAZN, Sat1

Übertragung Stream: DAZN, Joyn

Die Spiele mit Beteiligung der deutschen Vereine bei der FIFA Klub WM 2025 werden nicht nur kostenlos bei DAZN gezeigt, sondern auch live im Free-TV bei Sat1. Das Duell zwischen Dortmund und Ulsan wird am Mittwoch um 21 Uhr im TQL Stadium von Cincinnati angepfiffen.

Dortmund vs Ulsan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Yan Couto, P. Groß, F. Nmecha, Svensson, Brandt, Bellingham - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Benkara, Coulibaly, Mané, Azhil, Campbell, Reyna, Duranville, Gittens, Inacio, Chukwuemeka, Sabitzer, Ryerson, Beier, Adeyemi

Startelf Ulsan: H.-W. Jo - S.-W. Kang, Trojak, Y.-G. Kim, Jae-Ik Lee, Ludwigson - S.-B. Ko, Bojanic, J.-H. Lee - Um, Erick Farias

Ersatzbank Ulsan: Moon, Ryu (Tor), M.-W. Kang, Back, M.-H. Kim, M.-W. Kim, J.-S. Yoon, H.-G. Lee, M.-S. Park, Yago Cariello, S.-H. Choi, Lacava, C.-Y. Lee, W.-Y. Jung, Heo

BVB-Coach Niko Kovac hat seinen besten Kader bei der Klub WM am Start und ließ in den ersten beiden Partien auch jeweils eine absolute Top-Elf ran. Darunter auch Neuzugang Bellingham. Auch bei der Dortmund Ulsan Prognose wird der Trainer sicher nicht allzu viele Stammspieler schonen.

Unser Dortmund vs Ulsan Tipp: Sieg BVB & Über 2,5 Tore

Die Südkoreaner wollen sich am Mittwoch ordentlich aus dem Turnier verabschieden. Am zweiten Spieltag konnten die Tigers immerhin beweisen. dass der Qualitätsunterschied doch nicht so extrem groß ist.

Doch auch gegen den BVB gibt es nicht viel zu holen für Ulsan. Dafür ist der Qualitätsunterschied einfach zu groß. Aber wir rechnen damit, dass auch der Außenseiter etwas zu einer torreichen Partie beitragen kann.